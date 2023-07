Les dockers américains refusent de toucher à la cargaison canadienne alors que la grève dans les ports de la Colombie-Britannique se poursuit

Les employeurs maritimes affirment que l’impact de la grève en Colombie-Britannique se fait sentir à l’échelle internationale, car les travailleurs portuaires américains refusent de traiter les conteneurs réacheminés de Vancouver vers Seattle, selon des informations de la Presse canadienne.

La BC Maritime Employers Association affirme que cette décision nuit davantage à «la fiabilité et à la compétitivité des ports de la côte ouest de haut en bas» alors que l’arrêt de travail se prolonge pendant un 10e jour.

Le président de l’International Longshore and Warehouse Union International, Willie Adams, a déclaré à CNBC la semaine dernière que les membres de la section de la côte ouest des États-Unis du syndicat ne déchargeraient pas de cargaison à destination du Canada en solidarité avec les travailleurs en grève en Colombie-Britannique.

Adams a déclaré dimanche lors d’un rassemblement à Vancouver que quiconque pensait pouvoir décharger des marchandises à destination du Canada à Tacoma, Seattle, Oakland ou Los Angeles devrait savoir que cela « n’arrivera pas ».

REGARDER | Ce que signifie la grève dans les ports de la Colombie-Britannique pour le Canada : Ce que la grève des ports de la Colombie-Britannique signifie pour le Canada Les travailleurs des ports de la Colombie-Britannique sont en grève. Nous expliquons pourquoi cela se produit et ce que cela signifie pour vous et pour l’économie canadienne.

Quelque 7 500 dockers représentés par l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU) ont quitté leur emploi le 1er juillet après avoir échoué à s’entendre sur un nouvel accord salarial avec la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA).

Le syndicat affirme que la BCMEA refuse d’accorder une augmentation de salaire équitable malgré des milliards de dollars de bénéfices ces dernières années. L’association affirme qu’elle négocie de bonne foi tout en accusant la grève de nuire au commerce et à l’économie.

La grève a bouleversé les opérations dans deux des trois ports les plus achalandés du Canada, le port de Vancouver et le port de Prince Rupert – des portes d’entrée clés pour l’exportation des ressources naturelles et des produits de base du pays et l’acheminement des matières premières.

Le plus grand fabricant d’engrais au monde réduit sa production

Signe de ces problèmes, le plus grand producteur d’engrais au monde, Nutrien Ltd, a réduit sa production mardi, invoquant l’impact de la grève, dont le coût a maintenant grimpé à environ 5,5 milliards de dollars canadiens.

Un travailleur de la mine de potasse de Cory de Nutrien en 2019. Mardi, Nutrien a annoncé qu’il réduisait les opérations à la mine de potasse de Cory en raison d’une perte de capacité d’exportation en raison des grèves portuaires en Colombie-Britannique. (Guy Quenneville/Radio-Canada)

Nutrien a accusé l’arrêt de travail du port de Vancouver d’avoir réduit la capacité d’exportation de sa mine de potasse de Cory en Saskatchewan et a mis en garde contre d’autres impacts sur la production si le débrayage se prolongeait.

La grève pourrait déclencher davantage de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et alimenter l’inflation, ont averti les économistes, tout comme la banque centrale tente de refroidir l’économie. On s’attend à ce que la Banque du Canada relève mercredi son taux directeur de 25 points de base à 5 %.

Les petites entreprises s’inquiètent pour leurs opérations

Plus de la moitié des propriétaires de petites entreprises canadiennes affirment que la grève au port de Vancouver affectera leurs opérations, selon les résultats d’un sondage préliminaire de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publiés mardi.

Jusqu’à présent, la grève a coûté environ 5,5 milliards de dollars canadiens, selon le calcul de l’organisme industriel Manufacturiers et Exportateurs du Canada d’environ 500 millions de dollars canadiens en commerce perturbé chaque jour.

Les deux parties se sont rencontrées en personne pour la première fois depuis plus d’une semaine lundi soir, a déclaré une source gouvernementale non autorisée à s’exprimer officiellement.

Ils ont été rejoints par le sénateur Hassan Yussuf, ancien président du Congrès du travail du Canada, qui a aidé à négocier la fin de l’une des plus grandes grèves du secteur public impliquant des travailleurs fédéraux canadiens en avril et mai, a indiqué la source.

Dans des déclarations lundi soir, les deux parties se sont accusées de ne pas avoir réussi à conclure un nouvel accord. L’association a déclaré que ses propositions visant à répondre à la demande d’ILWU Canada d’étendre la compétence du syndicat sur les travaux d’entretien réguliers sur les terminaux ont été rejetées par le syndicat.