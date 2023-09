Les djihadistes tuent plus de 50 associés militaires au Burkina Faso

Plus de 50 membres des forces de sécurité ont été tués et des dizaines blessés lors d’intenses combats avec les jihadistes dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi l’armée.

Dix-sept militaires et trois douzaines de combattants volontaires, qui assistent l’armée, ont été tués lundi dans la commune de Koumbri, province du Yatenga, a indiqué l’armée dans un communiqué. Plusieurs dizaines de militants islamistes ont également été tués, dans le cadre d’une opération visant à repousser les jihadistes de Koumbri afin que les personnes déplacées puissent rentrer, a indiqué l’armée.

« Cet acte d’une extrême lâcheté ne restera pas impuni. Tous les efforts sont déployés pour neutraliser les éléments terroristes encore en fuite », indique le communiqué.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a été ravagé par la multiplication des attaques jihadistes liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont tué des milliers de personnes, déplacé plus de 2 millions de personnes et poussé des dizaines de milliers de personnes au bord de la famine. La violence a divisé une nation autrefois pacifique, conduisant à deux coups d’État l’année dernière et à une multiplication des attaques qui encerclent la capitale, Ouagadougou. Selon les analystes des conflits, environ la moitié du pays échappe au contrôle du gouvernement.

Depuis le premier coup d’État de janvier 2022, le nombre de personnes tuées par les djihadistes a presque triplé par rapport aux 18 mois précédents, selon un rapport du Centre africain d’études stratégiques.

« Ces violences, associées à la propagation géographique des activités extrémistes autour de Ouagadougou, mettent plus que jamais le Burkina Faso au bord de l’effondrement », indique le rapport.

Les djihadistes ont également bloqué plus de deux douzaines de villes, empêchant près d’un million de personnes d’accéder facilement à la nourriture et aux biens et de se déplacer librement, a indiqué le groupe.

Les meurtres de lundi constituent l’une des attaques les plus importantes depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors du deuxième coup d’État en septembre et ont visé l’un des plus grands détachements militaires, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Centre politique pour le Nouveau Sud, une organisation marocaine. groupe de réflexion basé.

« Alors que les forces de l’État tentent de reconquérir certaines zones et de créer un environnement propice au retour des personnes déplacées, cette attaque a plutôt exercé une pression supplémentaire sur d’autres localités importantes de la région, comme la capitale régionale Ouhigouya », a-t-il déclaré. « Cela indique les défis auxquels les forces de l’État sont confrontées et seront confrontées dans les mois à venir. »

Les forces de sécurité ont été accusées par des groupes de défense des droits et des analystes d’avoir tué des civils soupçonnés d’être associés aux djihadistes.

Le nombre de civils tués par les militaires ou les volontaires depuis le premier coup d’État a plus que triplé pour atteindre 762 par rapport à l’année et demie précédente, a indiqué le Centre africain d’études stratégiques.

Dans une enquête menée plus tôt cette année, l’Associated Press a déterminé que les forces de sécurité du Burkina Faso avaient tué des enfants dans une base militaire à l’extérieur de la ville de Ouahigouya.