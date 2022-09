Les djihadistes mozambicains se sont répandus dans la province la plus peuplée

Les extrémistes ont d’abord frappé la province au début du mois et ont poursuivi l’offensive, attaquant des centres ruraux et décapitant certains habitants.

MAPUTO, Mozambique – Des extrémistes alliés au groupe État islamique ont étendu leurs attaques plus au sud dans la province la plus peuplée du Mozambique, Nampula, y compris un assaut contre une mission catholique dans laquelle une religieuse italienne figurait parmi les personnes tuées.

Leur insurrection s’est limitée à la province de Cabo Delgado, la plus septentrionale du Mozambique, où environ 4 000 personnes ont été tuées et 950 000 déplacées en quatre ans.

La violence a également perturbé de grands projets économiques, dont celui de la société française TotalEngergies pour produire du gaz naturel liquéfié et le développement d’une grande mine pour extraire du graphite afin de fabriquer des batteries au lithium pour les moteurs Tesla.

La poussée des extrémistes à Nampula survient malgré le déploiement pendant plus d’un an d’une force militaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe composée de 16 pays, ainsi que de troupes rwandaises, en soutien à l’armée mozambicaine.

Le groupe État islamique de la province du Mozambique a revendiqué l’incendie de deux églises et de plus de 120 maisons de chrétiens la semaine dernière dans la province de Nampula.

Lors de leur attaque contre la mission catholique de Chipene, les rebelles djihadistes ont tiré et tué sœur Maria de Coppi et incendié l’église, le centre de santé et les quartiers résidentiels, selon des informations mozambicaines.