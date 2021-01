Le Premier ministre du Niger, Brigi Rafini, s’est rendu dimanche dans les deux villages.

«Nous sommes venus apporter notre soutien moral et exprimer les condoléances du président de la république, du gouvernement et de toute la nation nigérienne», a-t-il déclaré.

Des villages de la région incertaine de Tillaberi ont été attaqués samedi après que des habitants ont tué deux combattants rebelles, ont indiqué des responsables locaux.

Les attentats sont parmi les plus meurtriers au Niger, faisant suite à plusieurs autres, dont une de la province de l’EI en Afrique de l’Ouest dans la région de Diffa il y a quelques semaines qui a fait des dizaines de morts.

Le Niger et le Burkina Faso et le Mali voisins luttent contre la propagation de la violence extrémiste meurtrière qui déplace un grand nombre de personnes, malgré la présence de milliers de forces régionales et internationales.

Il y a un an, des extrémistes ont mené des attaques massives contre l’armée nigérienne dans la région de Tillabéri, tuant plus de 70 personnes en décembre 2019 et plus de 89 en janvier 2020. Quatre soldats des forces spéciales américaines ont également été tués dans la région en octobre. tué, ainsi que cinq collègues nigériens. 2017.

Bien qu’aucun groupe n’ait revendiqué la responsabilité des meurtres de samedi, l’État islamique y mène depuis un certain temps des attaques dans le Grand Sahara.

Le Niger est sous la pression de tous côtés par des groupes extrémistes et fait face à l’instabilité des retombées du Mali et du Nigeria. Selon Judd Devermont, directeur du programme Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales, le conflit transfrontalier est devenu plus meurtrier à mesure qu’il se mêle à la dynamique locale au Niger.

Les groupes extrémistes de l’État islamique dans le Grand Sahara et le JNIM lié à Al-Qaïda ont réussi à exterminer stratégiquement les chefs traditionnels locaux, puis à lancer des attaques entre des groupes ethniques ou des communautés rivales, a-t-il déclaré.

« Ils créent de l’incertitude, des troubles et des déséquilibres qui leur permettent d’exploiter les griefs et les tensions intercommunautaires », qu’ils utilisent ensuite pour construire des alliances, a-t-il déclaré.

Le gouvernement nigérien a été bon dans ce que Devermont a appelé la «correction de cap», et il a fait un meilleur travail d’implication communautaire que les gouvernements voisins du Mali et du Burkina Faso. Cependant, leur capacité est limitée car les extrémistes de différents groupes à travers le pays profitent des tensions ethniques.

« C’est une large bande avec différents groupes actifs au Niger, ce qui signifie que le gouvernement est confronté à un énorme défi », a déclaré Devermont, notant que le nouveau gouvernement aura beaucoup à faire lorsqu’il prendra finalement ses fonctions.

Selon le bureau d’études MENASTREAM, qui se concentre sur la sécurité et les conflits au Sahel et en Afrique du Nord, le Niger a été largement épargné par les atrocités de masse des groupes armés et des forces de l’État jusqu’en 2020 par rapport au Mali et au Burkina Faso.

Les prochaines élections au second tour au Niger en février ouvriront la voie au premier transfert démocratique du pouvoir d’un président élu à un autre. Le Niger a connu quatre coups d’État depuis son indépendance de la France en 1960.

Le président Mahamadou Issoufou, qui a accompli deux mandats, démissionne.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Bazoum du parti au pouvoir affrontera l’ancien président Mahamane Ousmane le 21 février.

Bazoum a publié dimanche une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a exprimé ses condoléances aux victimes.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné les attentats et a réaffirmé « la solidarité et le soutien des Nations Unies au gouvernement et au peuple nigériens dans leur lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé », a déclaré un communiqué de le porte-parole Stéphane Dujarric.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a également condamné ces deux attaques, affirmant qu’elles avaient contraint au moins 1000 à fuir, dont beaucoup à pied, dans une région qui accueille déjà 60000 réfugiés maliens, 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso et plus de 138000 Nigérians déplacés à l’intérieur du pays.

«Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques scandaleuses contre des communautés pacifiques», a déclaré Alessandra Morelli, la représentante du HCR au Niger. «Des communautés désormais déchirées par la cruauté et contraintes de fuir dans une région où des dizaines de milliers de personnes déplacées par la violence sont hébergées dans l’espoir de reconstruire leur vie.

Le Niger, le Burkina Faso et le Mali au Sahel sont à l’épicentre de l’une des crises de déplacement et de protection les plus rapides au monde, a déclaré l’agence pour les réfugiés.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a également condamné les meurtres, affirmant dans un communiqué de son bureau à Abuja que « l’instabilité dans une partie de l’Afrique affectait la sécurité des autres ».

«Je suis profondément choqué par la mort généralisée de personnes innocentes aux mains de ces militants sans cœur qui ignorent le caractère sacré de la vie humaine», a-t-il déclaré. « Nous sommes confrontés à de sérieux défis sécuritaires posés par la campagne vicieuse de violence aveugle des terroristes au Sahel et seule une action concertée peut nous aider à vaincre ces ennemis vicieux de l’humanité. »