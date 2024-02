Les DJ rendent des hommages émouvants à la « légende de la radio »

“Je me suis dit que je n’allais pas pleurer et je l’ai fait une fois”, a-t-elle déclaré en lisant les messages des auditeurs.

Wright, qui a animé des émissions sur BBC Radio 1 et Radio 2 pendant plus de quatre décennies, est décédé lundi à l’âge de 69 ans.

“Je me sentais tellement chanceux de pouvoir parler de trucs de radio avec lui. Il a fait cette émission dans les années 90 et a été incroyable pendant 40 ans, c’est pourquoi il y a un tel élan d’amour pour lui.”

Mike Read, qui a co-animé une émission intitulée Read and Wright avec le DJ sur la radio locale avant de passer à Radio 1, a déclaré mercredi à BBC Breakfast qu’il était un “maître de piste” et “bon pour attirer les gens”.

« Délicieusement fou »

Armoire magique

C’était “un personnage unique”, a poursuivi Blackburn. “Il n’aimait pas aller chez le dentiste, alors il a acheté son propre kit dentaire et faisait sa propre chirurgie dentaire et il le faisait plutôt bien.

“Je me souviens aussi qu’il avait ce placard magique qui était interdit à tout le monde. Il avait l’habitude de le verrouiller et de mettre du ruban adhésif autour, et un jour il l’a laissé déverrouillé et j’ai vu à l’intérieur, et il n’y avait rien dedans.