Les dix principaux concepts générés par l’IA élèvent la conception de produits vers de nouveaux sommets

L’intelligence artificielle suscite des discussions dans le domaine créatif. Quelle que soit votre position dans le « débat », la démocratisation de la conception graphique, des concepts de produits et de la créativité numérique couvre divers domaines, et l’intelligence artificielle façonne divers secteurs. Certains outils d’IA améliorent non seulement l’efficacité, mais stimulent également l’innovation. Ces outils inventifs suscitent une attention considérable en raison de leur impact remarquable. Bien que les conceptions générées par l’IA puissent susciter un débat, certains designers exploitent leur potentiel pour façonner des interprétations uniques des meubles, des voitures, des chaussures, des mobiles, de l’esthétique des appareils électroménagers, etc.

Concepteur : Mousse et brouillard

1. Conceptions de voitures éclatantes

Moss and Fog ont utilisé l’outil générateur d’IA « Midjourney » pour réunir le design automobile et l’architecture afin de créer des conceptions de voitures inspirées des célèbres designers architecturaux du 20e siècle. En utilisant un générateur d’images IA, ils ont insufflé l’essence des merveilles architecturales du monde entier dans une conception automobile à quatre roues. La curiosité du studio de design était centrée sur l’idée de « Imaginez si des architectes de renom se lançaient dans le design automobile ? »

Originaire d’Espagne, Antoni Gaudi i Cornet était un champion du modernisme catalan, mis en valeur à travers ses œuvres distinctement personnalisées dans le style sui generis. Ses créations ornent principalement Barcelone, l’emblématique église de la Sagrada Familia en étant un excellent exemple.

Reconnu comme « le plus grand architecte américain de l’histoire » par l’American Institute of Architects, Frank Lloyd Wright a révolutionné notre perception des constructions modernes. Son portfolio comprend un nombre impressionnant de 1 114 merveilles architecturales, dont il a donné vie à 532 remarquables.

Frank Owen Gehry, un designer canado-américain, est largement reconnu pour avoir créé certains des monuments les plus emblématiques du monde. Son approche avant-gardiste du design est très appréciée dans le domaine de l’architecture. En 2010, il a reçu à juste titre la prestigieuse distinction d’être nommé « l’architecte prééminent de notre époque » par le célèbre magazine Vanity Fair.

Rendant hommage au vocabulaire de design distinctif de Zaha Hadid, ce véhicule avant-gardiste incarne son style de design emblématique. L’outil d’IA intègre à merveille le concept de couches abstraites, semblable à la série de panneaux modulaires en acier avec une précision remarquable.

2. Vélos de sport

Créateur : Coldstar Art

La plupart des super-héros partagent un trait emblématique : un ensemble de roues impressionnant qui élève leur aura héroïque. Au milieu de l’enthousiasme suscité par les casques et les chaussures conçus par l’IA, une aspiration latente persistait : une moto en résonance parfaite avec les super-héros bien-aimés. La fusion de voitures générée par l’IA, conçue dans le style de designers renommés, est une visualisation créative des motos de sport de super-héros qui ont pris forme, et les résultats sont vraiment étonnants. La mention élogieuse repose en grande partie sur l’outil Midjourney AI, guidé de manière collaborative par les signaux uniques du créateur pour générer l’œuvre d’art envisagée.

3. Bus scolaire magique

Créateur : Shail Patel

Certains concepts intéressants ont été façonnés grâce à l’intelligence artificielle et à l’imagination débordante de certains designers, qui pourraient un jour devenir réalité. Le Mutated School Bus a été créé avec l’aide de l’outil de conception d’IA Midjourney. Il est à la fois ludique et fonctionnel et offre un mode de transport pratique. Le bus ressemble à une salle de classe roulante avec sa structure de bus superposée à plusieurs étages avec la couleur jaune caractéristique tandis que sa forme verticale est une combinaison de fenêtres et de pièces circulaires, oblongues et carrées, qui rappelle le look des Minions et se transforme en un école mobile amusante où les enfants peuvent étudier tout en parcourant la ville.

4. Les appareils électroménagers de Gaudi

Inspirés par l’architecte catalan Antoni Gaudi, ces conceptions d’appareils électroménagers utilisent un générateur d’images IA pour imiter l’esthétique de Gaudi lorsqu’elles sont appliquées à des objets du quotidien. Le meilleur de ces designs est qu’ils ressemblent à des pièces de musée et peuvent insuffler du charme à la cuisine avec leurs contours fluides et leurs surfaces texturées uniques. Ces créations mélangent les styles néo-gothique, art nouveau et moderniste, des grille-pain et mixeurs aux aspirateurs et machines à café.

Concepteur : Marcus Byrne

5. Imaginer des produits transparents

Créateur : Vadim Sadovski

La série « Alternate Reality Retrofuturism » de Vadim Sadovski envisage un royaume où le steampunk et la transparence se fondent dans des thèmes de design dominants. Des outils d’IA comme Midjourney ont joué un rôle central dans la concrétisation de ces imaginations et chaque produit de cette collection présente une esthétique d’un autre monde captivante, complexe et chaotique. Si la série dégage une frénésie visuelle envoûtante et dépourvue de motif défini, son attrait est unanime. Pourtant, le rétrofuturisme va bien au-delà de la simple transparence. C’est un amalgame d’éléments rétro et futuristes, avec des créations exquises qui semblent tirées d’un univers parallèle. Des exemples notables, tels que l’ordinateur Macintosh et Netflix TV, incarnent l’exécution réussie du rétrofuturisme, du moins au sens visuel.

6. Les iPhones dans les civilisations anciennes

Créateur : Niels (@applesign)

Les designs de ces iPhones sont profondément ancrés dans les échos de nos anciennes civilisations. Chaque produit incarne la fusion de la forme et de la fonction et rend hommage à l’élégance intemporelle et à l’ingéniosité du passé, en s’inspirant de cultures comme la romaine, la grecque, l’égyptienne, la chinoise et bien d’autres encore.

7. Conceptions de souris inspirées de la Renaissance

Designer: Str4ngThing

Influencés par des concepts du passé, ces périphériques informatiques s’inspirent des designs inspirés de la Renaissance. La conception de la souris intègre parfaitement la précision ergonomique à l’esthétique d’une époque révolue. En conséquence, la fusion d’un charme d’antan avec une fonctionnalité moderne insuffle une tranche d’histoire dans les outils quotidiens que nous utilisons.

8. Que diriez-vous du design de chaussures inspiré de la Renaissance ?

Concepteur : Str4ngeThing

Conçue par l’artiste IA Str4ngeThing, cette collection de chaussures présente une variété de styles capturant de manière complexe les nuances architecturales et artistiques complexes qui rappellent l’architecture de la Renaissance. Conçues pour imiter l’apparence d’un placage de bois ou de liège finement tranché, ces chaussures présentent une abondance de détails complexes. Alors que les chaussures typiques s’alignent souvent sur le principe « moins c’est plus », ces concepts de chaussures inspirés de la Renaissance remettent en question cette norme. Contrairement à la simplicité des Chuck Taylors, des Crocs ou des Christian Louboutins, ces créations embrassent une complexité complexe. Chaque chaussure parvient à résumer toute une époque d’architecture emblématique dans sa structure compacte. Même si les images générées par l’IA peuvent parfois manquer certains détails et incorporer des hypothèses, les visuels qui en résultent restent indéniablement captivants.

9. Nike x Avengers réunis

Concepteur : Paul Parsons

Au milieu de la mer de produits Marvel, le designer Paul Parsons a imaginé une création si convaincante que je souhaite sincèrement qu’elle devienne réalité. Collaborant avec les ressources innovantes de MidJourney, ces baskets de football Marvel X Nike respirent l’essence des héros et anti-héros emblématiques du MCU. Établissant un équilibre entre chaussures de sport et hommage aux protagonistes de bandes dessinées, ces chaussures de football revendiquent une excellence autonome, même lorsqu’elles sont détachées de leur contexte. Comprenant une collection de 9 modèles de chaussures distincts, chacun dédié à un personnage particulier de la filmographie Avengers… dont Wolverine.

10. Accessoires de mode futuristes

Créateur : Grant Franck

Les concepts de produits générés par l’IA du designer sud-africain Grant Franck s’entrelacent dans le jeu, introduisant un récit visuel captivant. L’assortiment de produits créés par l’IA, comprenant des baskets, des casques, des sacs à dos, des lecteurs de musique et des contrôleurs de jeu, tisse des formes futuristes rappelant les jeux informatiques. L’intention du créateur est d’éloigner ces articles de l’influence des « idoles » et du narcissisme, faisant probablement allusion à des marques populaires façonnées autour de personnalités, souvent à des prix exorbitants. La collection présente des designs vibrants harmonisant des teintes chromées, violettes, vertes et transparentes, prêtes à être discutées si elles deviennent réalité. Cependant, des inquiétudes surviennent quant à l’aspect pratique et à la durabilité, en particulier pour les baskets et les sacs à dos en raison de leur conception apparemment délicate. Ces accessoires privilégient l’esthétique à la fonctionnalité, même s’ils attirent indéniablement l’attention. La fusion des articles de jeu avec la mode trouve un écho auprès des joueurs, leur offrant un débouché alternatif au-delà de leurs consoles lorsqu’ils s’aventurent à l’extérieur.