Les dix images d’astrophotographie à couper le souffle d’août 2024 que vous devriez voir

NASA Astronomy Picture of the Day est une vaste collection d’images astronomiques, à la fois amateurs et professionnelles. Elle célèbre notre incroyable univers, chaque jour.

Depuis sa création en 1995, la NASA APOD a sélectionné et publié certains des meilleures images de l’espace. Ses deux rédacteurs, Robert Nemiroff et Jerry Bonnell, sont à l’origine de ce projet. Vous y trouverez des images prises avec des télescopes spatiaux comme Hubble, JWST, etc. Mais aussi des images amateurs prises avec des appareils photo reflex numériques classiques.

Voici quelques-unes des meilleures images d’août 2024.

La comète Olbers au-dessus du château de Kunetice

La comète 13P/Olbers visite le système solaire interne tous les 70 ans environ. Elle a atteint sa position la plus proche du soleil le 30 juin. Mais elle est actuellement en train de revenir vers le lointain nuage d’Oort. Ici, vous pouvez voir la comète au-dessus du vieux château de Kunetice, en République tchèque. Le 28 juillet, une composite Des expositions fixes pour le paysage au premier plan et des expositions suivies pour la comète et le ciel ont été capturées. Cette image montre la queue ionique de la comète, sa chevelure plus brillante et sa large queue de poussière secouée par les tempêtes et les vents du Soleil. Vous pouvez voir la comète sur un fond étoilé sombre sous la constellation boréale de la Grande Ourse, à environ 16 minutes-lumière au-delà du château. La forteresse au sommet de la colline a été construite au 15e siècle.

Comète périodique Swift-Tuttle

La comète 109P/Swift-Tuttle est une comète de type Halley. Cela signifie que la comète orbite autour du soleil entre les orbites de Jupiter et de Pluton. Sa période orbitale est d’environ 133 ans. Elle est également considérée comme l’origine de la pluie annuelle de météores des Perséides. En 1992, la comète est entrée dans le système solaire interne. Au début, on ne pouvait pas la voir à l’œil nu. Mais elle est rapidement devenue suffisamment brillante pour être vue depuis la plupart des régions avec des jumelles et de petits télescopes. Le photographe a pris cette image le 24 novembre 1992 sur pellicule. image montre une belle image en couleur de la chevelure verdâtre de Swift-Tuttle, de sa longue queue ionique et de sa queue de poussière. Les scientifiques prédisent qu’elle fera une nouvelle apparition en 2126.

Le Trifide clair, sombre et poussiéreux

La nébuleuse Trifide est située à 5 000 années-lumière dans la constellation du Sagittaire. C’est une région de formation d’étoiles Dans le plan de notre galaxie, Trifide contient trois types de nébuleuses astronomiques. Les nébuleuses à émission rouge dominées par la lumière des atomes d’hydrogène. Les nébuleuses à réflexion bleues produites par la poussière réfléchissant la lumière des étoiles. Et les nébuleuses sombres avec des nuages ​​de poussière denses visibles en silhouette. Le nom célèbre de Trifide vient de sa zone rougeâtre. Cette zone est grossièrement divisée en trois parties par des bandes de poussière obscurcissantes. Le complexe de nuages ​​cosmiques s’étend sur plus de 40 années-lumière de diamètre. Il est équivalent à la surface d’une pleine lune dans le ciel. Mais la nébuleuse est trop faible pour être vue à l’œil nu.

Crédit image : Robert Edelmaier et Gabriele Gegenbauer par NASA APOD

Météores des Perséides au-dessus de Stonehenge

Après que le ciel se soit assombri, le photographe a pris plusieurs photos des météores des Perséides de cette année. Les images ont été capturées séparément et combinées en une seule image. Bien que les météores se soient déplacés en ligne droite, l’objectif grand angle de l’appareil photo les a fait apparaître courbés. Les traînées de météores peuvent toutes être suivies jusqu’à un seul point dans le ciel. Il est situé juste en haut du cadre dans la constellation de Persée. Le même appareil photo a capturé une vue profonde du ciel en arrière-plan. Il révèle la bande centrale de notre galaxie, la Voie lactée, qui traverse presque verticalement le centre de l’image. photographier a été prise dans le Wiltshire, en Angleterre. Elle comprend le célèbre monument Stonehenge en bas.

Météores et aurores boréales au-dessus de l’Allemagne

Le ciel nocturne des 11 et 12 août approchait du pic de la pluie annuelle de météores des Perséides. On pouvait voir des météores scintiller dans le ciel nocturne noir. Le ciel nocturne du centre de l’Allemagne est devenu violet. La tempête solaire était si violente qu’elle était visible jusqu’au Texas et en Italie dans l’hémisphère nord. L’image a été créée à partir de sept expositions tourné pendant 26 minutes à Ense, en Allemagne.

Crédit image : Chantal Anders par NASA APOD

Météore boréale

Le 12 août, un météore brillant des Perséides a été observé dans le ciel nocturne à l’ouest d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. image Cette photo a été prise avec un appareil photo pointé presque directement vers le nord. La traînée lumineuse du météore est de courte durée. Il semble traverser le célèbre astérisme de l’hémisphère nord, la Grande Ourse. Le ciel est illuminé par les aurores boréales colorées, également appelées aurores boréales. Près du pic de la pluie de météores des Perséides de cette année, des tempêtes géomagnétiques ont rendu l’action des aurores sur Terre encore plus étonnante pour les humains. Les conditions météorologiques spatiales extrêmes ont été provoquées par des éruptions solaires actives.

Crédit image : Jason Dain via NASA APOD

Un ciel plein d’arcs

Le 11 août, une fusée Electron de Rocket Lab a décollé de la Terre. Elle a été lancée depuis l’île du nord de la Nouvelle-Zélande et s’est placée en orbite terrestre basse. Cette photo capture la mer et le ciel du sud. C’est une composite de 50 images enregistrées sur 2,5 heures. On y voit la trace flamboyante du magnifique arc de lancement vers l’est. La caméra était montée sur un trépied et pointée directement vers le pôle céleste sud. Cependant, aucune étoile brillante n’identifie cet endroit dans le ciel nocturne de l’hémisphère sud.

Super lune au-delà du temple de Poséidon

Les super lunes semblent légèrement plus grandes et plus brillantes que les autres pleines lunes. C’est parce qu’elles s’approchent plus près de la Terre, plus près que 90 % de toutes les pleines lunes. Cette super lune était également une lune bleue. Une lune bleue saisonnière est définie comme la troisième des quatre pleines lunes d’une seule saison. Une autre définition stipule qu’une lune bleue est la deuxième pleine lune d’un mois donné. Les lunes bleues n’apparaissent pas bleues. photographier a capturé la super lune bleue alors qu’elle s’élevait au-dessus du temple de Poséidon en Grèce.

Crédit image : Alexandros Maragos par NASA APOD

La Lune éclipse Saturne

Au mois d’août, un Eclipse de Saturneégalement connue sous le nom d’occultation, était visible sur une grande partie de la Terre. Cette image est un composite de deux images distinctes. L’une capture Saturne. L’autre image était celle de la Lune. À l’œil nu, vous pouvez voir que la Lune apparaît plus brillante que Saturne. Les images ont toutes été obtenues à Breda, en Catalogne, en Espagne, avant l’occultation. Les éclipses Saturne-Lune se produiront chaque mois pendant le reste de l’année. À chaque fois, l’événement ne sera visible que pour ceux qui auront un ciel clair et le bon endroit sur Terre.

Crédit image : Pau Montplet Sanz par NASA APOD

Paysage lunaire du sud

Le pôle sud de la Lune se trouve en haut à gauche de ce magnifique paysage lunaire. Le photographe l’a capturé le 23 août. Il a orienté son télescope vers les hautes terres du sud de la Lune. La perspective de la vue renforce l’impression d’un champ dense de cratères. Elle donne également aux cratères une forme plus ovale près du bord.

Crédit image : Lorand Fenyes par NASA APOD

