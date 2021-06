Les divorcés utilisent la crypto-monnaie pour cacher de l’argent. Comment les experts le trouvent

«La partie la plus difficile pour les avocats est d’abord de déterminer s’il y a eu un investissement», déclare Radna. « Et puis, une fois que vous avez ce soupçon, pour le poursuivre. »

«Je suis sûr que cela a toujours été un problème», déclare Sandra Radna, avocate spécialisée en divorce basée à Long Island, New York. « Le niveau de sensibilisation des avocats spécialisés en divorce est très récent. »

Plus de 20 millions d’Américains peuvent posséder une crypto-monnaie, les groupes industriels disent et la valeur marchande des devises numériques a atteint un record de 2 billions de dollars en avril. Ces pics peuvent inciter davantage de divorcés ou ceux qui envisagent de divorcer à cacher leur cachette, disent les experts.

L’augmentation spectaculaire de la crypto-monnaie a conduit certains époux à cacher ces actifs numériques lors des règlements de divorce, et traquer les fonds n’est pas facile, disent les experts.

Alors que les crypto-monnaies plus anciennes aiment Bitcoin ou Ethereum peuvent être plus faciles à suivre, d’autres peuvent être plus difficiles à trouver pour les experts.

Par exemple, monero, dash, zcash, PIVX, verge, horizen et grin font partie des crypto-monnaies les plus anonymes, a déclaré Radna.