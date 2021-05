Les divorces les plus chers de tous les temps alors que Bill Gates annonce la séparation de son épouse Melinda avec une fortune de 130 milliards de dollars à partager

Personne ne dit «oui» à l’autel en croyant qu’un jour, ils finiront par se battre en justice avec leur conjoint pour savoir qui conservera le jet privé.

Mais malgré toutes les ressources disponibles pour faire fonctionner un mariage, les milliardaires se retrouvent dans une procédure de divorce comme nous tous – avec Bill et Melinda Gates, le dernier couple de pouvoir se demandant comment ils vont se tailler une fortune de 130 milliards de dollars.

Bill et Melinda Gates ont demandé le divorce, devenant le dernier couple milliardaire à le faire[/caption]

Le co-fondateur de Microsoft, Bill, 65 ans, et Melinda, 56 ans, appellent à démissionner après 27 ans de mariage et en élevant trois enfants ensemble.

«Le mariage est irrémédiablement rompu», indiquent leurs documents de divorce, ajoutant également que le couple n’a pas de pré-nup.

«Nous demandons au tribunal de dissoudre notre mariage et de constater que notre communauté conjugale a pris fin à la date indiquée dans notre contrat de séparation.»

On pense que le divorce sera le plus cher depuis la séparation du patron d’Amazon, Jeff Bezos, de MacKenzie Scott en 2019, au cours de laquelle il a payé environ 38 milliards de dollars.

Des séparations des stars du sport aux rendez-vous secrets des magnats de la technologie, voici quelques-uns des plus grands divorces milliardaires de l’histoire.

Sexe, chantage et milliards en jeu

Qui: Jeff Bezos et MacKenzie Scott

Coût: 38 milliards de dollars

La scission explosive de Jeff Bezos et MacKenzie Scott était choquante – et pas seulement à cause des chiffres impressionnants impliqués.

Lorsque le divorce a été finalisé en 2019, Scott a reçu 35,6 milliards de dollars en actions Amazon, ce qui en fait la troisième femme la plus riche du monde – elle est maintenant la plus riche alors que sa valeur nette a grimpé à 62 milliards de dollars d’ici la fin de 2020 grâce à l’explosion de la valeur d’Amazon pendant la pandémie. .

Reuters

Le divorce de Jeff Bezos et MacKenzie Scott est actuellement le plus cher de l’histoire[/caption]

BackGrid

Le manoir du couple à Beverly Hills n’était qu’une petite partie de leur fortune de plusieurs milliards de dollars[/caption]

Bezos, 57 ans, a rencontré Scott, 51 ans, lorsqu’elle travaillait comme assistante dans une société d’investissement au début des années 90.

Ils se sont mariés en 1993 et ​​ont eu quatre enfants ensemble, dont un adopté de Chine, mais les choses se sont effondrées il y a trois ans.

Le National Enquirer a publié les détails de l’affaire de Bezos avec la présentatrice de nouvelles Lauren Sanchez, le fondateur d’Amazon accusant publiquement les propriétaires du journal de chantage lorsqu’ils ont prétendu avoir des photos nues de Bezos.

givepledge.org

Scott a déménagé avec Dan Jewett, qu’elle a épousé plus tôt cette année[/caption]

Un procès a par la suite allégué que les images compromettantes avaient été obtenues par le prince saoudien Mohammed Bin Salman, puis divulguées pour des raisons politiques, mais le gouvernement saoudien a nié l’accusation.

Bezos et Sanchez sont toujours en couple tandis que Scott s’est remarié en mars de cette année avec le professeur de chimie du lycée Dan Jewett.

Désastre du divorce d’un marchand d’armes

Qui: Adnan et Soraya Khashoggi

Coût: 874 millions de dollars

L’Arabie saoudite a également des liens avec l’un des autres plus grands divorces milliardaires de l’histoire.

Adnan Khashoggi, un marchand d’armes saoudien qui a construit une fortune de 4 milliards de dollars, a divorcé de l’Anglaise Sandra Daly en 1974 – dans le cadre d’une division de 874 millions de dollars, qui était la plus chère de l’histoire à l’époque.

Rex

Adnan et Soraya Khashoggi se sont mariés au début des années 1960[/caption]

Noble / Draper

Soraya a été repérée en attente d’un bus dans l’ouest de Londres en 2017[/caption]

Daly, qui a grandi dans un domaine municipal à Leicester, était au début de la vingtaine lorsqu’elle a rencontré Khashoggi lors d’un voyage à Paris avant de se marier en 1961.

Elle s’est convertie à l’islam au cours de leur relation et a changé son nom en Soraya.

Ils ont eu quatre fils ensemble et une fille nommée Nabila, après laquelle Khashoggi a nommé un superyacht de 281 pieds qui a été pendant un temps le plus grand du monde et présenté dans le film Bond Never Say Never Again.

Il a ensuite été vendu à Donald Trump pour 29 millions de dollars – il a renommé le navire «Trump Princess».

AFP

Le superyacht Nabila de Khashoggi était autrefois le plus grand du monde à 281 pieds[/caption]

Rex

Donald Trump a ensuite acheté le bateau, qui dispose d’un évier en or massif dans la suite principale[/caption]

Khashoggi a également gardé un harem de «femmes de plaisir» qu’il a fait voyager à travers le monde pour le sexe, y compris l’ex-mannequin de Vogue Jill Dodd.

Le marchand d’armes est décédé à Londres alors qu’il était traité pour la maladie de Parkinson en 2017 à l’âge de 81 ans.

Soraya a été retrouvée dans un appartement modeste de l’ouest de Londres il y a quatre ans.

Des millions ont fait des folies en chirurgie

Qui: Alec et Jocelyn Wildenstein

Coût: 2,5 milliards de dollars

Adnan Khashoggi a également joué le rôle de marieur avec un autre couple qui a fini par avoir l’un des divorces les plus chers de l’histoire.

En 1977, il a présenté la mondaine suisse Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset à l’expert des courses de chevaux Alec Wildenstein lors d’un safari au Kenya.

Rex

Alec Wildenstein était un marchand d’art milliardaire et un éleveur de chevaux[/caption]

Ils se sont mariés l’année suivante et ont eu deux enfants ensemble, Jocelynnys devenant plus tard connu sous le nom de Jocelyn.

Après un an de mariage, Jocelyn a commencé à subir une série de chirurgies cosmétiques coûteuses pour rendre son apparence plus «féline» pour plaire à son mari, le Indépendant rapports.

Depuis, elle a affirmé avoir dépensé plus de 5 millions de livres sterling en opérations, jurant de continuer à travailler jusqu’à 80 ans.

Getty – Contributeur

Jocelyn affirme avoir dépensé des millions en chirurgie plastique pour changer son apparence[/caption]

En 1997, Jocelyn a affirmé avoir trouvé Alec au lit avec un mannequin russe de 21 ans, Yelena Jarikova, et une bagarre s’est ensuivie au cours de laquelle Alec aurait tiré une arme sur Jocelyn et a fini par passer la nuit en prison.

Une bataille de divorce de deux ans a suivi, dans laquelle Jocelyn a finalement reçu un règlement de 2,5 milliards de dollars et 100 millions de dollars chaque année pendant 13 ans par la suite.

Alec est décédé en 2008 à l’âge de 67 ans.

Affaires avec ‘120 femmes’

Qui: Tiger Woods et Elin Nordegren

Coût: 110 millions de dollars

Le divorce des Wildenstein est survenu après plus de 20 ans de mariage – alors que la scission à couper le souffle de Tiger Woods est survenue après seulement six ans.

Elin Nordegren a divorcé de la légende du golf en 2010 pour 110 millions de dollars.

Getty

Tiger Woods avec Elin Nordegren, qu’il a épousé en 2004[/caption]

Le mannequin suédois a rencontré Woods au Championnat Open 2001 avant de se marier trois ans plus tard à la Barbade.

Mais en 2009, année de la naissance de leur deuxième enfant, le mariage s’est effondré dans des circonstances spectaculaires.

Le National Enquirer a publié des affirmations que Woods avait eu une liaison avec la directrice de la boîte de nuit Rachel Uchitel.

Il en ressortirait finalement qu’il aurait couché avec 120 femmes alors qu’il était encore marié à Nordegren.

AP: Presse associée

Le couple ensemble en 2009 – l’année de la rupture de leur mariage[/caption]

Il a également été accusé d’avoir dépensé des dizaines de milliers de livres en escort girls lors de tournois.

Woods a ensuite été contraint de s’excuser pour son infidélité et d’assister à un cours de réadaptation pour dépendance sexuelle.

Procédure de divorce double

Qui: Michael Jordan et Juanita Vanoy

Coût: 168 millions de dollars

Woods n’est pas la seule star du sport dont la procédure de divorce a échoué.

Le héros de la NBA, Michael Jordan, a épousé Juanita Vanoy à la Little White Chapel de Las Vegas en 1989 et a fini par traverser deux sagas de divorce distinctes avec elle.

Le couple a eu trois enfants ensemble mais, en 2002, ils ont demandé le divorce en invoquant des différences irréconciliables.

Rex

Michael Jordan avec Juanita Vanoy en 1996 – 10 ans avant leur divorce définitif[/caption]

Malgré le dépôt, ils ont décidé d’essayer de sauver le mariage.

Mais finalement, il a de nouveau demandé le divorce en 2006.

« Michael et Juanita Jordan ont décidé mutuellement et à l’amiable de mettre fin à leur mariage de 17 ans », ont déclaré les avocats du couple dans un communiqué. Gens rapports.

Vanoy a reçu un règlement de 168 millions de dollars, ce qui en a fait le divorce de célébrités le plus cher à l’époque, éclipsant le divorce de Neil Diamond de Marcia Murphey en 1995, qui lui a coûté environ 150 millions de dollars.

Cas d’un milliard de dollars de papa et fille

Qui: Bernie Ecclestone et Slavica Radić

Coût: 1,2 milliard de dollars

Même les magnats du sport ont également été entraînés dans des procédures de divorce coûteuses.

Bernie Ecclestone, l’ancien patron insondable de la Formule 1, aurait payé environ 1,2 milliard de dollars lors de son divorce en 2009.

Caractéristiques de Rex

Bernie Ecclestone et Slavica Radić ont divorcé après près d’un quart de siècle de mariage[/caption]





Il s’est séparé du mannequin croate Armani Slavica Radić après 24 ans de mariage.

Après leur scission stupéfiante, leur fille Petra a connu son propre divorce de 5 milliards de livres sterling avec l’homme d’affaires playboy James Stunt en 2017.

Au moment de la procédure judiciaire tendue, au cours de laquelle Stunt a appelé Bernie ac ***, les actifs étonnants du couple en guerre comprenaient un manoir de 158 millions de livres sterling à Los Angeles et une maison de 100 millions de livres sterling à Chelsea, dans l’ouest de Londres.