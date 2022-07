Les divisions tenaces sur l’Iran ne refroidissent pas l’accueil chaleureux de Biden par Israël

JÉRUSALEM – Le président Biden a lancé jeudi l’un des avertissements les plus directs à Téhéran concernant sa présidence, s’engageant auprès des dirigeants israéliens à ce que “nous ne permettrons pas à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire”, mais le Premier ministre israélien par intérim, Yair Lapid, a poussé encore plus loin, demandant toutes les nations démocratiques à jurer d’agir si les Iraniens continuent « à développer leur programme nucléaire ».

La distinction entre le vœu de M. Biden d’arrêter une « arme » et l’insistance de M. Lapid à détruire l’ensemble du « programme » iranien était plus que sémantique : elle va au cœur des approches différentes de leurs pays face aux ambitions nucléaires de l’Iran.

Même au milieu des affirmations fréquentes et publiques de la relation étroite entre Israël et les États-Unis, les différences sur la façon de gérer l’Iran restent tenaces. Plusieurs fois jeudi, des membres de la direction israélienne ont exhorté publiquement et en privé les États-Unis à développer une option militaire plus crédible pour éliminer les installations nucléaires iraniennes, afin de convaincre Téhéran qu’il doit arrêter un programme qui s’accélère rapidement.