Au cours des semaines et des mois qui ont suivi son arrivée à la Fédération du travail, pas moins de huit personnes de haut niveau directement liées au groupe et au monde syndical au sens large ont fait part à POLITICO de leur malaise et de leur frustration face à cet arrangement. Plusieurs affirment que la décision de Gonzalez d’embaucher Ross sentait l’hypocrisie, arguant que son travail passé faisait de lui un porte-parole de tout boycott que les membres avaient envisagé.

“Elle a inscrit sur les listes de paie de la Fédération du travail un gars qui a travaillé contre la Fédération du travail – juste parce qu’elle veut qu’il soit là”, a déclaré un haut responsable du travail à Sacramento, qui a obtenu l’anonymat pour discuter d’un sujet sensible. “Et elle fait cela alors qu’elle vilipende tous les autres habitants de la ville à propos de leur manque de pureté.”

Gonzalez a déclaré dans une interview que la Fédération du travail dispose d’un processus formel pour inscrire les consultants sur sa liste dite « à ne pas fréquenter ». Si l’un des syndicats souhaite inscrire Ross sur la liste, a-t-elle déclaré, il peut proposer de le faire.

“Personne ne l’a fait”, a ajouté Gonzalez. Elle a refusé tout autre commentaire.

Ross a proposé une citation de trois mots, en espagnol, pour exprimer à quel point la réaction lui importait peu.

“Non, je suis important”, dit-il.

L’inquiétude suscitée par l’embauche de Ross représente une éruption publique extrêmement rare parmi les syndicats prudents de Californie. Les conflits concernant le personnel et la stratégie sont souvent très serrés, et plusieurs dirigeants et conseillers syndicaux ont décrit leur décision de s’exprimer comme un dernier recours pour exprimer leur exaspération – bien que la plupart du temps de manière anonyme. Leurs décisions suggèrent également des tensions plus larges entre les dirigeants et avec Gonzalez, alors que les syndicats font collectivement preuve de leur puissance politique au milieu d’une autre année record au sein de l’État de Californie, contrôlé par les démocrates.

Chauve et portant des lunettes, Ross est la quintessence du retour en arrière de Sacramento, patrouillant dans les salles de marbre du Capitole pour amadouer, cajoler et carrément intimider les membres du personnel et les législateurs pour qu’ils soutiennent ses projets de loi préférés. Avec son double rôle inhabituel de lobbyiste et de consultant politique, les législateurs qu’il tente d’influencer sont parfois ses propres clients.

Ses connaissances institutionnelles approfondies ont donné des résultats pour les clients syndicaux, comme l’obtention d’une couverture de soins de santé pour les membres du syndicat United Farm Workers. Parmi ses autres liens syndicaux figurent la Fédération du travail du comté de Los Angeles, l’AFSCME, UNITE HERE, California Nurses et plusieurs législateurs à vocation syndicale.

Mais il a également contribué à mener des campagnes qui allaient à l’opposé des priorités syndicales les plus importantes et les plus coûteuses. Et son entreprise a fait pression contre une législation soutenue par les syndicats.

Ross a passé des décennies à travailler pour l’industrie pétrolière – une force de division dans le monde du travail, considérée par certains syndicats et membres plus conservateurs comme un partenaire crucial dans la création d’emplois, mais considérée par les progressistes et certains travailleurs du secteur public comme en décalage avec leurs valeurs. En 2020, l’année où Ross a travaillé sur la campagne réussie pour lutter contre les hausses de la taxe foncière commerciale en Proposition 15il a également contribué à bloquer une initiative visant à mettre fin aux cautions en espèces, une autre priorité syndicale.

Dans les deux cas, Ross affrontait deux puissances syndicales : le Service Employees International Union et la California Teachers Association. Le CTA’s Issues PAC et le SEIU State Council ont dépensé au total 25,3 millions de dollars pour soutenir la proposition 15, qui a reçu environ 5,3 millions de dollars supplémentaires de la SEIU Local 2015 et du SEIU 1021. La mesure a également été soutenue par l’AFSCME, UNITE HERE et la California Federation of Teachers.

“CFT a été à l’opposé [side] de l’entreprise de Richie à plusieurs reprises sur certaines questions très fondamentales du CFT – la procédure régulière des enseignants et la Prop. 15 », a déclaré Jeffery Freitas, président de la Fédération des enseignants de Californie, dans une interview.

“Sous ma direction”, a ajouté Freitas, “CFT n’embauchera jamais Richie Ross.”

Le SEIU a dépensé 500 000 dollars supplémentaires pour l’échec de la réforme de la libération sous caution.

Un autre haut dirigeant de la Fédération du travail a résumé l’implication de Ross dans l’organisation comme si elle invitait un étranger aux motivations financières diverses à s’asseoir à la table.

« Richie a de l’expérience et connaît le secteur. Il a d’excellentes relations. Il est intelligent. Il est stratégique. Il est attentionné. Ce n’est donc pas une mauvaise personne à avoir dans votre équipe », a déclaré le leader syndical. “Mais vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu’un dans votre équipe s’il joue également avec l’autre équipe.”

Les inquiétudes concernant l’arrivée de Ross au sein de la Fédération du travail bouillonnaient depuis des mois plus tôt cette année. Le 9 juin, les documents déposés par le secrétaire d’État l’ont d’abord répertorié comme lobbyiste auprès de l’organisation syndicale tentaculaire dont Gonzalez est secrétaire-trésorier exécutif. Dépôts jusqu’au 30 juin la dernière disponiblemontrent que Ross a reçu 2 000 $ pour la période de trois semaines.

Au moment où Ross a officiellement rejoint le groupe, Gonzalez avait déjà publiquement averti les consultants démocrates : le travail pour des entreprises qui vont à l’encontre des objectifs du mouvement syndical pourrait les placer sur une liste noire des syndicats. Le fait qu’elle révisait les procédures pour relancer le processus en tant que chef de l’organisation syndicale influente composée de quelque 1 300 syndicats et de millions de membres dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la construction, des soins de santé et d’autres secteurs a attiré l’attention des initiés de Sacramento.

Les récentes discussions sur une liste noire des syndicats ont atteint leur paroxysme après que Gonzalez ait pris ses nouvelles fonctions en 2022. Gonzalez a réitéré son point de vue lorsque son organisation a défendu la candidate à l’Assemblée et dirigeante syndicale d’Alameda, Liz Ortega-Toro, contre les tactiques de campagne des groupes du secteur du logement. « Les femmes de couleur fortes sont trop souvent la cible de ce type de politique laide », avait déclaré Gonzalez à l’époque.

La Fédération du travail communiqué de presse a ajouté que ceux qui violent les valeurs fondamentales défendues par le mouvement syndical seront tenus responsables par tous les moyens nécessaires, y compris en étant inscrits sur une liste de « ne pas fréquenter ».

“Vous ne pouvez pas être payé pour démanteler un syndicat ou mener des luttes contre les travailleurs et TOUS les syndicats et espérer vous retourner et bénéficier de l’argent de nos membres”, Gonzalez a écrit sur les réseaux sociaux semaines plus tôt. Malgré cet avertissement, la fédération n’a officiellement mis sur liste noire personne sous sa direction et n’a reçu aucune proposition formelle en ce sens.

Les listes « Ne pas embaucher » se situent carrément à l’intersection où les fissures idéologiques et les affaires lucratives de la politique se heurtent. Après qu’une série de nouveaux venus ont évincé les titulaires du Congrès au cours du cycle 2018, la branche campagne des démocrates de la Chambre a refusé de travailler avec un fournisseur ayant conclu un contrat avec les challengers. Le comité a renoncé à sa politique après moins de deux ans en raison des réactions négatives de l’aile progressiste du parti.

Des listes noires similaires sont apparues sporadiquement en Californie. Lors d’une dispute largement médiatisée en 2013, la Fédération du travail a annoncé qu’elle plaçait six consultants sur une liste « Ne pas embaucher » pour leur travail auprès de deux démocrates qui ont réussi à battre les titulaires de l’Assemblée de leur parti. Parmi eux se trouvait désormais le sénateur Steve Glazer, qui a dirigé la campagne 2010 de l’ancien gouverneur Jerry Brown et a travaillé le cycle suivant avec la Chambre de commerce.

Cette liste noire, ainsi que d’autres imposées lors des récentes campagnes électorales, ont finalement fait long feu, alors que des consultants ont demandé à retrouver les bonnes grâces du mouvement syndical, ou du moins à sortir de sa proverbiale niche. Pourtant, cette tactique reste un outil bien utilisé pour envoyer un message à ceux qui s’écartent de la ligne du parti.

Glazer a déclaré que la pratique consistant à dresser de telles listes est « une forme de droiture ».

“Nous avons vu une demande de pureté déchirer les Républicains au Congrès et nous continuons de le constater chez ceux qui soutiennent la majorité qualifiée des Démocrates en Californie”, a déclaré Glazer. « Tout mouvement qui exclut des personnes qui ne sont pas toujours d’accord avec lui risque de perdre le large soutien dont il a besoin pour réussir. »

Gonzalez n’a pas tardé à exprimer son dégoût lorsque des membres de son parti s’en prennent à des clients qui, selon elle, portent atteinte à la cause des travailleurs. Quand le magazine American Prospect signalé en août que Minyon Moore, président de la Convention nationale démocrate, est directeur d’une entreprise qui a travaillé pour des ennemis du travail tels que Lyft et Tenet Healthcare, Gonzalez a republié l’article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

«C’est dégoûtant», a-t-elle écrit.

Son message a ensuite été supprimé, mais pas avant d’avoir attiré l’attention de certains démocrates californiens. Moore est l’une des femmes noires les plus influentes du parti, et certains observateurs n’ont pas apprécié que Gonzalez s’en prenne à une femme de couleur pour la provenance de son chèque de paie – en particulier lorsque Ross, son consultant politique, n’a pas engendré la même désapprobation du public.

Un troisième responsable du travail s’est concentré sur le tweet de Moore, affirmant qu’il donnait l’impression que « si vous êtes un homme blanc, les mêmes critiques ne s’appliquent pas que si vous êtes une personne de couleur », a déclaré le responsable. “Et c’était la partie dangereuse de la diffusion de ce message.”

Pour les détracteurs de Gonzalez, le tweet sur Moore a mis un point d’exclamation sur les mois de mécontentement latent à propos de l’embauche de Ross.