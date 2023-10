Les divisions religieuses et laïques en Israël éclatent pendant la période des fêtes

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Au cours d’une année de discorde publique sans précédent, la période des grandes fêtes en Israël s’est transformée en une bataille rhétorique – et parfois physique – entre Israéliens laïcs et religieux, avec des manifestants perturbant les services de prière publics séparés par sexe et l’un des grands rabbins du pays. déplorant que les citoyens non observateurs soient devenus stupides à cause de leur régime alimentaire non religieux.

Des manifestants laïcs, opposés à l’utilisation de fonds et d’installations publics pour des événements exigeant la séparation des hommes et des femmes, ont perturbé dimanche un film réservé aux femmes, à Jérusalem. Le jour de Yom Kippour – le jour d’expiation profondément solennel du judaïsme – les manifestants ont abattu les barrières qui séparaient les fidèles hommes et femmes lors d’un service de prière sur une place publique de Tel Aviv après que les autorités municipales se soient prononcées contre une telle ségrégation.

Le grand rabbin Yitzhak Yosef, de la branche sépharade du judaïsme, a imputé les objections croissantes à l’influence religieuse au manque de compréhension parmi les Israéliens laïcs.

« Une personne qui mange de la nourriture non casher, son cerveau devient stupide, elle ne peut pas comprendre les choses, ne comprend pas », a déclaré Yosef dans un sermon enregistré qui a circulé dimanche sur les réseaux sociaux, faisant référence aux exigences alimentaires de la religion. « Dès qu’il commence à rester casher, vous pouvez commencer à l’influencer. »

Yosef est l’un des deux grands rabbins qui exercent une autorité sanctionnée par le gouvernement sur de nombreux aspects de la vie civique, y compris les lois sur le mariage et le divorce qui s’appliquent à tous les Juifs israéliens.

Israël prépare « l’électricité casher » pour les foyers ultra-orthodoxes

Le chef de l’opposition Yair Lapid a critiqué le rabbin pour avoir humilié ses compatriotes non religieux.

« Il avait raison sur un point », Lapid posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, « ils se sont sentis un peu stupides ce soir en se rappelant que c’était eux qui payaient son salaire ».

La période de vacances d’une semaine se termine vendredi et de nombreux dirigeants ont imploré les Israéliens de tous bords d’agir avec plus de tolérance pendant la période la plus sainte du calendrier juif. Ces appels sont en grande partie tombés dans l’oreille d’un sourd dans une période de division politique sans précédent.

Avinoam Rosenak, de l’Institut d’études juives de l’Université hébraïque, a déclaré que cette lutte reflète des divisions sur le rôle de la religion dans la société qui remontent à la fondation du pays.

« Ce qui se passe est une guerre d’identité culturelle », a-t-il déclaré. « L’État d’Israël essaie encore de définir lui-même ce que signifie être un État juif et un État démocratique libéral. »

Cette rancœur reflète des tensions de longue date en Israël sur le rôle de la religion dans la vie publique et le statut spécial accordé à la population ultra-orthodoxe croissante du pays.

Les ultra-orthodoxes, ou Haredi comme on les appelle en hébreu, sont largement à l’abri des normes obligatoires d’éducation et de conscription du pays. Leurs familles bénéficient d’importantes subventions publiques qui permettent aux garçons et aux hommes de consacrer des années à des études religieuses au lieu de travailler et de payer des impôts dans l’économie traditionnelle.

Même si de plus en plus d’Israéliens Haredi, hommes et femmes, rejoignent le marché du travail, le ressentiment à leur encontre s’est accru à mesure qu’ils sont devenus le groupe démographique à la croissance la plus rapide d’Israël, représentant désormais environ 13 % de la population.

Les partis religieux fournissent au Premier ministre Benjamin Netanyahu la majorité dont il a besoin pour maintenir au pouvoir sa coalition vieille de neuf mois. En échange, disent les critiques, le gouvernement a pris des mesures pour canaliser des milliards vers des institutions ultra-orthodoxes, des lotissements et des écoles qui ne respectent en grande partie pas les normes nationales en matière d’enseignement des mathématiques, des sciences et d’autres matières de base.

Les législateurs ultra-orthodoxes font pression pour qu’une législation qui étendrait leur exemption du service militaire soit adoptée d’ici la fin de la session parlementaire en cours.

Les hostilités entre Israéliens laïcs et religieux ont été exacerbées par le projet du gouvernement visant à limiter le pouvoir du pouvoir judiciaire et de la Cour suprême d’Israël, qui ont servi à contrôler le pouvoir religieux. À l’approche de Yom Kippour, le tribunal a soutenu le droit des municipalités comme Tel Aviv d’interdire les événements non mixtes sur les propriétés municipales.

Les manifestations qui secouent Israël depuis janvier mettent régulièrement en garde contre le fait que la refonte judiciaire ouvrirait la voie à Israël pour devenir une « théocratie ».

« Nous rejetons fermement le monopole religieux maintenu par les groupes ultra-orthodoxes, et nous soulignons que la religion et la spiritualité doivent être accessibles à tous, et non réservées à quelques privilégiés », a déclaré Josh Drill, l’un des dirigeants de la protestation.

Les autorités ont riposté, accusant les manifestants d’être anti-juifs et même antisémites.