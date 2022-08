Les divisions politiques ukrainiennes réapparaissent alors que la guerre se poursuit

Commentez cette histoire Commentaire

TCHERNIVIH, Ukraine – Il y a eu un accord officieux entre les politiciens bruyants et hautement compétitifs de l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie : Mettez de côté les vieilles différences et formez un front uni contre Moscou. Ce fut un changement remarquable dans un pays en proie à des luttes politiques internes, à la corruption et à l’influence russe depuis qu’il a déclaré son indépendance de l’Union soviétique en voie de dissolution en 1991.

Mais maintenant, alors que la guerre se poursuit et que des milliards de dollars d’aide internationale affluent, des fissures et des tensions d’avant-guerre commencent à émerger entre le gouvernement central et les dirigeants locaux.

Les récentes frictions entre le président Volodymyr Zelensky, le leader très populaire en temps de guerre, et les maires ukrainiens qui tentent de défendre ou de reconstruire leurs villes et villages dévastés soulignent les défis internes croissants de l’Ukraine à l’approche de six mois de guerre.

Des maires et des analystes ont déclaré au Washington Post que le gouvernement de Zelensky semble essayer de mettre les maires sur la touche pour garder le contrôle de l’aide à la relance et affaiblir tout futur rival politique. Plus généralement, quatre maires ont déclaré au Post qu’au milieu de la guerre, l’administration de Zelensky revenait sur ses promesses et envisageait de supprimer un vestige persistant de l’ère soviétique en décentralisant le pouvoir et en accordant plus d’autorité aux gouvernements régionaux et locaux.

“Des tendances autocratiques commencent à se développer en Ukraine pendant la guerre”, a déclaré Borys Filatov, 50 ans, le puissant maire de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, une ville qui est devenue un canal clé pour les armes et l’aide au front oriental assiégé du pays. “Ils essaient de dominer le champ politique … cependant, nous ne sommes pas des opposants.”

Filatov a déclaré que les maires ont été en première ligne pour défendre les villes et qu’ils veulent plus de contrôle sur la façon dont leurs communautés se reconstruisent.

Il a critiqué le gouvernement de Zelensky, comme d’autres, avec une mise en garde majeure : quelles que soient les divisions internes, a-t-il dit, le plus grand ennemi est la Russie, et l’Occident doit continuer à soutenir la défense de la souveraineté de l’Ukraine.

Filatov, qui a été réélu en 2020 à une large majorité, a affronté Zelensky dans le passé. Récemment, le gouvernement de Zelensky aurait menacé de révoquer la citoyenneté ukrainienne d’un oligarque proche de Filatov parce qu’il détient la double nationalité, ce que l’Ukraine interdit. Un autre oligarque et proche confident, également avec la double nationalité, a déclaré qu’il s’était vu interdire le mois dernier de retourner dans le pays après un voyage.

“C’est une pente dangereuse”, a déclaré Orysia Lutsevych, chercheuse au programme Russie et Eurasie du groupe de réflexion basé à Londres Chatham House. “Pour que l’Ukraine gagne cette guerre, elle doit être construite sur cette idée [that] les maires ne sont pas en concurrence mais considérés comme faisant partie de l’équipe… où il y a un commandement central en temps de guerre, tandis qu’en même temps les gouvernements locaux peuvent résoudre les problèmes comme ils l’entendent.

Ces désaccords avec les politiciens locaux surviennent alors que Zelensky a apporté des changements controversés au sein de son propre cabinet, suspendant le mois dernier le chef des services de sécurité ukrainiens et son procureur général alors qu’il annonçait également une enquête généralisée sur “les activités de trahison et de collaboration”.

Les maires ukrainiens se sont traditionnellement alignés sur le parti national au pouvoir pour y accéder, a déclaré Lutsevych. De nombreux maires ont soutenu à la fois l’ancien président Viktor Ianoukovitch, un allié de Moscou évincé lors de la révolution ukrainienne de 2013-2014, et son successeur plus réformiste, Petro Porochenko. Ces dernières années, certains maires ont choisi de créer leurs propres partis et alliances politiques personnels.

Mais alors que le parti au pouvoir à l’échelle nationale a généralement dominé localement, le parti du Serviteur du peuple de Zelensky s’est mal comporté lors des élections locales de 2020. Après avoir remporté la majorité des sièges aux élections législatives de 2019, le parti de Zelensky n’a remporté de siège à la mairie d’aucune grande ville : les titulaires ont battu les candidats au service du peuple lors de 10 élections municipales clés. Dans une défaite personnelle pour Zelensky, le candidat de son parti à la mairie de sa ville natale de Kryvyi Rih a perdu dans un second tour même après que le principal adversaire a abandonné.

La guerre a stimulé Zelensky, qui bénéficie désormais d’un large soutien public. Les allocutions nocturnes du président depuis la capitale sont reconnues pour avoir remonté le moral de l’Ukraine, malgré une guerre qui a détruit des villes entières à travers le pays et coûté des milliers de vies.

Alors que le monde se précipite pour aider l’Ukraine, le gouvernement central est le principal canal d’acheminement des dizaines de milliards de dollars d’aide que les pays et les agences se sont engagés à reconstruire ses villes détruites. Il a également créé des administrations militaires régionales dont le pouvoir supplante souvent celui des gouvernements locaux civils et qui sont financées directement par Kyiv.

Cela a conduit à la frustration des maires, qui soutiennent que les dirigeants régionaux sont mieux placés que les responsables du gouvernement central pour recevoir et diriger rapidement des fonds et savoir ce dont leurs électeurs ont besoin. Au milieu de l’épave, les maires tentent d’établir leurs propres partenariats internationaux avec des pays ou des villes désireux de financer des programmes de reconstruction spécifiques.

Lutsevych a déclaré que les guerres ont tendance à faire émerger de « nouveaux héros », et dans le cas de l’Ukraine, il est très probable que certains d’entre eux deviendront maires.

Parmi les plus critiques de Zelensky figure Vladyslav Atroshenko, le maire de Tchernihiv, qui borde la Biélorussie et était l’une des villes proches de Kyiv les plus endommagées par les forces russes.

Atroshenko, 55 ans, a passé les premières semaines de la guerre avec ses électeurs sous des bombardements constants tout en ralliant le soutien mondial à l’Ukraine. Mais en juillet, il a rompu avec cette unité nationale et a directement critiqué Zelensky, accusant les « associés » du président de tenter de l’évincer du pouvoir.

“Aujourd’hui, au lieu de résister aux attaques de l’ennemi, la ville est obligée de subir les attaques de vos subordonnés”, a déclaré Atroshenko dans une vidéo publiée le 8 juillet sur sa page Facebook. “Les autorités centrales et locales doivent travailler ensemble contre l’ennemi, pas les unes contre les autres.”

Six jours avant qu’Atroshenko ne publie la vidéo, un garde-frontière ukrainien l’a empêché de quitter le pays pour assister à une conférence en Suisse sur le redressement de l’Ukraine. Atroshenko, faisant les cent pas dans une interview avec The Post, a déclaré que c’était la deuxième fois au cours des dernières semaines que des agents du gouvernement central lui interdisaient de voyager pour un événement lié à l’aide.

L’Ukraine a interdit à tous les hommes d’âge militaire de quitter le pays depuis l’invasion russe à grande échelle du 24 février. Atroshenko a déclaré qu’il devait voyager pour collecter des fonds pour Tchernihiv, où il a déclaré que le système de chauffage fortement endommagé devait être réparé avant l’hiver.

Après que le maire a publié une vidéo de la rencontre du 2 juillet, Kyrylo Tymoshenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a riposté sur Telegram : « Je rappelle à ceux qui ont oublié qu’il y a une guerre en cours en Ukraine ! Cela s’applique particulièrement aux régions frontalières et à celles qui étaient encore très récemment occupées. Le danger n’est pas passé !

Si le “signal n’est pas clair”, a déclaré Timochenko, il a rappelé aux maires que leurs communautés pourraient être aidées “sans vous”.

Timochenko a refusé les demandes d’interview.

Le maire de Rivne, Oleksandr Tretyak, 35 ans, a une circonscription et des préoccupations très différentes de celles d’Atroshenko, mais il a sympathisé avec la frustration de son collègue.

Tretyak a été élu en 2020, faisant de lui l’un des plus jeunes maires d’Ukraine et des personnalités les plus récentes dans un domaine occupé par des politiciens de carrière. Il dirige la ville de Rivne, dans l’ouest de l’Ukraine, qui a été épargnée par les attaques de missiles mais qui a absorbé des milliers d’Ukrainiens déplacés.