Les divisions israéliennes sur les objectifs de guerre entravent les perspectives de paix à Gaza – POLITICO

TEL AVIV — Il n’est pas étonnant que les efforts diplomatiques menés par les États-Unis pour persuader Israël de mettre fin à sa campagne militaire à Gaza échouent alors que le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu est si divisé sur les résultats de la guerre.

Les ministres de Netanyahu sont aux prises avec d’intenses différends sur la question de savoir si Israël doit accepter un cessez-le-feu permanent et donner la priorité au retour des 136 otages détenus par les militants du Hamas, ou poursuivre l’objectif d’anéantir le Hamas, ce que certains soupçonnent de ne pas pouvoir être pleinement atteint.

Une série de réunions houleuses ces derniers jours n’a pas réussi à combler la ligne de fracture, Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant étant opposés à l’acceptation d’un accord que l’Égypte et le Qatar tentent de négocier et qui aboutirait à un cessez-le-feu permanent.

Selon les médias israéliens, confirmés par un haut responsable israélien qui s’est entretenu avec POLITICO sous couvert d’anonymat, Benny Gantz et Gadi Eizenkot, des hommes politiques centristes de l’opposition qui ont rejoint le cabinet de guerre dans une démonstration d’unité nationale, affirment que les otages, parmi eux, la double citoyenneté américaine doit être la priorité.

Les intermédiaires qataris et égyptiens luttent depuis des semaines pour finaliser un accord sur les otages, le Hamas insistant sur le fait qu’Israël devrait accepter un arrêt permanent de la campagne militaire. Un cessez-le-feu temporaire, après quoi Israël reprendrait la guerre, n’est pas acceptable.

Israël a rejeté la condition exigée par le Hamas, mais Gantz et Eisenkot ont tous deux remis en question cette approche. Eisenkot, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne et membre du Parti de l’unité nationale dirigé par Gantz, a déclaré lors d’une réunion du cabinet ce week-end qu’Israël devrait cesser de se faire des illusions sur sa capacité à éradiquer le Hamas.

“Nous devons cesser de nous mentir, faire preuve de courage et parvenir à un accord important qui ramènera les otages chez eux”, a-t-il déclaré lors de la réunion, comme le rapporte le journal. Chaîne d’information israélienne Channel 12 et le journal Yedioth Ahronoth.

En attendant dans les coulisses

Les propos d’Eizenkot ont un poids supplémentaire, car il est respecté dans tout le spectre politique et a été l’un des auteurs de la doctrine dite Dahiya, une stratégie militaire appelant Israël à recourir à une force disproportionnée contre ses ennemis, notamment en détruisant les infrastructures civiles. Cette doctrine a régi la campagne militaire israélienne à Gaza en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué quelque 1 200 Israéliens.

Eisenkot suscite également une large sympathie parce que son fils et son neveu ont été tués en combattant à Gaza.

Gantz s’inquiète de la vie des Israéliens qui restent aux mains du Hamas et apparaît comme l’homme politique israélien le plus susceptible de mettre un terme à la longue carrière politique de Netanyahu. Lui et Eisenkot ont participé dimanche à un rassemblement à Tel Aviv pour exiger la libération des otages après 100 jours de captivité.

Lors de ce rassemblement, le chef de l’opposition Yair Lapid a fait valoir que même si vaincre le Hamas et ramener les otages sont des objectifs tout aussi importants, ils ne sont pas aussi urgents. « Nos cœurs se sont brisés le 7 octobre », a-t-il déclaré. « Tant qu’il y aura un otage israélien dans les tunnels du Hamas, nos cœurs resteront brisés. » Ramener les otages chez eux doit être la priorité, a-t-il souligné.

Netanyahu, dont la survie politique semble liée à une guerre plus longue, reste ferme sur la nécessité de davantage de combats pour éradiquer le Hamas. Il a réitéré cette position dimanche, affirmant que « l’une des choses qui est devenue claire sans aucun doute est que nous devons mener cette guerre, et cela prendra encore plusieurs mois ».

Lui et Gallant soutiennent que les objectifs de guerre initiaux consistant à démolir le Hamas et à obtenir la libération des otages ne s’excluent pas mutuellement et sont en fait liés. Seule une pression militaire continue sur le groupe militant garantira la liberté des captifs, affirment-ils.

Dans ses remarques au début d’une réunion gouvernementale visant à approuver le budget de l’État 2024, Netanyahu a déclaré : « Il y a cent jours, les monstres du Hamas ont envahi l’État d’Israël et nous ont massacrés. Ils ont violé et brûlé nos concitoyens et les ont pris en otage. Nous en avons rendu la moitié. Nous n’abandonnons personne. Nous faisons tout pour les ramener tous chez eux. J’insiste : Tous, sans exception.

« Ces efforts se poursuivent à tout moment, même en ce moment. Nous les réaliserons en même temps que les autres objectifs de la guerre.»

Accord d’otages

L’ancien Premier ministre Ehud Olmert, un critique acerbe de Netanyahu, a déclaré à POLITICO qu’Israël se trouve à la croisée des chemins et qu’il sent que la pression publique augmente pour donner la priorité aux otages. “Nous sommes au milieu d’un grand doute quant au caractère réaliste de l’objectif de l’opération, en premier lieu, l’anéantissement du Hamas, et d’un autre côté, de la crainte d’une éventuelle perte des otages”, a-t-il déclaré.

Olmert estime qu’Israël a déjà gagné en infligeant de graves dommages au Hamas, et que l’objectif d’éradiquer le groupe palestinien a toujours été excessif – une position qu’il avait adoptée au début de la guerre, mais qui « devient désormais évidente pour les autres ». il a dit.

Certains membres du parti de l’Unité nationale de Gantz sont frustrés et estiment que lui et Eisenkot devraient se retirer du cabinet de guerre, dont Gantz est membre à part entière et Eisenkot a le statut d’observateur mais participe aux délibérations. « Nous sommes entre le marteau et l’enclume. Mais la situation ne peut pas continuer ainsi », a déclaré un député de l’Unité nationale au journal Haaretz.

Alors que Netanyahu débat des prochaines étapes, les opérations militaires israéliennes à Gaza ont été réduites à mesure que les forces se sont réduites pour permettre aux réservistes de retourner à leur travail et de permettre des redéploiements pour renforcer le nord d’Israël, a déclaré Michael Milshtein, l’ancien chef des affaires palestiniennes. département de l’agence israélienne de renseignement de défense.

« Israël est à un carrefour », a-t-il déclaré. « Assez de tous les slogans et de toutes les idées d’une troisième phase de guerre plus douce. Il y a deux options : négocier au sujet des otages et parvenir à un accord, mais sachez que cela signifie que nous acceptons le maintien de l’existence du Hamas, ou que nous prenons le contrôle total de Gaza.

Avec la scission du cabinet de guerre, les négociations sur les otages sont au point mort, ce qui confond les interlocuteurs qatariens et égyptiens.

Deuxième front : le Liban

Ce n’est pas seulement l’accord d’otages et la guerre à Gaza qui divisent les dirigeants israéliens : ils sont également divisés sur ce qu’il faut faire à propos du Hezbollah libanais et sur la nécessité d’une réponse militaire de grande envergure dans le nord.

Le manque de clarté dans la pensée stratégique israélienne rend plus difficile pour Amos Hochstein, le négociateur trié sur le volet par le président Joe Biden, de négocier un accord visant à calmer les escarmouches à la frontière nord d’Israël.

Le Hezbollah et Tsahal échangent quotidiennement des missiles et des roquettes à travers la frontière depuis le 7 octobre, tandis que le gouvernement israélien est sous la pression des près de 100 000 Israéliens évacués du nord pour assurer leur sécurité afin de pouvoir rentrer chez eux.

Les responsables américains se sont efforcés d’empêcher la guerre de Gaza de s’étendre au Liban, élargissant ainsi un conflit qui pourrait enflammer toute la région. Hochstein a tenu des réunions la semaine dernière en Israël et à Beyrouth « pour faire avancer les discussions visant à rétablir le calme » le long de leur frontière commune, selon un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

Mais les efforts de Hochstein ont jusqu’à présent été contrecarrés par le manque de réflexion stratégique claire d’Israël.

Israël a lancé dimanche une frappe de missile au cœur du Liban, un porte-parole militaire affirmant que Tsahal avait frappé des cibles du Hezbollah dans le pays en réponse à une attaque de missile antichar sur Kfar Yuval, dans le nord d’Israël, qui a tué un membre de l’équipe de sécurité locale de la ville. et sa mère de 76 ans dans leur maison.

« Le prix à payer pour cela sera exigé non seulement ce soir, mais aussi dans le futur », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal. Des avions israéliens ont ciblé les centres de commandement du Hezbollah et d’autres infrastructures utilisées par le groupe, a-t-il ajouté.

Israël insiste pour que le Hezbollah retire toutes ses forces au nord du fleuve Litani, au Liban, à 30 km de la frontière israélo-libanaise, comme le stipule la résolution 1701 de l’ONU, qui a mis fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Les dirigeants israéliens ont prévenu que si la diplomatie échouait, ils contraindraient eux-mêmes le Hezbollah par la force.

Mais le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a indiqué dans un discours télévisé le week-end qu’il n’avait pas l’intention d’ordonner à ses forces de se retirer vers le nord alors que la guerre à Gaza fait rage. Les envoyés envoyés au Liban, a-t-il expliqué, avaient cherché à « éteindre » le front libanais en avertissant que si le groupe ne cessait pas ses attaques, « Israël lancerait une guerre contre le Liban ».

Il a ajouté que le Hezbollah agissait pour « arrêter l’agression contre Gaza » et que « plutôt que d’apporter un remède aux symptômes, ils [the envoys] il faut traiter la cause. »

Le Premier ministre libanais a également durci sa position, suggérant que les pressions occidentales et les demandes israéliennes de retrait du Hezbollah sont mal conçues.

Il y a un mois, le Premier ministre Najib Mikati a laissé entendre que le Hezbollah serait prêt à mettre en œuvre l’ancienne résolution de l’ONU sur la frontière, bien qu’il ait déclaré que cela impliquerait le territoire commercialement contesté par Israël qu’il occupe toujours.

Mais jeudi dernier, au début d’une réunion du cabinet, Mikati a déclaré que le calme le long de la frontière nord d’Israël ne serait pas possible tant qu’Israël continue les combats dans la bande de Gaza, et qu’il avait informé Hochstein que discuter du calme au Liban uniquement était « illogique ».