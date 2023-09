Les divisions idéologiques entre les évêques américains sont à l’honneur avant la réunion capitale du Vatican

NEW YORK — Au début du mois prochain, le Vatican ouvrira un rassemblement sans précédent du clergé catholique et des laïcs du monde entier. Le synode se veut un événement collégial et collaboratif, même si l’ordre du jour comprend des questions controversées telles que le rôle des femmes dans l’Église et l’inclusion des catholiques LGBTQ.

S’il existe une preuve A du caractère insaisissable du consensus, c’est bien la participation des États-Unis. En effet, il existe deux délégations américaines de haut niveau largement considérées comme des rivales idéologiques : six religieux nommés par le pape François qui soutiennent ses aspirations à une Église plus inclusive et plus accueillante ; cinq religieux choisis par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis qui reflètent une vision plus conservatrice et plus de scepticisme à l’égard des priorités de François.

Natalia Imperatori-Lee, professeur d’études religieuses au Manhattan College de New York, craint que le synode, qui débute le 4 octobre, n’aggrave les divisions entre catholiques américains au lieu de les réduire.

« La polarisation du pays a infiltré l’Église de telle manière que je crains que nous ne parvenions pas à nous en sortir », a-t-elle déclaré.

« Le synode est censé être axé sur l’écoute, l’humilité et la volonté de changer, mais ce n’est pas pour cela que le clergé est formé », a-t-elle ajouté. « Il y a cette réticence parmi une grande partie du clergé à apprendre quoi que ce soit, et cela va être un réel problème. »

François lui-même a récemment évoqué la résistance à laquelle il est confronté parmi certains dirigeants catholiques conservateurs aux États-Unis. Lors d’une réunion en août avec des prêtres jésuites au Portugal, il a fustigé le « retard » de certains de ces conservateurs, affirmant qu’ils avaient remplacé la foi par l’idéologie.

« La vision de la doctrine de l’Église comme monolithe est erronée », a-t-il déclaré. « Je veux rappeler à ces gens que le retard est inutile et qu’ils doivent comprendre qu’il y a une évolution correcte dans la compréhension des questions de foi et de morale. »

Certains religieux conservateurs américains sont en désaccord avec véhémence, affirmant que des discussions de haut niveau sur des questions telles que l’autonomisation des femmes et l’inclusion des LGBTQ pourraient déchirer l’Église.

Dans la préface d’un livre récent qualifiant le synode de « boîte de Pandore », le cardinal américain Raymond Burke a averti que le synode faisait partie d’une « révolution » visant à changer radicalement ce que l’Église a toujours enseigné. L’évêque Joseph Strickland de Tyler, Texas – critiquant le synode sur les réseaux sociaux – a déclaré : « C’est une parodie que ces choses soient même proposées pour discussion. »

« Malheureusement, il se peut que certains qualifient de schismatiques ceux qui ne sont pas d’accord avec les changements proposés », a ajouté Strickland dans une lettre publique en août. « Au lieu de cela, ceux qui proposent des changements à ce qui ne peut pas être changé cherchent à réquisitionner l’Église du Christ, et ce sont effectivement les vrais schismatiques. »

Le synode, qui se déroulera jusqu’au 29 octobre, fait suite à une première campagne de sensibilisation de deux ans au cours de laquelle des évêques et d’autres religieux du monde entier ont rencontré des laïcs catholiques pour connaître leurs espoirs pour l’avenir de l’Église. Il y aura une deuxième session du synode en octobre 2024, au cours de laquelle les participants voteront sur un document final qui sera soumis au pape François pour examen.

Pour de nombreux conservateurs, il existe de multiples raisons de s’inquiéter – non seulement les questions brûlantes à l’ordre du jour, mais aussi la nouveauté d’avoir des laïcs, y compris des femmes, ayant le droit de voter aux côtés des évêques sur le document final.

Les délégués du synode américain sélectionnés par François comprennent trois des hommes qu’il a nommés cardinaux : les archevêques Blase Cupich de Chicago et Wilton Gregory de Washington, ainsi que l’évêque Robert McElroy de San Diego.

McElroy a été l’une des voix les plus éminentes qui ont exprimé l’espoir que le synode élargira les rôles que les femmes peuvent jouer dans l’Église et élargira l’acceptation des catholiques LGBTQ.

Dans un essai publié en mars, il a déclaré que l’Église devrait éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de diriger les paroisses et les diocèses, en leur permettant de prêcher et de servir comme diacres.

Au sein de la communauté LGBTQ catholique, a écrit McElroy, il existe une « angoisse » face à la perception qu’ils sont condamnés par l’Église et certains de ses dirigeants.

« Il est clair que l’Église aux États-Unis doit transformer son action auprès des personnes LGBT+ si elle cherche à être une présence véritablement accueillante dans le monde », a écrit McElroy.

Les écrits de McElroy ont été attaqués par les catholiques conservateurs. Un évêque, Thomas Paprocki, de Springfield, dans l’Illinois, a suggéré que le cardinal pourrait commettre une hérésie.

Les sélections du synode de François incluent également le révérend James Martin, un prêtre jésuite qui – à travers ses écrits, ses apparitions publiques et d’autres activités – milite depuis de nombreuses années pour une plus grande inclusion LGBTQ dans l’Église. Il dit que les critiques du programme du synode, qui attire l’attention, passent à côté de l’objectif essentiel de la réunion.

« La première étape consiste à inviter les gens à écouter les voix des personnes LGBTQ et d’autres personnes qui se sentent ignorées, rejetées ou exclues par leur église », a déclaré Martin par courrier électronique. « Pour moi, la conversion se produit principalement à travers la rencontre avec les histoires de ceux qui sont considérés comme « autres ». Et c’est un objectif raisonnable pour le synode : écouter.

« Lors des synodes, toutes les voix doivent être les bienvenues », a-t-il ajouté. « Le Saint-Esprit parle-t-il uniquement à travers les cardinaux, les archevêques et les évêques ? C’est une théologie très étrange de l’Esprit.

Les évêques nommés par l’USCCB comprennent son président, l’archevêque Timothy Broglio de l’archidiocèse des services militaires, ainsi que le cardinal Timothy Dolan de New York ; et les évêques Daniel Flores de Brownsville, Texas ; Robert Barron de Winona-Rochester, Minnesota ; et Kevin Rhoades de Fort Wayne-South Bend, Indiana.

Barron, qui a développé une large audience au sein d’une organisation médiatique mondiale appelée Word on Fire, s’est dit soulagé des assurances du pape François selon lesquelles le synode ne serait pas un forum pour changer la doctrine de l’Église. Barron a également pris note des points de vue divergents des délégués synodaux sélectionnés par l’USCCB et de ceux choisis par François.

« La délégation américaine, si vous regardez l’ensemble, s’équilibre idéologiquement. Je pense donc que c’est ce que le pape semble apprécier », a déclaré Barron à Fox News Digital.

Imperatori-Lee, professeur au Manhattan College, avait une vision différente de la scission idéologique.

« C’est ainsi que les catholiques américains commencent à voir l’Église : vous êtes soit pour l’équipe Francis, soit pour l’équipe Strickland et Barron », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une situation saine. »

Cathleen Kaveny, professeure au Boston College spécialisée dans les relations entre le droit, la religion et la moralité, revient sur l’histoire et observe : « L’Église n’a jamais été une grande famille. »

Quant au prochain synode, dit-elle, « les conservateurs craignent que cela change la doctrine sur les questions brûlantes. Les libéraux craignent que cela ne modifie pas la doctrine sur ces questions.»

Francis semble déterminé à surmonter les divisions avec aisance.

À bord de l’avion qui l’emmenait récemment en Mongolie, des journalistes ont interrogé François sur la réaction de colère des conservateurs américains face à ses remarques « arriérées ». « Ils se sont mis en colère », a-t-il répondu. « Mais passons à autre chose. »

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

David Crary, Associated Press