Les divisions des évêques américains ne devraient pas s’apaiser après la mort de Benoît XVI

NEW YORK (AP) – De nombreux prélats conservateurs qui dominent la Conférence des évêques catholiques des États-Unis ont été nommés par le pape émérite Benoît XVI. Sa mort récente les prive d’une figure de proue symbolique mais est peu susceptible d’affaiblir leur pouvoir collectif ou de mettre fin aux guerres culturelles qui ont divisé l’USCCB, selon les universitaires et le clergé catholiques.

David Gibson, directeur du Centre sur la religion et la culture de l’Université Fordham, a noté que les évêques de tendance conservatrice ont été nommés sur une période de 35 ans par Benoît et son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, et l’emportent régulièrement dans le vote sur le groupe relativement plus libéral de évêques nommés depuis 2013 par le pape François.

“Ce noyau conservateur est mieux organisé et, comme le montre la récente élection des officiers de l’USCCB, plus motivé car il réagit contre le style plus ouvert et imprévisible de Francis”, a déclaré Gibson par e-mail.

“Les évêques de style François ne sont pas aussi nombreux ni aussi bien organisés”, a ajouté Gibson. “Mais ils sont également confrontés à des militants catholiques conservateurs bien organisés qui peuvent rendre leur travail extrêmement difficile si ces évêques sont perçus comme étant trop axés sur la justice sociale ou d’autres enseignements perçus comme” progressistes “.”

L’USCCB ne suit pas le nombre d’évêques nommés par des papes individuels, selon son porte-parole, Chieko Noguchi. Un professeur de sociologie qui fait un tel suivi, Katie Hoegeman de l’Université d’État du Missouri, a déclaré que sur plus de 200 évêques actuellement actifs dans l’USCCB, environ la moitié ont été initialement nommés par François et l’autre moitié par ses deux prédécesseurs.

Massimo Faggioli, professeur de théologie historique à l’Université de Villanova, dit qu’il ne prévoit aucun changement majeur dans la prise de décision de l’USCCB à la suite de la mort de Benoît XVI.

“C’est un fait que chaque fois qu’il y a une élection (au sein de l’USCCB), le côté le plus conservateur gagne toujours”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

L’une des raisons de la domination soutenue des conservateurs, a déclaré Faggioli, est que Benoît et Jean-Paul II ont nommé des évêques à un âge relativement jeune. Par exemple, le conservateur au franc-parler Salvatore Cordileone avait 46 ans lorsqu’il a été nommé évêque par Jean-Paul en 2002 ; il a été promu archevêque de San Francisco par Benoît 10 ans plus tard.

Cordileone a été parmi les membres de l’USCCB à différer ouvertement avec le pape François sur des questions très médiatisées, notamment en interdisant à la représentante américaine Nancy Pelosi – une catholique de San Francisco – de recevoir la communion dans l’archidiocèse en raison de son soutien au droit à l’avortement. François a clairement indiqué qu’il s’oppose à l’utilisation du déni de communion pour ce type de répudiation.

“Il est difficile de dire ce que représente un évêque François – ils ne correspondent pas à un profil unique”, a déclaré Faggioli, “Il est facile de dire ce que représente un évêque Benoît… ils ont apporté une mentalité de guerre culturelle très distincte”.

Les divisions au sein de l’USCCB sont si prononcées qu’elles ont été soulignées dans une déclaration de Timothy Broglio, l’archevêque des services militaires des États-Unis, après son élection en novembre en tant que nouveau président de la conférence.

“Nous souffrons d’une unité endommagée”, a déclaré Broglio.

“Nous avons la responsabilité de cultiver cette unité, ce qui ne signifie pas que nous sommes des copies conformes les uns des autres ou que nous avons toujours les mêmes approches d’un problème.” il a dit. « Cela signifie que, si nous ne sommes pas d’accord, nous parlons d’abord entre nous. Nous ne sommes pas obligés d’imiter la société qui nous entoure en contribuant à des diatribes sur les autres.

L’un des rares évêques américains à s’aligner énergiquement sur le pape François est John Stowe, évêque de Lexington, Kentucky.

Lors de la réunion de novembre de l’USCCB au cours de laquelle Broglio a été élu, Stowe a exhorté en vain ses collègues évêques à réviser une déclaration de longue date sur la «citoyenneté fidèle» afin qu’elle reflète certaines des priorités de François, telles que le changement climatique et la justice économique.

Stowe a ensuite été interrogé par le magazine jésuite America sur ce qu’il envisageait pour l’USCCB pendant le mandat de trois ans de Broglio.

“Nous n’allons certainement pas aller dans la direction du pape François plus que nous ne l’avons fait, et c’est malheureux”, a répondu Stowe. “J’espère que Mgr Broglio pourra nous rassembler un peu mieux que nous ne l’avons été, mais j’aimerais aussi voir l’agenda de François beaucoup plus haut dans les priorités des évêques”.

L’Amérique a alors demandé à Stowe si les catholiques laïcs se lassaient de l’approche conflictuelle de certains évêques de l’USCCB.

“Je pense que la conférence devient de moins en moins pertinente pour les catholiques moyens”, a répondu Stowe.

En effet, les positions intransigeantes de nombreux évêques conservateurs américains ne sont pas partagées par une majorité de laïcs catholiques, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en juin. La plupart des répondants ont déclaré que l’avortement devrait être légal, ont favorisé une plus grande inclusion des personnes LGBT et se sont opposés au refus de la communion pour les politiciens qui soutiennent le droit à l’avortement.

Stowe a été nommé évêque par le pape François en 2015.

François, en plus de sa nomination d’évêques, a nommé cinq cardinaux pendant son pontificat, plus récemment l’évêque de San Diego, Robert McElroy. Il a été choisi parmi des prélats de rang supérieur tels que Cordileone et l’archevêque de Los Angles José H. Gomez

Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York depuis sa nomination à ce poste par Benoît XVI en 2009, a exprimé son soulagement que les camps idéologiques opposés au sein de l’USCCB aient répondu à la mort de Benoît XVI par des “éloges inclusifs”.

“Je suis juste très touché”, a-t-il déclaré à l’Associated Press à Rome.

Mais il a hésité lorsqu’on lui a demandé si les guerres culturelles de l’USCCB pourraient s’apaiser.

“Malheureusement, vous parlez à un historien de l’église, donc je dois dire que ce n’est pas nouveau”, a-t-il déclaré. “Ils ont toujours existé et ils continueront.”

La correspondante de l’AP au Vatican, Nicole Winfield, a contribué à ce rapport.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

