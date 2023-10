Les divisions des électeurs australiens et l’indifférence condamnent le référendum autochtone

Les Australiens ont rejeté un amendement constitutionnel sur la réconciliation autochtone.

Ceci malgré le fait que la mesure ait initialement bénéficié de sondages optimistes.

La mesure est devenue vulnérable à la désinformation, à la suspicion raciale et à l’indifférence politique.

Des sondages optimistes et des soutiens de grands noms ont salué la campagne référendaire australienne pour la réconciliation autochtone lorsqu’elle a véritablement démarré il y a sept mois, suscitant l’espoir d’un changement historique dans la constitution.

Mais au moment où les votes ont été comptés ce week-end lors du premier référendum organisé dans le pays depuis près de 25 ans, la proposition visant à créer une « Voix autochtone » permanente mais sans droit de vote au Parlement avait été entraînée vers une défaite retentissante, morte à cause de mille coupes politiques.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche du Premier ministre Anthony Albanese, conformément à une promesse de campagne formulée lors des élections générales de l’année dernière, a élaboré ce plan selon les lignes demandées par les aînés de la communauté autochtone, qui représente 3,8 % des 26 millions d’habitants de l’Australie.

Mais sans l’adhésion préalable du parti d’opposition à ce qui était attendu comme une proposition unificatrice, la « Voix » est devenue vulnérable à la désinformation, à la suspicion raciale et à l’indifférence politique, que les opposants ont exploitée pour retourner les électeurs contre elle.

« Au départ, c’était une proposition qui semblait à beaucoup d’Australiens être au-dessus de la politique », a déclaré Kos Samaras, ancien stratège du parti travailliste qui dirige aujourd’hui un cabinet de conseil politique, Redbridge Group.

« Une fois que le bipartisme a disparu et qu’il y a eu une opposition formelle significative à son encontre… cela l’a ensuite fait tomber dans le cloaque politique. »

Alors que les universitaires et les analystes font le tri dans les décombres de l’échec du vote, ils soulignent une variété de données sur les référendums passés et les tendances récentes des médias sociaux qui montrent à la fois les obstacles sous-estimés auxquels la campagne a été confrontée et comment le terrain a changé pour les batailles politiques dans ce pays. des sociétés de plus en plus divisées.

Matt Qvortrup, professeur invité de droit constitutionnel à l’Université nationale australienne qui étudie les référendums, a déclaré que de telles campagnes démarrent avec une moyenne de 55,9 % d’électeurs favorables, mais perdent sept points de pourcentage si elles ne sont pas soutenues par les deux côtés du Parlement.

Il a dit:

Tout le monde doit savoir que la politique est un compromis.

Il a ajouté que certains électeurs se décolleraient généralement lorsqu’ils examineraient la proposition plus en détail.

L’impact de la politique partisane sur le référendum s’est manifesté de manière particulièrement dramatique sur les réseaux sociaux.

Parmi les messages publiés sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, les partisans de « Voice » étaient continuellement plus nombreux que ceux qui s’y opposaient avant que le chef du Parti libéral d’opposition, Peter Dutton, n’officialise la position de son parti le 5 avril.

Les messages prônant le « oui » ont bondi de plus de 500 % le lendemain, les partisans de « Voice » critiquant Dutton, mais ceux prônant le « non » ont pris de l’ampleur et cinq semaines plus tard étaient plus nombreux que le « oui », selon une étude portant sur 250 000 messages sur X par Timothy Graham, chercheur à l’Université de technologie du Queensland qui étudie les médias sociaux.

Avec la popularité croissante de la campagne du « Non » et une seule question référendaire à abattre, les théories du complot et la désinformation se sont propagées plus rapidement sur les réseaux sociaux et, finalement, ont filtré dans la conversation grand public, a ajouté Graham.

Les votes sont comptés à la Commission électorale australienne à Essendon, une banlieue de Melbourne, le 14 octobre 2023, lors du référendum historique sur les droits des autochtones en Australie. AFP Donjon Martin/AFP

Le soutien public et les millions de dollars de contributions des plus grandes banques, sociétés minières, détaillants et autres sociétés d’Australie – Qantas a décoré trois de ses avions avec les logos « Yes23 » – ainsi que le soutien de célébrités du sport et du divertissement, notamment Cate Blanchett, Russell Crowe et Chris Hemsworth. , Jason Mamoa et même l’ancienne star de la NBA Shaquille O’Neal se sont également révélés être une bénédiction mitigée.

« [‘Yes’] a utilisé « l’Australie qui a réussi » pour tenter de communiquer un message de séparation, et non d’inclusion, à « l’Australie qui n’a pas réussi », a déclaré Samaras, consultant politique et ancien stratège du Parti travailliste.

Il a noté des similitudes avec les votes de 2016 pour le président américain Donald Trump et le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

« Utiliser des entreprises et des célébrités comme ça était tout simplement fou », a-t-il déclaré.

De plus, le discours convaincant du camp du « Oui » sur les droits de la personne et la correction des injustices historiques envers les peuples autochtones a souvent été relégué au second plan lorsque le débat public s’est tourné vers la hausse du coût de la vie et l’inflation.

Les banlieues les plus riches du centre-ville ont pour la plupart soutenu le changement, mais tous les sièges électoraux des banlieues périphériques s’y sont opposés, car « actuellement, la préoccupation numéro un des gens est le coût de la vie », a déclaré Paul Smith, directeur du gouvernement du fournisseur de sondages YouGov, qui avait prédit une défaite.

Smith a dit :

La « Voix » ne figurait pas très haut sur la liste des gens.

Mais c’est le refus de la coalition conservatrice australienne, l’opposition, qui s’est avéré décisif dans l’échec du référendum.

Un référendum australien nécessite un vote majoritaire dans au moins quatre de ses six États, ainsi qu’à l’échelle nationale. Au final, aucun État n’a soutenu la « Voix » et le vote national s’est élevé entre 40 % de « Oui » et 60 % de « Non », selon un décompte préliminaire.

Le leader libéral Dutton, qui, au moment du lancement de la campagne référendaire, consolidait encore sa position de chef du parti et se remettait d’une défaite aux élections partielles, a rapidement affirmé l’opposition de son parti à la « Voice ».

Il a remis en question à plusieurs reprises le manque de détails sur le corps consultatif proposé et a déclaré qu’il diviserait le pays selon la race, introduirait davantage de bureaucratie et ne fournirait pas de résultats pratiques.

Après le décompte des votes, Dutton a déclaré que son parti soutenait la réconciliation autochtone, mais il n’a fait aucune mention d’une mesure alternative.

Il a plutôt réitéré son appel à enquêter sur la maltraitance des enfants dans la communauté autochtone et à auditer les dépenses consacrées aux programmes autochtones, « afin que nous puissions acheminer l’argent là où il est nécessaire – aux familles des régions régionales et éloignées ».

Les analystes ont déclaré que le Premier ministre Albanese avait également commis une erreur de calcul en soutenant le plan des dirigeants autochtones avant de consulter et, si nécessaire, de faire des compromis avec l’opposition.

« Il pensait que l’avance était inattaquable », a déclaré Qvortrup, de l’Université nationale d’Australie.

Albanese, interrogé samedi sur les raisons de l’échec du vote, a déclaré qu’aucun référendum n’avait réussi sans le soutien des deux partis.

« Changer la Constitution est difficile », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune garantie de succès. »