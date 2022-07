Les divisions de classe se durcissent en lignes de bataille dans la primaire républicaine de l’Arizona

PRESCOTT VALLEY, Arizona – Alors que la famille de Shardé Walter réduisait tout, des voyages de camping aux gaufres Eggo pour équilibrer son budget tendu par l’inflation cet été, elle en avait de plus en plus marre des républicains qui gouvernent l’Arizona depuis plus d’une décennie.

“Vous avez ces républicains hoity-toity, et puis vous en avez des comme moi – essayant juste de vivre”, a déclaré Mme Walter, 36 ans, en attendant que l’ancien président Donald J. Trump arrive à un rassemblement le Vendredi pour sa liste de candidats aux primaires républicaines âprement disputées en Arizona.

“Nous nous cassons le cul”, a-t-elle poursuivi, “mais nous sommes fauchés sans raison.”

La primaire républicaine du 2 août en Arizona a été présentée comme un concours définissant le parti entre les républicains traditionnels et les loyalistes de Trump, avec le pouvoir de remodeler un champ de bataille politique au cœur des combats pour le droit de vote et des élections équitables. Plusieurs candidats républicains de premier plan en Arizona pour le poste de gouverneur, de secrétaire d’État, de procureur général et du Sénat américain ont fait des mensonges sur l’élection «volée» de 2020 une pièce maîtresse de leurs campagnes.