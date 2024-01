Les divisions au sein d’Israël refont surface alors que la guerre à Gaza se prolonge. Certains veulent des élections maintenant

DUBAÏ : Le 11 janvier, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de La Haye de déterminer si la campagne militaire en cours par Israël à Gaza équivalait à un génocide. Israël a répondu en accusant le pays de « fonctionner comme le bras légal » du Hamas.

Mais le soutien sud-africain aux Palestiniens n’est pas un phénomène nouveau. Depuis des années, son gouvernement et la société civile ont manifesté un soutien indéfectible à la cause palestinienne, malgré des différences géographiques et culturelles considérables.

Des gens brandissent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils se rassemblent autour d’une statue du défunt président sud-africain Nelson Mandela pour célébrer une affaire historique de génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 10 janvier 2024. .

Le Congrès national africain, au pouvoir en Afrique du Sud, compare depuis longtemps la politique d’Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d’apartheid de la minorité blanche, qui jusqu’en 1994 a forcé les Noirs à vivre dans des « homelands » spécialement désignés.

“Aujourd’hui, nous nous joignons au monde pour exprimer notre horreur face aux crimes de guerre commis en Palestine en ciblant des civils, des infrastructures civiles, des locaux de l’ONU et d’autres cibles vulnérables”, a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, dans un communiqué. le 7 novembre.

« Ces actions nous rappellent nos expériences en tant que Sud-Africains noirs vivant sous l’apartheid. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Sud-Africains, comme les habitants des villes du monde entier, sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leur inquiétude face à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie.

Israël a lancé sa campagne militaire en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël, qui a vu des militants palestiniens tuer quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prendre 240 otages, dont de nombreux ressortissants étrangers non israéliens.

Depuis lors, l’armée israélienne a mené une féroce campagne aérienne et terrestre contre le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, tuant plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Depuis le début de la guerre, des symboles de solidarité ont surgi partout en Afrique du Sud. Des artistes de rue ont peint des peintures murales représentant le drapeau palestinien, des panneaux d’affichage ont été érigés accusant Israël de génocide et des autocollants arborant des slogans tels que « Le génocide est RÉEL » et « #FreeGaza » ont été distribués.

“En tant que Sud-Africain, on connaît l’oppression, la résistance et l’apartheid”, a déclaré Leila Samira Khan, avocate et militante sud-africaine, à Arab News.

« La Palestine est étroitement liée à la lutte de l’Afrique du Sud pour la liberté. Je suis née aux Pays-Bas de parents sud-africains dans les années 70 et je porte le nom de Leila Khaled », a-t-elle déclaré, faisant référence à la célèbre militante palestinienne.

Des enfants palestiniens recherchent des objets récupérables au milieu des destructions dans la banlieue sud de Khan Yunis, dans la bande de Gaza ravagée par la guerre, le 16 janvier 2024. (AFP)

L’Afrique du Sud a rappelé ses diplomates de Tel-Aviv début novembre. Plus tard dans le mois, son parlement a voté la suspension de toutes les relations diplomatiques avec Israël et la fermeture de l’ambassade israélienne à Pretoria. Israël a depuis rappelé son ambassadeur.

Puis, en décembre, dans une démarche qui a propulsé l’Afrique du Sud sur le devant de la scène internationale, elle a déposé une plainte contre Israël devant la CIJ, l’accusant d’avoir violé la Convention sur le génocide.

“L’ampleur des destructions à Gaza, le ciblage des maisons familiales et des civils, la guerre étant une guerre contre les enfants, tout cela montre clairement que l’intention génocidaire est à la fois comprise et mise en pratique”, a déclaré Tembeka Ngcukaitobi, membre du parti sud-africain. équipe juridique, a déclaré la CIJ.

« L’intention exprimée est la destruction de la vie palestinienne dans toutes ses manifestations. »

Un groupe d’avocats et de défenseurs brandissent des pancartes alors qu’ils participent à une manifestation interconfessionnelle en solidarité avec le peuple palestinien devant la Haute Cour du Cap, le 11 janvier 2024. (AFP)

Bien que cette affaire ait irrité de nombreux gouvernements occidentaux, elle a valu à l’Afrique du Sud les éloges de pays comme la Turquie et la Malaisie et de groupes comme l’Organisation de la coopération islamique, qui se sont joints à l’affaire.

Cette défense de la cause palestinienne en Afrique du Sud a des racines profondes qui remontent à l’époque où l’ANC menait sa propre campagne contre l’apartheid, un système qui a prévalu de 1948 jusqu’au début des années 1990.

Sous l’apartheid, la minorité blanche dominait la politique, les affaires, la propriété foncière et toutes les facettes de la vie civique, tout en imposant un système de ségrégation raciale et de discrimination sévère qui considérait les races « séparées mais égales ».

En réalité, les Sud-Africains noirs qui ont vécu cette période se rappellent s’être sentis marginalisés et considérés comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays – des sentiments qui ne sont pas sans rappeler ceux ressentis par les Palestiniens dans les territoires occupés.

Les Sud-Africains noirs qui ont vécu l’apartheid se rappellent s’être sentis marginalisés et considérés comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays – des sentiments qui ne sont pas sans rappeler ceux ressentis par les Palestiniens dans les territoires occupés. (AFP)

« En tant que Sud-Africains, nous nous sentons profondément liés à la lutte palestinienne », a déclaré à Arab News Thania Petersen, une artiste sud-africaine basée au Cap.

« Nous comprenons et reconnaissons l’apartheid ainsi que les ravages qu’entraîne la vie et la vie dans une société post-apartheid. »

Pendant ce temps, alors même qu’une grande partie de la communauté internationale introduisait des sanctions contre l’Afrique du Sud de l’apartheid en raison de sa politique de plus en plus impopulaire, Israël continuait de fournir des armes et des technologies au gouvernement de la minorité blanche.

La solidarité de l’ANC avec la Palestine remonte aux années 1950 et 1960, lorsque plusieurs pays africains obtenaient leur indépendance après des siècles de domination coloniale européenne.

Au cours de sa lutte contre l’apartheid, puis une fois au pouvoir, l’ANC a noué des liens étroits avec l’Organisation de libération de la Palestine.

Un Palestinien tient un portrait du défunt dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, et de l’icône sud-africaine de la lutte contre l’apartheid, Nelson Mandela, tandis que les drapeaux nationaux des deux pays flottent devant le bâtiment de la municipalité de Bethléem, en Cisjordanie occupée, le 12 janvier 2024. (AFP)

Nelson Mandela, le premier président sud-africain post-apartheid, qui a passé 27 ans en prison pour sa lutte contre le régime de la minorité blanche, entretenait même des relations amicales avec le président de l’OLP, Yasser Arafat.

Le 15 février 1995, un an après les premières élections non raciales en Afrique du Sud, qui ont propulsé Mandela au pouvoir, la nouvelle « nation arc-en-ciel » a établi des relations diplomatiques formelles avec l’État de Palestine.

Pendant des années, l’ANC et l’OLP se sont mutuellement soutenus dans leurs campagnes anticoloniales, échangeant des armes et se consultant sur des stratégies visant à mettre fin à la colonisation.

Un moment important qui a solidifié les liens et l’engagement de l’Afrique du Sud envers la Palestine a eu lieu lorsqu’Arafat a rencontré Mandela en Zambie en 1990, à peine deux semaines après que ce dernier ait été libéré de prison.

Mandela s’est ensuite rendu en Israël et en Palestine et a appelé à la paix entre les deux nations.

Yasser Arafat, à droite, a accueilli Nelson Mandela lorsque ce dernier est arrivé à l’aéroport de Gaza en 1999 pour une visite officielle en Palestine. (AFP/Dossier)

« Nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens », a déclaré Mandela en 1997 lors d’un discours marquant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien à Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud.

« Dans notre situation, la tentation est de parler à voix basse d’une question telle que le droit du peuple palestinien à avoir son propre État. Nous pouvons facilement être amenés à interpréter la réconciliation et l’équité comme signifiant la parité entre la justice et l’injustice.

« Après avoir acquis notre propre liberté, nous pouvons tomber dans le piège de nous laver les mains des difficultés auxquelles les autres sont confrontés. Pourtant, nous serions moins qu’humains si nous le faisions.

Des groupes pro-palestiniens et d’autres organisations de la société civile manifestent à Durban le 2 juin 2018 pour protester contre le meurtre de Palestiniens par les forces israéliennes à Gaza. (AFP/Dossier)

Le soutien de l’Afrique du Sud à la cause palestinienne se poursuit avec ferveur jusqu’à ce jour. Dans le dernier document politique de l’ANC, publié fin 2022, le parti au pouvoir a souligné les liens historiques de l’Afrique du Sud avec la Palestine.

« L’Afrique du Sud et la Palestine partagent une histoire commune de lutte », indique le document, décrivant Israël comme un « État d’apartheid » et déclarant son intention de relâcher les relations diplomatiques de l’Afrique du Sud avec Israël.

« En tant qu’individus, nous ressentons profondément pour les Palestiniens parce que nous connaissons l’apartheid, nous savons à quoi il ressemble et nous vivons avec la violence continue de son héritage », a déclaré Petersen à Arab News.

« Nous avons l’obligation envers l’humanité de combattre ce que nous savons être mauvais. En tant que Sud-Africains, nous lutterons toujours contre l’apartheid et le colonialisme. Nos dirigeants ont toujours dit que notre liberté est incomplète sans la liberté de la Palestine.

Dans un récent article paru dans The Economist, Suraya Dadoo, écrivain et activiste sud-africain, a déclaré : « La voix de l’Afrique du Sud a été la plus forte, principalement en raison du fait que notre histoire et notre lutte de libération sont les plus récentes et que le système d’apartheid qu’Israël pratique contre les Palestiniens est étrangement similaire.

« Les sociétés coloniales de peuplement ne peuvent exister qu’avec l’anéantissement absolu des peuples autochtones ou par l’assujettissement complet du peuple et de ses terres. Il n’y a pas d’autre moyen pour eux de survivre que par la violence.

Même si le soutien de l’Afrique du Sud à la cause palestinienne est compréhensible compte tenu de sa propre lutte contre l’apartheid, il a été plus difficile de concilier son soutien à…