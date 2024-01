Les divisions au sein d’Israël refont surface alors que la guerre à Gaza se prolonge. Certains veulent des élections maintenant

TEL AVIV, Israël (AP) – Depuis l’attaque d’Israël le 7 octobre, une autoroute israélienne principale est flanquée de panneaux publicitaires prêchant l’unité nationale et d’un slogan de guerre omniprésent : « Ensemble, nous gagnerons ».

Mais ces derniers temps, ces panneaux d’affichage ont été remplacés par un message totalement différent : un appel à des élections immédiates.

L’humeur du public israélien est en train de changer après plus de 100 jours de guerre à Gaza – et le catalyseur est une division sur la question du conflit. leadership polarisant du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les Israéliens stupéfaits par attaque brutale du Hamas ont d’abord mis de côté leurs divergences et se sont ralliés à l’effort de guerre. Aujourd’hui, d’anciennes divisions susceptibles de modifier le cours de la guerre réapparaissent.

Comme le bilan des morts parmi les soldats israéliens continue de croître, et avec des dizaines d’otages toujours à Gaza et le Hamas toujours debout, de plus en plus d’Israéliens s’opposent ouvertement à Netanyahu et à son gouvernement. L’opinion publique est également de plus en plus divisée sur la question de savoir si l’armée peut simultanément atteindre les objectifs déclarés de Netanyahu, à savoir détruire le Hamas et libérer tous les otages.

« Le public israélien redécouvre son tribalisme politique », a déclaré Nadav Eyal, commentateur du journal Yediot Ahronot. “Cela limite intrinsèquement le processus de prise de décision lorsque vous ne bénéficiez pas de la confiance du public.”

Netanyahu, le dirigeant le plus ancien du pays, dirige toujours une coalition qui s’accroche au pouvoir malgré les critiques. Mais les opposants disent qu’il manque d’une vision claire pour savoir comment faire sortir Israël de Gaza. Ils pensent que des motivations politiques et personnelles obscurcissent sa prise de décision.

Les opposants au Premier ministre affirment qu’il est redevable aux partisans ultranationalistes du Parlement, dont beaucoup ont appelé à l’expulsion des Palestiniens de Gaza ou à la réinstallation d’Israël dans la région. Et ils soulignent des accusations de corruption pèsent sur lui comme preuve qu’il est dans son intérêt de prolonger la guerre.

Netanyahu affirme qu’il a à l’esprit les meilleurs intérêts du pays et qu’il répondra aux questions difficiles sur le 7 octobre – lorsque plus de 1 200 personnes ont été tuées et quelque 250 prises en otages – après la fin de la guerre.

La guerre acharnée a déjà tué plus de 25 000 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et cela a déclenché une catastrophe humanitaire en raison des destructions et des déplacements généralisés, ainsi que des approvisionnements limités en nourriture, en eau et en médicaments. Les critiques internationales ont donné lieu à un procès devant la Cour mondiale des Nations Unies pour prétend qu’Israël commet un génocide contre les Palestiniens à Gaza, une accusation il nie avec véhémence.

Netanyahou, qui a jusqu’à présent éludé la responsabilité pour les échecs de l’armée et des services de renseignement israéliens le 7 octobre, s’est engagé une fois de plus mardi à continuer le combat « jusqu’à la victoire absolue », même après que 24 soldats aient été tués la veille, le plus meurtrier depuis le début de la guerre. Il affirme que c’est une pression militaire féroce qui a conduit à le premier accord de libération d’otages fin novembre et est essentiel pour en provoquer un autre.

Toutefois, plusieurs otages sont morts ou ont été tués en captivité, notamment trois tirs par erreur par les troupes israéliennes. Les familles des otages à Gaza affirment que le temps presse et qu’un nouvel accord de cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence.

“Quand le Premier ministre parle de ‘victoire absolue’, ‘guerre jusqu’en 2025’, il sait que si c’est le cas, les otages mourront et reviendront dans des cercueils”, a déclaré Eyal Ben Reuven, un général de réserve israélien. “Une longue guerre en territoire ennemi n’est pas une bonne chose.”

Même si les experts militaires affirment qu’Israël a réalisé des progrès à Gaza, ceux-ci peuvent encore être plus difficiles à comprendre pour le public. sous le choc de l’attaque du Hamas. Ce que le public voit le plus clairement, c’est les pertes parmi les soldats augmententdes roquettes lancées sur Israël – bien que moins nombreuses qu’au début de la guerre – et des dizaines d’otages toujours détenu à Gaza.

La critique interne a gagné une voix importante la semaine dernière.

Gadi Eisenkot, membre de l’influent cabinet de guerre et ancien chef militaire dont le fils et le neveu ont été tués pendant la guerre, a déclaré à l’éminente émission d’information israélienne « Uvda » que seul un accord négocié pourrait libérer les otages restants.

C’était un défi direct à l’affirmation de Netanyahu selon laquelle une force militaire soutenue est la meilleure solution. Eizenkot a également appelé à la tenue prochaine d’élections pour restaurer la confiance du public.

Avant la guerre, Netanyahu a présidé une période de troubles politiques qui a marqué cinq élections en moins de quatre ans. Chacune d’elles était un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à servir pendant son procès pour corruption.

La nation est devenue encore plus fracturée l’année dernière lorsque Netanyahu et son gouvernement religieux-nationaliste lancé un plan de refonte judiciaire qui a déclenché des protestations sans précédent. Les opposants ont déclaré que le plan, s’il était adopté, porterait un coup fatal aux fondamentaux démocratiques du pays ; des dizaines de réservistes militaires a juré de ne pas servir, ce qui a amené de hauts responsables de la défense à avertir que la sécurité d’Israël était en danger.

Les critiques de Netanyahu affirment que l’attaque du Hamas et l’incapacité d’Israël à la prévoir ou à la contenir rapidement étaient le résultat direct des divisions semées par Netanyahu et son gouvernement. Les sondages montrent que sa coalition ne serait pas réélue si les élections avaient lieu aujourd’hui.

Pour le chœur croissant de voix qui s’opposent au gouvernement, la patience s’épuise.

La semaine dernière, une manifestation appelant à des élections a attiré des milliers de personnes à Tel Aviv, le plus grand rassemblement antigouvernemental depuis le début de la guerre.

Un groupe de 170 anciens commandants et autres hauts responsables de la défense ont signé une lettre au début du mois appelant à des élections maintenant. Certains des mêmes commandants étaient opposants farouches à la refonte de Netanyahuune indication de la façon dont les divisions sur la guerre se sont, à bien des égards, réglées sur les mêmes lignes de fracture que les désaccords sur les changements juridiques.

Un récent sondage réalisé auprès des électeurs juifs par l’Institut israélien de la démocratie a révélé que seulement 10 % des personnes interrogées de la gauche israélienne pensent qu’Israël a remporté un grand succès dans le renversement du Hamas. Le pourcentage parmi la droite pro-Netanyahu était de 35 %. Le sondage a interrogé 756 personnes et présentait une marge d’erreur de 3,6 points de pourcentage.

Ceux qui s’opposent aux élections prétendent qu’elles briseraient les vieilles divisions.

“La discussion même des élections arrêtera l’élan militaire, présentera chaque décision stratégique comme un stratagème politique et remettra en question la légitimité des combats”, a écrit Eithan Orkibi, professeur à l’Université Ariel en Cisjordanie occupée, dans le journal conservateur. Israël Hayom.

Mais la colère du public, souvent incarnée par les familles des personnes tuées ou enlevées le 7 octobre, grandit.

Lors d’une récente manifestation devant la Knesset, ou le Parlement, un homme qui a déclaré que son frère avait été tué dans l’attaque du Hamas a été filmé en train d’être emmené par la police alors qu’il criait : « Je ne désespérerai pas jusqu’à ce que tout ce gouvernement s’en aille. d’ici.” Il portait un T-shirt noir portant le mot « Elections ! » en jaune.

La mère d’un soldat pris en otage puis décédé dans des circonstances floues alors qu’il était en captivité a mené une bataille publique contre le gouvernement. Elle a inscrit sur sa pierre tombale que son fils avait été « kidnappé, abandonné et sacrifié à Gaza par le gouvernement de l’échec ».

Les familles des otages ont également intensifié leurs campagnes pour libérer leurs proches. Ils ont organisé des manifestations devant la résidence privée de Netanyahu, fait irruption dans une séance d’une commission parlementaire et bloqué une autoroute ces derniers jours.

« À l’heure actuelle, la chose la plus urgente – et il n’y a rien de plus urgent – ​​est de rendre les otages vivants », a déclaré Gil Dickmann, dont le cousin est détenu à Gaza.

Yaacov Godo accuse le gouvernement et Netanyahu de la mort de son fils, Tom, tué chez lui devant sa famille lors de l’attaque du Hamas. Il campe devant la Knesset depuis début novembre en signe de protestation.

“Cela prendra du temps, mais je pense que le jour n’est pas loin où nous renverserons le gouvernement”, a déclaré Godo.