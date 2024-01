Les divertissements du week-end d’Ocala incluent l’art et la musique live

CETTE FIN DE SEMAINE

Promenade artistique du premier vendredi

Cet événement aura lieu au centre-ville d’Ocala de 18 h à 21 h le 2 février. Artistes locaux, entreprises aux horaires prolongés, musique live et bien plus encore.

Le Quatuor des Gardiens

Ce quatuor gospel se produira à l’église baptiste College Road à 19 heures le 2 février. L’entrée est gratuite, les dons étant acceptés. Plus d’informations au 352-237-5741, 352-361-3756 ou dans l’onglet événements sur www.collegeroad.org. L’église est au 5010 SW College Road, Ocala.

À VENIR

Coeur et musique

Cet « intermède astucieux de chansons d’amour », comme l’appellent les organisateurs, a été organisé par le Théâtre civique d’Ocala et la Marion Cultural Alliance. Le spectacle, de la Brick City Cabaret Company, aura cinq représentations du 8 au 11 février au Brick City Center for the Arts, 23 SW Broadway St., Ocala. “Juste à temps pour se mettre dans l’ambiance de la Saint-Valentin, Heart & Music célèbre tous les aspects des relations avec un mélange de airs de la vibrante scène cabaret de New York et du meilleur de Broadway”, déclarent les organisateurs.

Cette collecte de fonds collaborative bénéficiera à l’OCT et à l’alliance et est présentée en tandem avec l’exposition « Body Language » du MCA, qui se tiendra au Brick du 2 au 24 février. “Organisée par le galeriste Jordan Shapot et la directrice créative Stephanie Giera, l’exposition présente le travail de 18 artistes. Cette collection explore la force et la beauté de la forme humaine, des courbes délicates aux détails complexes des corps entrelacés et la vulnérabilité de la peau exposée, ” disent les organisateurs.

Les réservations à l’avance pour les représentations musicales sont fortement recommandées. Les billets coûtent 50 $ pour l’avant-première du champagne de la soirée d’ouverture et 40 $ pour toutes les autres représentations. Billets au (352) 236-2274 et www.ocalacivictheatre.com

« Le grill Spitfire »

Cette comédie musicale sera sur scène au Ocala Civic Theatre du 8 au 25 février. Plus à ocalacivictheatre.com

Spectacle de courtepointes occupées aux abeilles de Belleview

Ce spectacle aura lieu de 9 h à 16 h les 9 et 10 février à l’église presbytérienne Silver Springs Shores, 674 Silver Road, Ocala. L’entrée est de 7 $. vendeurs, boutique, tombola et plus encore.

14e Salon automobile caritatif annuel

Cet événement, présenté par Georg Albright, percepteur des impôts du comté de Marion, aura lieu de 9 h à 15 h le 17 février au complexe gouvernemental McPherson, au sud-est de la 25e avenue, juste au sud de la rue Fort King. Le salon est ouvert à tous les véhicules passés et présents. Musique, divertissement pour les enfants, nourriture, vendeurs d’artisanat et plus encore.

13ème Knap-In annuel | Festival des arts préhistoriques de Silver River

Cet événement aura lieu de 9 h à 16 h les 17 et 18 février au Silver Springs State Park. Les visiteurs peuvent également visiter le musée de Silver River, faire de la randonnée ou du vélo sur les sentiers du parc d’État, ou encore faire du canoë et du kayak sur la Silver River. L’entrée est de 8 $ par personne (enfants de 5 ans et moins gratuits). Entrée et stationnement gratuits au parc. Paiement en espèces ou mobile par téléphone à la porte. Tous les profits soutiennent les programmes éducatifs du Silver River Museum. Tous les détails sur https://silverrivermuseum.com/

“Mort à Deadwood”

Cette production des VHS Players de Vanguard High School est leur neuvième dîner-théâtre annuel sur le meurtre et le mystère. Les spectacles auront lieu les 16 et 17 février à la Vanguard High Knights Union, 7 NW 28th St., Ocala. Les représentations commencent à 18h. Les portes ouvrent à 17h30. Dîner servi à 6h15. Les billets coûtent 20 $ et incluent le Lee’s Famous Fried Chicken et le spectacle. Les billets sont vendus uniquement en ligne : www.vhs-players.com, https://www.vancoevents.com/us/39323 http://www.vhs-players.com ou https://marionschools.revtrak.net/High-Schools/vanguard-hs/vhs-ve/. Réservations préalables requises.

« Une ride dans le temps »

L’Académie du Ocala Civic Theatre présentera cette production jeunesse du classique de Madeleine L’Engle du 16 au 18 février au ED Croskey Center, 1510 NW Fourth St., Ocala, à côté du complexe récréatif Martin Luther King Jr.. Les spectacles auront lieu à 19 h 30 le 16 février et à 14 h les 17 et 18 février. Les billets coûtent 18 $ pour les adultes et 12 $ pour les 18 ans et moins. Achetez des billets via la billetterie OCT, (352) 236-2274 ou www.ocalacivictheatre.com

En souvenir de John Denver, un hommage avec Ted Vigil

Ce spectacle sera sur scène à 19 heures le 23 février au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Billets 25 $. Plus à reillyartscenter.com

Fête du printemps annuelle des maîtres jardiniers du comté de Marion

Le festival aura lieu de 8 h à 16 h le 9 mars et de 9 h à 16 h le 10 mars au Southeastern Livestock Pavilion, 2232 NE Jacksonville Road, Ocala. Plus à sfyl.ifas.ufl.edu

Rodéo professionnel du sud-est

Le 31e Southeastern Pro Rodeo annuel aura lieu les 15 et 16 mars au Southeastern Livestock Pavilion, 2200 NE Old Jacksonville Road, Ocala. Les billets coûtent 25 $, en ligne ou achetés dans un point de vente à l’avance. Les enfants de 5 ans et moins sont gratuits. Plus à www.OcalaRodeo.com ou (352) 421-3199.

EN COURS

“Voyages de tortues”

Cette nouvelle exposition au Discovery Center se déroule jusqu’au 11 mai. Le centre est situé au 701 NE Sanchez Ave., Ocala, et est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 16 h. “Explorez le monde des tortues et des tortues pour en apprendre davantage sur leurs différentes habitats, les schémas de migration et les menaces auxquelles ils sont confrontés”, a déclaré la ville d’Ocala dans un communiqué de presse. Admission générale : 8 $ par personne ou 28 $ pour une famille de quatre personnes. Plus au 352-401-3900 ou www.mydiscoverycenter.org

“Les marges de l’eau : peintures des sources de Floride par Margaret Ross Tolbert”

Cette exposition se déroule jusqu’au 2 juin au Appleton Museum of Art. Tolbert est un artiste multimédia basé à Gainesville. L’Appleton se trouve au 4333 E. Silver Springs Blvd., Ocala. Plus à www.appletonmuseum.org ou (352) 291-4455.

‘Esprit d’aventure’

Cette exposition de Maven Photo + Film se déroule jusqu’au 2 juillet à l’aéroport international d’Ocala, 1770 SW 60th Ave., Ocala. “‘Wanderlust’ présente la photographie artistique et paysagère de Maven Photo + Film mettant en valeur la beauté naturelle de la Floride”, déclarent les organisateurs. Gratuit et ouvert au public. Pour en savoir plus, contactez la Division des arts culturels de la ville d’Ocala au 352-629-8447 ou [email protected] ; ou visitez www.ocalafl.gov/artincityspaces.

« Royaumes tranquilles »

Cette exposition de Lorene de Aranzeta se déroule jusqu’au 13 mai au bâtiment de l’administration des loisirs et des parcs, 828 NE Eighth Ave., et au centre d’activités pour adultes de la Eighth Avenue, 830 NE Eighth Ave. Gratuit et ouvert au public. Les horaires sont de 8h à 17h du lundi au vendredi.

“Lorene de Aranzeta est une artiste visuelle connue sous le nom de Lor Gill”, indique la ville d’Ocala dans un communiqué. “Elle est peintre certifiée Bob Ross et instructrice du Bob Ross Art Workshop & Gallery à New Smyrna Beach, en Floride. “Tranquil Realms” présente les peintures à l’huile de paysage certifiées Bob Ross de Lor Gill. Toutes les peintures sont des recréations originales de peintures de Bob Ross utilisant sa technique et ses produits protégés.”

Pour en savoir plus, contactez la Division des arts culturels de la ville d’Ocala au 352-629-8447 ou [email protected] ; ou visitez www.ocalafl.gov/artincityspaces

“Voir le Christ dans les ténèbres : Georges Rouault en tant que graphiste”

La Webber Gallery du College of Central Florida présente cette exposition, présentant une variété d’œuvres graphiques de Georges Rouault (1871-1958), maître peintre et graveur expressionniste du XXe siècle, du 8 janvier au 17 mars. L’entrée est gratuite. La galerie, 3001 SW College Road, Ocala, est ouverte de 10 h à 16 h du lundi au jeudi. Plus d’informations au 352-854-2322, poste 2322. 1664 ou cf.edu

‘Corps d’eau’

Cette exposition de Rebecca Pujals-Jones est exposée jusqu’au 11 juin au bureau du greffier, hôtel de ville d’Ocala, 110 SE Watula Ave. Le bureau est ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi. L’exposition est gratuite et ouverte au public. “Bodies of Water est un projet à long terme et une exposition itinérante axés sur le besoin urgent de préservation et de protection de l’eau dans toute la Floride”, déclarent les organisateurs. Pujals-Jones est un photographe d’art et commercial basé dans le centre de la Floride. Plus à www.pujalsjones.comla Division des arts culturels de la ville d’Ocala au 352-629-8447 ou [email protected], ou www.ocalafl.gov/artincityspaces

