Les divertissements du week-end d’Ocala incluent du théâtre, de la musique live et un salon automobile.

CETTE FIN DE SEMAINE

« Le grill Spitfire »

Cette comédie musicale est sur scène au Ocala Civic Theatre du 8 au 25 février. Plus à ocalacivictheatre.com

Une soirée de chansons d’amour françaises avec Hélène Nicole

Cet événement musical pour la Saint-Valentin aura lieu le 16 février de 19 h à 21 h au Chelsea Art Center, 3305 E. Silver Springs Blvd., Ocala, à Chelsea Square. Les billets coûtent 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte. Rafraîchissements légers. Billets à chelseaartcenter.com/register ou 352-804-1272.

Autorité de transport de Chi-Town

Ce groupe hommage à Chicago joue à 19h30 le 16 février au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Billets à partir de 25$. Plus à reillyartscenter.com

In The Air Tonight, célébrant la musique de Phil Collins et Genesis

Ce concert hommage débutera à 19h30 le 17 février au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Billets à partir de 25$. Plus à reillyartscenter.com

14e Salon automobile caritatif annuel

Cet événement, présenté par Georg Albright, percepteur des impôts du comté de Marion, aura lieu de 9 h à 15 h le 17 février au complexe gouvernemental McPherson, au sud-est de la 25e avenue, juste au sud de la rue Fort King. Le salon est ouvert à tous les véhicules passés et présents. Musique, divertissement pour les enfants, nourriture, vendeurs d’artisanat et plus encore.

13ème Knap-In annuel | Festival des arts préhistoriques de Silver River

Cet événement aura lieu de 9 h à 16 h les 17 et 18 février au Silver Springs State Park. Les visiteurs peuvent également visiter le musée de Silver River, faire de la randonnée ou du vélo sur les sentiers du parc d’État, ou encore faire du canoë et du kayak sur la Silver River. L’entrée est de 8 $ par personne (enfants de 5 ans et moins gratuits). Entrée et stationnement gratuits au parc. Paiement en espèces ou mobile par téléphone à la porte. Tous les profits soutiennent les programmes éducatifs du Silver River Museum. Tous les détails sur https://silverrivermuseum.com/

“Mort à Deadwood”

Cette production des VHS Players de Vanguard High School est leur neuvième dîner-théâtre annuel sur le meurtre et le mystère. Les spectacles auront lieu les 16 et 17 février à la Vanguard High Knights Union, 7 NW 28th St., Ocala. Les représentations commencent à 18h. Les portes ouvrent à 17h30. Dîner servi à 6h15. Les billets coûtent 20 $ et incluent le Lee’s Famous Fried Chicken et le spectacle. Les billets sont vendus uniquement en ligne : www.vhs-players.com, https://www.vancoevents.com/us/39323 http://www.vhs-players.com ou https://marionschools.revtrak.net/High-Schools/vanguard-hs/vhs-ve/. Réservations préalables requises.

« Une ride dans le temps »

L’Académie du Ocala Civic Theatre présentera cette production jeunesse du classique de Madeleine L’Engle du 16 au 18 février au ED Croskey Center, 1510 NW Fourth St., Ocala, à côté du complexe récréatif Martin Luther King Jr.. Les spectacles auront lieu à 19 h 30 le 16 février et à 14 h les 17 et 18 février. Les billets coûtent 18 $ pour les adultes et 12 $ pour les 18 ans et moins. Achetez des billets via la billetterie OCT, (352) 236-2274 ou www.ocalacivictheatre.com

Brian Smalley/The Will McLean Foundation Série de concerts d’échantillons du dimanche

Ce spectacle commence à 14 heures le 18 février dans le dépôt historique de Dunnellon, 12061 S. Williams St., Dunnellon. Le don est de 15 $ (en espèces de préférence) à la porte.

À VENIR

En souvenir de John Denver, un hommage avec Ted Vigil

Ce spectacle sera sur scène à 19 heures le 23 février au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Billets 25 $. Plus à reillyartscenter.com

« Marteler »

Le service des loisirs et des parcs de la ville d’Ocala organise cet événement de 10 h à 15 h le 24 février au monument historique national de Fort King, 3925 E. Fort King St. L’événement est gratuit et ouvert au public. « Le public est invité à cet événement gratuit pour voir l’atelier de forgeron en action et apprendre des maîtres du métier alors qu’ils travaillent autour de l’atelier sur plus de 15 forges portatives. Le champion Forgé dans le Feu et chef de chantier, Keith Hill, sera présent pour expliquer comment il continue d’éduquer la communauté sur l’histoire et les techniques du XIXe siècle”, déclarent les organisateurs. Stationnement au Duke Energy Lot. Une navette vers le fort sera disponible. Plus à www.fortkingocala.com ou 352-368-5517.

L’Orchestre Symphonique d’Ocala : « Marées rythmiques »

Ces représentations auront lieu à 19h30 le 24 février et à 15h00 le 25 février au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Adultes, billets à partir de 15 $ ; étudiants, 10 $. “Ressentez la puissance et la beauté de la section complète des cordes de l’Orchestre Symphonique d’Ocala”, déclarent les organisateurs. Plus à reillyartscenter.com

Concert de l’équipe évangélique Merrill

Friendship Baptist Church présente ce concert de musique gospel à 18 heures le 25 février à l’église, 9510 SW 105th St., Ocala. Gratuit. Offrande d’amour recueillie. Plus d’informations au 352-237-2064.

Auteur George Singleton

La série littéraire commémorative Debra Vasquez du College of Central Florida accueillera l’auteur George Singleton pour deux événements de lecture et de dédicace sur le campus d’Ocala : de 19 h à 20 h le 27 février au Ewers Century Center et de 12 h 30 à 13 h 45 le 28 février. dans le bâtiment 8, salle 110. “Singleton, romancier, nouvelliste et essayiste, est reconnu comme l’un des auteurs d’humour les plus remarquables d’Amérique. Il est récipiendaire du Guggenheim Fellowship Award et membre de la Fellowship of Southern Writers,” CF a déclaré dans un communiqué de presse. “La série littéraire commémorative Debra Vazquez rend hommage à Debra Vazquez, professeure d’anglais et d’écriture créative des FC, décédée des suites de violence familiale en 2004.” Gratuit. Ouvert au public. Plus d’informations à [email protected].

24e Festival grec annuel

L’église orthodoxe grecque St. Mark, 9926 SE 36th Ave. (CR 467), Belleview, parraine ce festival, qui aura lieu de 11 h à 20 h les 1er et 2 mars et de 11 h à 18 h le 3 mars. Cuisine et pâtisseries grecques authentiques , boissons, musique live, danseurs folkloriques, vendeurs, activités pour enfants, prix de présence, tirages au sort et plus encore. L’entrée est un don de 2 $. Enfants de moins de 12 ans admis gratuitement. Parking gratuit. Plus à www.GreekFestivalOcala.com

Harmonie du Royaume du Soleil : « Sérénade printanière »

Les prochains concerts du groupe auront lieu à 14 h le 2 mars et à 15 h le 3 mars à l’auditorium du Marion Technical Institute, 1614 Fort King St., Ocala. Les animations pré-concert commencent une heure avant les spectacles. Gratuit et ouvert au public.

Fête du printemps annuelle des maîtres jardiniers du comté de Marion

Le festival aura lieu de 8 h à 16 h le 9 mars et de 9 h à 16 h le 10 mars au Southeastern Livestock Pavilion, 2232 NE Jacksonville Road, Ocala. Plus à sfyl.ifas.ufl.edu

L’Orchestre Symphonique d’Ocala : De Poudlard à une galaxie, loin, très loin !

Cette représentation aura lieu à 19h30 le 9 mars et à 15h le 10 mars au Reilly Arts Center, 500 NE Ninth St., Ocala. Billets adultes à partir de 15$; les étudiants paient 10 $. « Prenez votre baguette et votre sabre laser et rejoignez-nous pour une nuit de pur enchantement musical ! L’OSO interprétera les musiques de deux des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps : « Harry Potter » et « Star Wars ». Tandis que l’orchestre joue des mélodies envoûtantes sur des thèmes de batailles épiques, les images de ces films emblématiques prendront vie sur l’écran ci-dessus”, déclarent les organisateurs.

Symphonie des jeunes d’Ocala

La symphonie présentera un concert à 15 heures le 10 mars à l’église presbytérienne Countryside, 7768 SW State Road 200, Ocala. “Le groupe en est à sa 25e année et est sous la direction de Cindy Warringer”, précisent les organisateurs. Une offrande d’amour sera prise. Plus d’informations au 352-237-4633.

Rodéo professionnel du sud-est

Le 31e Southeastern Pro Rodeo annuel aura lieu les 15 et 16 mars au Southeastern Livestock Pavilion, 2200 NE Old Jacksonville Road, Ocala. Les billets coûtent 25 $, en ligne ou achetés dans un point de vente à l’avance. Les enfants de 5 ans et moins sont gratuits. Plus à www.OcalaRodeo.com ou (352) 421-3199.

EN COURS

« Karen Glaser : marais et sources » et « À travers le seuil de l’Inde : photographies de Martha Strawn »

Ces deux expositions de photographies se déroulent jusqu’au 7 juillet au Appleton Museum of Art. L’exposition Glaser comprend des photos “des magnifiques Everglades aux rivières et sources immaculées du centre-nord de la Floride”, indique le musée, tandis que l’exposition Strawn “nous emmène dans un voyage visuel plus loin de chez nous. L’artiste basée à High Springs partage ses voyages à travers l’Inde pour documenter l’une des pratiques religieuses les plus anciennes et les moins connues au monde : l’art de sanctifier l’espace à travers la création de diagrammes de seuil.

L’Appleton, 4333 E. Silver Springs Blvd., Ocala, est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de midi à 17 h. Plus au 352-291-4455 ou appletonMuseum.org.

« Volière extérieure : les oiseaux d’Amérique de Robert W. Smeltzer »

Cette exposition, issue de la collection permanente de l’Appleton Museum of Art, « présente une sélection d’oiseaux sculptés à la main par Robert W. Smeltzer (1906-1997), tous inspirés par « Birds of America, » de John James Audubon (1785-1851). ‘ “, déclare Appleton dans un communiqué de presse. L’exposition se déroule jusqu’au 4 août. L’Appleton est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 17 h, et le dimanche, de midi à 17 h. Il est situé au 4333 E. Silver Springs Blvd., Ocala. Plus d’informations au 352-291-4455 ou AppletonMuseum.org.

“Voyages de tortues”

Cette nouvelle exposition au Discovery Center se déroule jusqu’au 11 mai. Le centre est situé au 701 NE Sanchez Ave., Ocala, et est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 16 h. “Explorez le monde des tortues et des tortues pour en apprendre davantage sur leurs différentes habitats, les schémas de migration et les menaces auxquelles ils sont confrontés”, a déclaré la ville d’Ocala dans un communiqué de presse. Admission générale : 8 $ par personne ou 28 $ pour une famille de quatre personnes. Plus au 352-401-3900 ou www.mydiscoverycenter.org

“Les marges de l’eau : peintures des sources de Floride par Margaret Ross Tolbert”

Cette exposition se déroule jusqu’au 2 juin au Appleton Museum of Art. Tolbert est un artiste multimédia basé à Gainesville. L’Appleton se trouve au 4333 E. Silver Springs Blvd., Ocala. Plus à www.appletonmuseum.org ou (352) 291-4455.

‘Esprit d’aventure’

Cette exposition de Maven Photo + Film se déroule jusqu’au 2 juillet à l’aéroport international d’Ocala, 1770 SW 60th Ave., Ocala. “‘Wanderlust’ présente la photographie artistique et paysagère de Maven Photo + Film mettant en valeur la beauté naturelle de la Floride”, déclarent les organisateurs. Gratuit et ouvert au public. Pour en savoir plus, contactez la Division des arts culturels de la ville d’Ocala au 352-629-8447 ou [email protected] ; ou visitez www.ocalafl.gov/artincityspaces.

« Royaumes tranquilles »

Cette exposition de Lorene de Aranzeta se déroule jusqu’au 13 mai au bâtiment de l’administration des loisirs et des parcs, 828 NE Eighth Ave., et au centre d’activités pour adultes de la Eighth Avenue, 830 NE Eighth Ave. Gratuit et ouvert au public. Les horaires sont de 8h à 17h…