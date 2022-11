Les districts scolaires qui ne suivent pas les directives du masque CDC devraient consulter les compagnies d’assurance – Shaw Local

Alors que les districts scolaires du nord de l’Illinois choisissent en grande partie de rendre les masques facultatifs à tous les niveaux scolaires, le ministère de la Santé publique de l’Illinois a publié une FAQ mise à jour qui comprenait une déclaration à tous les districts qui choisissent de ne pas suivre les directives sur les masques des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

«En plus des raisons de santé et de sécurité pour suivre les directives du CDC, les districts scolaires qui décident de ne pas suivre les directives du CDC doivent consulter leurs assureurs concernant la prise en charge des risques et la couverture de responsabilité. Les assureurs peuvent ne pas vouloir couvrir les responsabilités créées en raison du non-respect des directives de santé publique », a déclaré l’IDPH dans le communiqué.

Les masques ne sont pas obligatoires pour la prochaine année scolaire. Cependant, le CDC recommande fortement que les masques soient portés par toutes les personnes âgées de 2 ans et plus qui ne sont pas complètement vaccinées lorsqu’elles sont à l’intérieur et lorsqu’elles se trouvent dans des environnements extérieurs bondés ou lors d’activités qui impliquent un contact étroit et soutenu avec d’autres personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Le 9 juillet, le CDC, l’IDPH et le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois ont publié des directives COVID-19 mises à jour pour l’année scolaire à venir qui exhortaient les districts scolaires à consulter les données locales des responsables de la santé, car les taux de vaccination et de positivité virale varient si largement selon l’État et le comté. .

Selon les exigences du CDC, les masques sont obligatoires dans les autobus scolaires et doivent être portés en tout temps pendant le transport. Les écoles peuvent choisir de rendre les masques universellement requis, quel que soit le statut vaccinal.

L’American Academy of Pediatrics recommande à tous les élèves, enseignants et membres du personnel de porter des masques à l’intérieur des écoles lorsque les cours reprennent pour protéger les enfants non vaccinés du COVID-19 et réduire les transmissions. Les enfants de 11 ans et moins ne sont pas encore éligibles aux vaccins contre la COVID-19.

Les réunions des conseils scolaires à travers l’État ont été bondées tout au long du mois de juillet, les parents exprimant leur point de vue sur les exigences en matière de masques dans les écoles. Un article de recherche souvent cité paru dans le Journal of American Medicine qui affirmait que les masques faciaux sont nocifs et augmentent les niveaux de dioxyde de carbone pour les enfants a depuis rétracté par le journal“compte tenu des préoccupations fondamentales concernant la méthodologie de l’étude, l’incertitude quant à la validité des résultats et des conclusions.”