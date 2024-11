Les districts scolaires de l’Alaska pourraient subir des difficultés financières alors que le ministère de l’Éducation envisage des limites plus strictes sur le financement local

2 novembre — Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Alaska envisage un changement de réglementation qui renforcerait les restrictions sur la manière dont les gouvernements locaux financent les écoles.

Actuellement, les municipalités peuvent financer l’éducation dans des domaines tels que le transport des élèves, les activités scolaires et l’éducation préscolaire en dehors des fonds de fonctionnement du district scolaire. Cela permet aux gouvernements locaux de financer l’éducation au-delà d’un plafond strict fixé par la loi de l’État, qui vise à garantir que le financement est partagé équitablement entre les districts scolaires.

L’État de l’Alaska a choisi d’imposer ce plafond afin de pouvoir déduire environ 90 millions de dollars de ce qu’il donne chaque année aux districts scolaires et utiliser cet argent à d’autres fins. Cela est autorisé par la loi fédérale.

En vertu de cette loi fédérale, le financement de l’éducation doit être réparti équitablement entre tous les districts scolaires d’un État – le financement de l’éducation de l’État, fédéral et local dans un district scolaire urbain ne peut pas totaliser des milliers de plus par élève que le montant total de l’État, fédéral. et un financement local par élève dans un district scolaire rural de l’Alaska.

Le ministère de l’Éducation de l’État a déclaré que le changement de politique vise en partie à garantir que les gouvernements locaux ne violent pas la limite de l’État sur les contributions locales. Les responsables de l’éducation nationale prévenaient depuis longtemps que de nouvelles restrictions pourraient arriver.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation de l’État n’a pas répondu à une demande d’entretien et a plutôt demandé que les questions soient soumises par courrier électronique.

Lisa Parady, directrice exécutive du Conseil des administrateurs scolaires de l’Alaska, a déclaré qu’exiger davantage de contributions locales pour respecter la limite de l’État pourrait entraîner la suppression des « services essentiels » pour les écoles. D’après une première enquête, l’ACSA a déclaré que le changement de politique proposé pourrait avoir un impact sur 20 à 25 % des districts scolaires de l’Alaska.

Les écoles d’Anchorage et de Juneau pourraient être les plus durement touchées. Le district scolaire d’Anchorage pourrait effectivement faire face à des réductions de 11 millions de dollars si le règlement est adopté tel qu’il est rédigé. Le district scolaire de Juneau pourrait subir des réductions encore plus importantes de son budget de fonctionnement, proportionnellement, à près de 2,3 millions de dollars.

« Je suis diplômé des écoles publiques de l’Alaska et je suis éducateur en Alaska depuis près de 30 ans. Je crois que les gens de tout l’État doivent s’asseoir et en prendre note », a déclaré le surintendant de Juneau, Frank Hauser.

Clayton Holland, surintendant du district scolaire de Kenai Peninsula Borough et chef de l’Alaska Superintendents Association, a déclaré qu’avec la formule de financement forfaitaire, davantage de districts pourraient être touchés à mesure que les coûts augmentent avec l’inflation.

« En réalité, quel que soit le changement qui se produira, il aura un impact sur nous tous », a-t-il déclaré.

Le test de disparité

Les quelque 90 millions de dollars de financement fédéral en jeu proviennent de ce qu’on appelle le programme Impact Aid.

L’Alaska a reçu 119 millions de dollars au cours du dernier exercice financier au titre de l’aide fédérale à l’éducation. Ce financement est destiné à rembourser aux districts scolaires les revenus effectivement perdus sur les terrains fédéraux qui ne sont pas soumis aux impôts locaux. Les terres tribales entrent dans cette définition, tout comme les propriétés habitées par les familles des militaires et les bases militaires.

Le district scolaire d’Anchorage, avec Joint Base Elmendorf-Richardson, était éligible à près de 17 millions de dollars au titre d’Impact Aid au cours de l’exercice dernier. Le district scolaire de Lower Kuskokwim – avec de vastes étendues de terres tribales – était éligible à 21 millions de dollars, selon les données de l’État.

L’État de l’Alaska a dû reverser ces 119 millions de dollars d’aide d’impact fédérale aux districts scolaires. Cependant, l’Alaska choisit d’utiliser une exception à cette exigence, connue sous le nom de test de disparité.

Le test de disparité est une règle fédérale peu connue qui mesure dans quelle mesure le financement de l’éducation est partagé entre les districts scolaires. Pour que l’État de l’Alaska réussisse le test, il doit y avoir une différence de financement par élève inférieure à 25 % entre ses districts scolaires les mieux financés et les moins bien financés.

En réussissant le test de disparité, l’État de l’Alaska est en mesure de compter environ 89 millions de dollars de cette aide d’impact fédérale comme contribution de l’État aux districts scolaires.

Un porte-parole du ministère américain de l’Éducation a déclaré par courrier électronique que l’Alaska est le seul État à utiliser actuellement ce processus pour réduire efficacement son financement aux districts scolaires.

En dehors du capuchon

Depuis plus de 25 ans, il existe une limite à la contribution des gouvernements municipaux à l’éducation pour garantir que l’Alaska réussisse le test de disparité. Si l’État échoue au test, il pourrait devoir verser environ 89 millions de dollars aux districts scolaires.

Le ministère de l’Éducation de l’État a reconnu que le gouvernement fédéral n’avait pas fourni de nouvelles informations selon lesquelles l’Alaska risquait d’échouer au test de disparité.

La municipalité d’Anchorage et la ville et l’arrondissement de Juneau financent depuis longtemps l’éducation au-delà du plafond fixé par l’État dans des domaines qu’ils considèrent comme ne relevant pas des dépenses de fonctionnement.

Anchorage prévoit de contribuer 9 millions de dollars au cours de cet exercice en dehors du plafond pour le transport des élèves et 2 millions de dollars pour huit salles de classe préscolaires provenant des recettes fiscales sur l’alcool. Katie Parrott, directrice principale du Bureau de la gestion et du budget du district, a déclaré qu’il n’était pas clair si le financement des écoles maternelles serait limité par la nouvelle réglementation.

« C’est certainement, je pense, une question que nous nous posons également », a-t-elle déclaré.

Il y a deux exercices financiers, Juneau a payé 2,3 millions de dollars pour le transport des étudiants, la garde d’enfants et l’équipement sportif en dehors du plafond des contributions locales, a rapporté KTOO.

Le nouveau règlement pourrait exiger que les dépenses soient placées dans les fonds de fonctionnement du district scolaire. Étant donné qu’Anchorage et Juneau financent des écoles au-delà des limites de l’État, les deux districts pourraient devoir procéder à des coupes budgétaires si les nouvelles restrictions de l’État sont approuvées, ont déclaré les responsables locaux de l’éducation.

« Ce qui se passe, c’est que cela réduit le montant potentiel d’argent disponible pour les programmes d’enseignement », a déclaré Hauser dans une interview mercredi.

L’Alaska Superintendents Association a jusqu’à présent interrogé 25 des 53 districts scolaires de l’Alaska sur les impacts potentiels du changement de réglementation. Onze districts ont déclaré qu’ils bénéficiaient de la contribution locale maximale pour les dépenses de fonctionnement.

Les fonds en dehors du plafond ont été principalement utilisés pour les activités parascolaires, le transport des élèves et l’alimentation des étudiants, selon l’enquête préliminaire.

« Si les communautés pensent que cela ne les affectera pas, pensez à ce que coûteront les coûts de transport et les contrats de restauration dans cinq ans, et que se passera-t-il alors que le financement de l’État continue d’être dépassé par l’inflation ? » Hauser a déclaré par e-mail.

Les inquiétudes de l’État

Un porte-parole du ministère de l’Éducation de l’État a déclaré que le nouveau projet de règlement est envisagé pour « remédier à une incohérence dans l’interprétation » de la loi de l’État et pour garantir le respect du test fédéral de disparité.

Pour l’exercice en cours, le ministère de l’Éducation de l’État a déclaré que les données préliminaires de l’Alaska montrent qu’elle réussirait le test de disparité.

Dans une lettre d’avril adressée à l’Alaska Superintendents Association, le directeur du programme fédéral Impact Aid a déclaré que le personnel « n’avait pas demandé ni recommandé » que le département de l’éducation de l’Alaska modifie ses réglementations.

Selon la lettre du ministère de l’Éducation de l’État à l’Association des responsables des affaires scolaires de l’Alaska, le nouveau règlement « est conçu pour mieux s’aligner sur l’intention initiale de la formule de financement de l’éducation publique de l’Alaska ».

Parady, directrice exécutive du Conseil des administrateurs scolaires de l’Alaska, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’État « réinterprétait soudainement » « l’intention originale » de la formule de financement de l’Alaska.

Elle a déclaré que son organisation avait analysé les dernières données de l’État et découvert que le changement de réglementation proposé n’affecterait « pas de manière significative » les chances de l’Alaska de réussir le test de disparité.

Le sénateur démocrate d’Anchorage Löki Tobin, président du comité sénatorial de l’éducation, a déclaré que les préoccupations de l’État concernant les contributions locales pourraient être largement résolues par une augmentation de l’allocation de base aux étudiants – la formule de financement par élève de l’État.

Le BSA n’a pas été considérablement augmenté depuis 2017. Les administrateurs scolaires affirment que cela a érodé leur pouvoir d’achat en raison de la forte inflation et de la hausse des coûts fixes. Tobin a déclaré que si les législateurs augmentaient la formule de financement de l’État, les contributions des gouvernements locaux pourraient également augmenter.

« Si l’aide de l’État augmentait de, disons, 15 %, cela équivaudrait à une augmentation compatissante de la contribution locale », a-t-elle déclaré.

Le ministère de l’Éducation de l’État a soumis le mois dernier le projet de règlement à l’Association des responsables des affaires scolaires de l’Alaska pour obtenir ses premiers commentaires. Darcy Carter, directeur exécutif du groupe, a déclaré que l’organisation « s’oppose au changement de réglementation proposé » tel que présenté.

« Sur la base de notre connaissance des districts scolaires de l’Alaska, nous ne pensons pas que les réglementations proposées permettront d’obtenir le résultat équitable recherché par (le ministère de l’Éducation et du Développement précoce de l’Alaska) avec ces changements », a-t-elle déclaré.

Le règlement devrait être présenté au Conseil national de l’éducation en décembre. Le conseil d’administration pourrait ensuite le soumettre aux commentaires du public et l’envisager pour une adoption finale en mars. Il entrerait généralement en vigueur 30 jours plus tard, a indiqué le ministère de l’Éducation de l’État.