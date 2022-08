Les districts scolaires bougent pour atténuer le stress et l’épuisement professionnel des enseignants

CONCORD, NH (AP) – Avec le «Raspberry Beret» de Prince en arrière-plan, environ 20 éducateurs du New Hampshire ont saisi des bâtons de bois et ont commencé à marteler leurs tables au rythme.

Emily Daniels, qui dirigeait un atelier de deux jours sur l’épuisement professionnel, a encouragé le groupe composé d’enseignants, de conseillers scolaires, d’ergothérapeutes et de travailleurs sociaux à se tenir debout dans une salle de conférence d’hôtel. Avant longtemps, le groupe frappait les murs et tout ce qu’ils pouvaient trouver. Des rires remplissaient l’air. Quelques-uns ont commencé à danser.

“La création de rythme offre au corps un type de prévisibilité différent que vous pouvez faire chaque jour”, a déclaré Daniels, un ancien conseiller scolaire qui a créé The Regulated Classroom qui forme les enseignants à gérer leur propre système nerveux et, à son tour, à réduire le stress. dans la classe.

La session de formation fait partie d’un effort croissant et, certains diraient depuis longtemps, pour s’attaquer aux pressions sur la santé mentale des éducateurs.

Relever les défis de santé mentale des élèves sortant de la pandémie est devenu une priorité pour les écoles du pays. De nombreux districts, confrontés à des problèmes d’embauche, considèrent que s’occuper des éducateurs est un moyen de les aider à aider les élèves et à les retenir, au milieu de facteurs de stress allant des problèmes de comportement à la peur des fusillades.

Les districts scolaires ont fourni une formation accrue en santé mentale au personnel, un soutien en classe ainsi que des ressources et des systèmes visant à identifier les enseignants épuisés et à mettre les instructeurs en contact pour les aider.

Karen Bowden-Gurley, une enseignante de cinquième année, a déclaré qu’elle avait suivi la formation du New Hampshire en raison de l’épuisement professionnel des enseignants, mais qu’elle ressentait également l’épuisement des élèves.

«Les exigences envers nous tous étaient très élevées et nous essayions de rattraper le temps perdu pendant les quelques années où ils se sont repliés sur leur programme. Mais nous avons oublié qu’ils n’étaient pas allés à l’école depuis quelques années, alors ils ont raté cette partie socio-émotionnelle. On gère ça en classe. »

Dans une enquête menée par la Rand Corporation, deux fois plus de directeurs d’école et d’enseignants ont signalé un stress lié au travail fréquent que les autres adultes qui travaillent. Une étude d’une coalition d’organisations de santé mentale de la Nouvelle-Orléans a révélé que les éducateurs travaillant pendant la pandémie ont signalé des taux de détresse émotionnelle similaires à ceux des travailleurs de la santé – 36% ont été dépistés positifs pour l’anxiété, 35% pour la dépression et 19% pour le syndrome de stress post-traumatique.

“Tout va très mal”, a déclaré Leigh McLean, chercheuse principale au Teacher Emotions, Features, and Health Lab de l’Université du Delaware School of Education, qui a trouvé des niveaux de dépression, d’anxiété et d’épuisement émotionnel chez les enseignants du primaire. 100% à 400% plus élevé qu’avant la pandémie.

Elle a vu ces problèmes augmenter le plus parmi les enseignants en début de carrière et les enseignants de couleur.

“Il semble donc que les tendances parmi les enseignants reflètent les inégalités que nous constatons dans la population générale, les groupes sous-représentés étant les plus durement touchés, ce qui est vraiment malheureux”, a-t-elle déclaré.

Certains districts ont ou prévoient d’investir des fonds fédéraux de secours COVID-19 dans la santé mentale des enseignants, y voyant un moyen d’améliorer également l’environnement de la classe, de stimuler la rétention et, en fin de compte, de profiter aux élèves eux-mêmes. Parmi les États qui désignent la santé mentale des enseignants comme des priorités figurent le Nebraska et la Pennsylvanie.

Le district scolaire d’Atlanta a lancé un service avec l’Université Emory utilisant des fonds fédéraux pour fournir des services de santé mentale. Baptisé Urgent Behavioral Health Response, il finance 11 cliniciens d’Emory qui fournissent une assistance émotionnelle et comportementale pendant les heures de classe aux employés de l’école en difficulté.

Un district du Delaware, quant à lui, a embauché deux coachs d’apprentissage social et émotionnel qui travaillent pour résoudre les problèmes rencontrés par les enseignants en classe.

“Si vous pouvez imaginer qu’un enseignant a une salle de classe où les élèves sont engagés, ils s’entraident et il y a une culture de soutien positive, leur satisfaction au travail est susceptible d’être plus élevée”, Jon Cooper, directeur de la santé et du district scolaire colonial. pôle bien-être. “Ils sont moins susceptibles de quitter la profession, ce qui favorise leur bien-être.”

Houston, qui a commencé à construire des salles apaisantes où les élèves peuvent aller décompresser, espère faire de même pour les enseignants, selon Sean Ricks, responsable principal de l’intervention de crise du Houston Independent School District, notant qu’il a vu une “augmentation significative du nombre d’enseignants”. qui étaient en détresse.

Les salles seraient différentes des salles de repos traditionnelles des enseignants et un endroit où les enseignants pourraient aller pendant leur temps libre pour «se calmer et se détendre», a déclaré Ricks, ajoutant qu’ils auraient pu «avoir de l’aromathérapie, peut-être de la musique douce».

“Nous voulons qu’ils puissent comprendre que nous devons parfois prendre des pauses de pleine conscience et des pauses pour prendre soin de soi pendant la journée universitaire”, a déclaré Ricks.

Une école élémentaire de l’Indiana commence la semaine avec des lundis conscients, où les enseignants guident leurs classes dans les techniques de respiration profonde. Il y a aussi les jeudis réfléchis, où un élève est invité à écrire une lettre à un membre du personnel pour montrer son appréciation, et le focus du vendredi, lorsque les élèves et les enseignants parlent de soins personnels.

« Mes enseignants savent que lorsqu’ils doivent prendre des pauses tout au long de la journée, je veux qu’ils prennent ces pauses », a déclaré Allison Allen-Lenzo, directrice de l’école élémentaire O’Bannon.

Un nombre croissant de groupes proposent des formations qui intègrent des exercices de respiration, du yoga, des mouvements doux et de la méditation.

L’un d’entre eux est Cultivating Awareness and Resilience in Education ou CARE. Dans des études sur son utilisation auprès de 224 enseignants de la ville de New York, les chercheurs ont constaté des améliorations statistiquement significatives, notamment des réductions de la détresse psychologique émotionnelle, du stress lié au manque de temps ainsi que des améliorations de la qualité des interactions en classe. Les chercheurs ont également constaté que cela s’étendait aux étudiants qui montraient un engagement accru.

“Votre niveau de stress peut augmenter sans même que vous vous en rendiez compte, car votre attention est tellement dirigée vers l’extérieur sur tout ce qui se passe autour de vous”, a déclaré Tish Jennings, professeur d’éducation à l’Université de Virginie qui a dirigé l’équipe qui a développé CARE et était le chercheur principal. étudier le programme. “Donc, ce que ces pratiques font, c’est renforcer la capacité d’être plus conscient de ce que vous ressentez à un moment donné, afin que vous puissiez être proactif.”

De retour dans le New Hampshire, les éducateurs écartaient les tables et maîtrisaient une série de mouvements d’étirement connus sous le nom de qigong. Ensuite, ils se sont réunis en cercle pour un exercice visant à synchroniser leur système nerveux. Connu sous le nom de rythme collectif, ils ont commencé à applaudir et à claquer des doigts à l’unisson.

Les éducateurs de la formation The Regulated Classroom pensent que ces nouveaux outils – bien qu’à première vue un peu peu orthodoxes – les ont revigorés. Bowden-Gurley a estimé qu’ils lui permettaient «d’entraîner son cerveau à penser différemment» et prévoyait de les utiliser en classe pour créer un meilleur sens de la communauté et plus de confiance avec ses élèves.

Kelly Hurd, une enseignante de maternelle, a déclaré que la formation lui avait donné une idée de ce qui est possible pour la nouvelle année scolaire.

“J’adore enseigner et j’aime les enfants, mais c’est aussi difficile”, a déclaré Hurd, qui a connu l’épuisement professionnel avant la pandémie et faisait partie de la formation du New Hampshire. « La pandémie a été si dure, si percutante et si stressante. Je ressens un sentiment de renouveau et d’excitation et j’ai l’impression d’avoir reçu la permission de m’amuser davantage et de me concentrer sur la joie à l’école.

L’écrivain de l’Associated Press Jocelyn Gecker à San Francisco a contribué à ce rapport.

