Les districts du New Jersey sont toujours confrontés à une pénurie d’enseignants alors que la nouvelle année scolaire commence

Cet article a été initialement publié dans Moniteur du New Jersey.

Lorsque les élèves du New Jersey retourneront en classe cette semaine, beaucoup d’entre eux retourneront dans des écoles avec trop peu d’enseignants.

L’État est confronté depuis des années à une pénurie d’éducateursavec des postes vacants particulièrement préoccupants dans des matières comme les mathématiques, les sciences, l’éducation spécialisée et l’enseignement de l’anglais. Et ces postes vacants persistent malgré les efforts des législateurs pour faciliter le recrutement des enseignants et orienter davantage d’étudiants vers des carrières dans l’éducation.

Sean Spiller, président de la New Jersey Education Association, le plus grand syndicat d’enseignants de l’État, a déclaré que les écoles subissent l’impact des pénuries.

« Nous constatons que la taille des classes augmente. Nous constatons que des cours ne sont pas offerts et que les enseignants qui restent dans la profession sont surchargés de travail en raison des classes non remplies. C’est une grande préoccupation », a déclaré Spiller.

L’ampleur exacte de la pénurie reste inconnue malgré les efforts récents visant à quantifier la main-d’œuvre éducative du New Jersey, mais le nombre de futurs enseignants a chuté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie.

Selon le New Jersey, le nombre d’enseignants du New Jersey est resté stable au cours de la dernière décennie, avec environ 118 000 enseignants. un rapport de février rédigé par le Centre John J. Heldrich pour le développement de la main-d’œuvre de l’Université Rutgers.

Les chercheurs ont examiné 11 années de données et ont constaté que pour chaque enseignant ayant quitté la profession au cours de l’année scolaire 2022-2023, l’État n’a délivré que 1,1 certificat provisoire d’enseignement, contre 2,9 certificats au cours de l’année scolaire 2013-2014. Moins d’un quart des personnes ayant poursuivi des études en éducation au cours des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 sont finalement devenues enseignantes, et seulement 43 % ont obtenu un diplôme en éducation, selon l’étude.

L’étude prévient qu’un ratio proche d’un départ pour un nouvel enseignant pourrait rapidement conduire à des pénuries plus graves, car au moins 10 % des enseignants quittent la profession au cours de leurs trois premières années.

La sénatrice Teresa Ruiz (D-Newark) est une ancienne présidente de la commission de l’éducation qui est restée active dans le domaine après avoir gravi les échelons (elle est la chef de la majorité du Sénat). Ruiz a déclaré que l’État devrait supprimer l’exigence de résidence pour les enseignants, au moins tant que la pénurie reste grave.

« Personne ne dit, en aucune circonstance, que le New Jersey n’est pas le premier », a-t-elle déclaré. « Nous voulons toujours que le New Jersey soit le premier, mais lorsque le New Jersey n’est pas assez présent, en tant que décideurs politiques, administrateurs et entités gouvernementales, nous devrions être suffisamment responsables pour dire que nous avons besoin de capital humain dans ces domaines. Nos étudiants méritent mieux. »

Le sénateur Vin Gopal (D-Monmouth), l’actuel président du comité d’éducation, a convenu que la levée de la restriction de résidence aiderait à combler les lacunes en matière de personnel dans les écoles.

En mai, le Sénat a approuvé un projet de loi qui suspendre l’obligation de résidence Depuis trois ans, la mesure a été votée à l’unanimité, mais elle n’a pas progressé à l’Assemblée, où elle bénéficie du soutien de la députée Pam Lampitt, présidente de la commission de l’éducation de la chambre basse. Un projet de loi similaire n’a pas réussi à passer lors de la dernière session législative.

Gopal a déclaré qu’il envisageait une législation pour augmenter la rémunération des enseignants, mais a déclaré que la législation en était encore à ses débuts.

Un projet de loi distinct qui remanierait la formule de financement de l’État devrait être présenté à la mi-septembre, mais Gopal a averti que ce projet de loi subirait probablement des changements importants à mesure qu’il passerait par les commissions jusqu’aux votes en séance plénière.

Une formule retravaillée devrait inclure des dispositions visant à prolonger les délais budgétaires des écoles afin d’éviter les réductions de personnel de dernière minute et de permettre aux districts de mieux planifier leurs budgets, a déclaré Ruiz.

L’annulation d’une politique de l’ère Christie qui a doublé le nombre d’étudiants devant enseigner dans l’État, passant d’un semestre à une année scolaire complète, pourrait également stimuler le personnel enseignant de l’État, a déclaré Spiller.

« Nous avions auparavant les meilleures écoles du pays. Nous avons maintenant les meilleures écoles. Pourquoi avons-nous doublé la durée des cours ? C’est quelque chose que nous pourrions rétablir comme c’était avant et qui ne nous coûterait rien », a-t-il déclaré.

Les décideurs politiques ont déclaré que l’État doit également s’attaquer au problème des départs d’enseignants pour stabiliser la main-d’œuvre. Le rapport du Heldrich Center a révélé que si les départs sont restés à peu près stables, à l’exception de pics pendant la pandémie, la part des enseignants qui sont partis de leur propre chef – et non pour des raisons budgétaires – a augmenté au cours de cette période de 11 ans.

Gopal a souligné la politisation accrue des écoles, notant que les tendances en matière de main-d’œuvre s’étaient quelque peu inversées après que les attaques républicaines sur la politique de genre des écoles et les collections des bibliothèques se soient atténuées.

L’administration du gouverneur Chris Christie, qui a encouragé les coupes budgétaires dans les écoles pendant la Grande Récession et s’est battue avec les syndicats d’enseignants sur les prestations de santé et les retraites, a également réduit le nombre de candidats à l’enseignement, a déclaré Spiller.

« Du vitriol que nous avons entendu auparavant aux changements fondamentaux des systèmes financiers que nous constatons aujourd’hui, cela a conduit à ce que moins de personnes s’engagent dans le processus pour devenir enseignant, et certainement moins de personnes choisissent de continuer à progresser pour devenir un véritable enseignant », a-t-il déclaré.

