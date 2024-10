Les districts de Corbin et du comté de Knox célèbrent leurs premiers classements dans les évaluations de l’État

8 octobre — TRI-COUNTY — Le district scolaire indépendant de Corbin (CISD) et les écoles publiques du comté de Knox ont tous deux remporté les honneurs lors des évaluations de l’État du Kentucky 2023-2024, avec des performances remarquables de plusieurs écoles de chaque district.

Leurs efforts les ont non seulement placés parmi les meilleurs du Commonwealth, mais ont également démontré leur engagement envers l’excellence académique à tous les niveaux.

Les écoles indépendantes de Corbin ont poursuivi leur séquence impressionnante, occupant la deuxième place dans tout l’État pour la deuxième année consécutive.

Le surintendant David Cox a exprimé sa fierté du succès constant du district, déclarant : « Ce niveau de réussite est dû au travail acharné de toutes les personnes impliquées. Corbin a une longue tradition de soutien à l’excellence dans tous les domaines, et certainement à la sécurité et à la réussite scolaire. de nos étudiants est en tête de cette liste.

Corbin High School s’est démarqué, se classant parmi les 10 % des meilleures écoles secondaires du Kentucky avec une note globale combinée de 85,9. Les performances exceptionnelles de l’école en termes de scores ACT et de préparation à l’université reflètent l’accent mis par le district sur la préparation des étudiants à leur avenir.

Corbin Middle School a obtenu la prestigieuse désignation d’école nationale du ruban bleu 2024 et une note globale combinée de 87,3, renforçant sa position parmi les meilleures écoles intermédiaires de l’État. L’accent mis par le collège sur la force académique dans des matières telles que les sciences, la lecture et les études sociales a contribué à son bon classement à l’échelle de l’État.

Les écoles élémentaires et primaires de Corbin ont poursuivi leur séquence de notes bleues, Corbin Elementary se classant parmi les 12 % des meilleures écoles élémentaires de l’État avec un score de 84,7.

Corbin Primary a suivi le classement élevé avec un score de 95,3, les plaçant parmi les 2,5 % des meilleures écoles élémentaires du Kentucky.

Le président du conseil d’administration, Todd Childers, a commenté les raisons qui ont rendu ces résultats possibles, en déclarant : « Nos élèves ont encore une fois obtenu des résultats académiques remarquables — cet accomplissement témoigne du travail acharné quotidien, du dévouement et de l’effort d’équipe de notre personnel exceptionnel, de nos enseignants, et les étudiants. »

Les écoles publiques du comté de Knox avaient également de nombreuses raisons de célébrer. L’école élémentaire centrale a atteint un classement étonnant en tant qu’école primaire n°1 du Commonwealth, avec un taux d’indicateur global combiné de 115,9.

Le directeur Eric Hubbard a réfléchi à ce succès en déclarant : « Nous nous sommes efforcés d’être l’une des écoles les plus performantes de l’État, et notre équipe au CES est exceptionnelle ! Tout le monde est engagé dans notre mission, et nos enseignants et notre personnel vont au-delà de nos attentes. quotidiennement pour nos élèves et notre école. »

D’autres écoles du comté de Knox ont également obtenu des résultats exceptionnellement bons. GR Hampton Elementary s’est classée 6e sur 717 écoles élémentaires avec un taux d’indicateur global combiné de 104,8.

Dewitt Elementary s’est classé 15e avec un taux combiné de 97, et Flat Lick Elementary a suivi de près à la 23e place, atteignant un taux indicatif combiné global de 94,1.

Jesse D. Lay Elementary a également fait bonne figure avec un taux d’indicateur combiné global de 84,2, ce qui la classe parmi les 9 % des meilleures écoles élémentaires du Kentucky.

Chacune de ces écoles a obtenu des résultats élevés en lecture, en mathématiques et dans d’autres matières, reflétant un engagement constant envers la réussite des élèves.

Le surintendant de Knox, Jeremy Ledford, a salué les réalisations du district en déclarant : « Votre travail acharné et votre dévouement portent leurs fruits, et nous sommes sur la bonne voie pour devenir l’un des districts les plus performants de l’État.