Les distributeurs de vêtements de luxe se lancent dans la technologie de l’essayage virtuel ; empochez 15 millions de dollars de série A sur une valorisation de 100 millions de dollars

Crédits images : Zélig

Sandy Sholl et Adam Freede ne sont pas étrangers au monde de la mode. Ils sont à la tête de MadaLuxe Group, plateforme de distribution de luxe de mode et d’accessoires, depuis 1990.

Ils ajoutent désormais à la liste une technologie d’essai virtuel et de stylisme basée sur l’IA. Aujourd’hui, le duo a lancé Zelig, offrant une technologie personnalisée qui permettra à terme aux consommateurs de télécharger une photo pour visualiser l’apparence des vêtements, des chaussures et des accessoires sur leur morphologie lors de leurs achats en ligne. Au lancement, les consommateurs peuvent choisir entre plus de 40 modèles de différents types de corps, tons de peau et couleurs de cheveux.

Pour ce faire, la technologie utilise une combinaison d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et de vision par ordinateur. Les utilisateurs de Zelig peuvent créer différentes combinaisons de tenues, puis les enregistrer sur leur profil et même les partager avant d’acheter des looks complets.

Le concept d’essayage virtuel n’est pas nouveau. De grandes entreprises, comme Walmart, Google et Amazon, ont investi dans une sorte de technologie d’essai. Il existe également un certain nombre de startups financées par du capital-risque dans ce secteur, notamment Dia & Co., AIMIRR et Revery.ai, qui nous montrent comment certains vêtements peuvent s’adapter, tout en tentant de réduire le nombre de retours.

Sholl a déclaré à TechCrunch que Zelig est le premier à proposer ce type « d’expérience d’achat en ligne hyper-personnalisée » destinée à imiter ce que vous pourriez trouver si vous essayiez des vêtements chez un détaillant.

Elle a expliqué que nulle part ailleurs un acheteur ne peut se voir tout au long de son parcours d’achat.

“Tant de gens, lorsque nous avons effectué nos tests UX, ont oublié pourquoi ils avaient choisi certains styles au tout début au moment où ils ont terminé notre expérience d’achat, nous avons donc pensé que ce serait une chose vraiment cool”, a déclaré Sholl. . « Nous avons créé une hyperpersonnalisation basée sur l’engagement réel de vos clients. C’est un avantage concurrentiel pour aujourd’hui, mais absolument une nécessité pour demain.

Sholl a comparé le potentiel de Zelig à celui des outils de gestion de la relation client d’entreprise Snowflake et Salesforce, notant : « ils se contentent de prendre les données et de les intégrer dans les rapports de demain. Nous sommes prêts à faire évoluer cette technologie vers un outil de reporting visuel, et nous pensons que ce n’est que la vague de l’avenir au cours de la prochaine décennie.

Sholl et Freede ont financé Zelig à titre privé au cours des trois dernières années, mais ils annoncent maintenant un financement de série A de 15 millions de dollars qui valorise la société avant revenus à 100 millions de dollars. La société de services financiers Hilco Global a dirigé le cycle de financement, rejoint par l’investisseur mondial du luxe Bezikian Zareh.

“Sandy Sholl et Adam Freede sont des innovateurs dans le secteur de la mode de luxe avec lesquels j’ai eu du succès lors d’investissements précédents, et Hilco Global est fier de s’associer à nouveau avec eux”, a déclaré Jeffrey Hecktman, PDG de Hilco Global, dans un communiqué écrit. déclaration. “Alors que de nombreuses entreprises technologiques élaborent des solutions pour un secteur qu’elles connaissent mal, Zelig a été fondée par des experts de la mode possédant une connaissance directe de la manière de résoudre les plus grands défis du secteur de la vente au détail.”

Zelig a l’intention de déployer le capital dans le développement technologique autour de ses capacités de personnalisation et de développer des fonctionnalités supplémentaires.

Sholl a refusé de nommer des marques avec le lancement de Zelig. Cependant, comme MadaLuxe propose des produits de marques telles que Versace, Gucci et Cartier, il n’est probablement pas exagéré de suggérer que certains de ces détaillants – ou les grands magasins où ils sont vendus – sont susceptibles de signer à l’avenir.