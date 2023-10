Les distributeurs automatiques Narcan offrent une autre façon de lutter contre la crise des surdoses d’opioïdes – Shaw Local

Quatre nouveaux distributeurs automatiques installés dans le comté de McHenry n’offrent pas de canettes de soda ou de sacs de chips, mais des bandelettes de test gratuites de Narcan et de fentanyl – le dernier effort du ministère de la Santé du comté de McHenry pour faire face à la crise actuelle des opioïdes.

Les quatre distributeurs automatiques Narcan sont situés dans la cafétéria du McHenry County College à Crystal Lake, au Other Side Cafe & Sober Bar à Crystal Lake, au Community Health Partnership à Harvard et au Centre pour la jeunesse et la famille du comté de McHenry à McHenry.

« Ces emplacements stratégiques ont été choisis pour maximiser l’accessibilité à la communauté et fournir une assistance quand et là où elle est le plus nécessaire », selon un communiqué de presse du département de santé du comté de McHenry.

Narcan, également connu sous son nom générique de naloxone, est un médicament qui peut inverser les surdoses causées par les opioïdes. Il agit en bloquant les effets des opioïdes et en rétablissant une respiration normale, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le fentanyl est un opioïde synthétique considéré comme 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, a indiqué le ministère de la Santé. L’émergence du fentanyl, un produit hautement addictif mélangé à de l’héroïne et à d’autres drogues, a alimenté la crise croissante des surdoses liées aux opioïdes ces dernières années.

Le fentanyl est hautement mortel et continue d’être trouvé dans diverses drogues illicites du comté, y compris des pilules contrefaites, même celles vendues comme « médicaments sur ordonnance légitimes » obtenus illégalement.

« La réponse a été extrêmement positive et nous avons déjà réapprovisionné les machines », a déclaré Nick Kubiak, coordonnateur de l’information communautaire du ministère de la Santé, dans un courrier électronique.

Les quatre distributeurs automatiques coûtent environ 5 000 dollars chacun, a déclaré Kubiak. Le programme de surveillance et de réponse aux opioïdes du département local de santé a financé le projet grâce à une subvention des Centers for Disease Control and Prevention et Overdose Data to Action.

Vous pourriez marcher dans la rue et sauver une vie. — Chris Jacob, directeur général de l’Autre Side Cafe & Sober Bar

Le directeur général du Other Side Cafe & Sober Bar, Chris Jacob, a déclaré qu’il cherchait à se procurer un distributeur automatique Narcan pour son emplacement lorsque le service de santé du comté de McHenry lui a proposé d’en fournir un lui-même.

« Le timing était parfait », a-t-il déclaré.

Le distributeur automatique Other Side a analysé plus d’une douzaine de bandelettes de test de fentanyl et environ 40 boîtes de Narcan lors de son récent événement Zero Fest, a déclaré Jacob. Habituellement, une boîte de Narcan contient deux doses.

Zero Fest était le premier événement de cette envergure des Other Side et New Directions Addiction Recovery Services, qui était une célébration sobre avec de la musique, de la nourriture et des vendeurs. Plus de 1 000 personnes ont assisté à l’événement, a déclaré le directeur exécutif de New Directions, Bobby Gattone.

Bien que les retours de la communauté aient été positifs, Gattone a déclaré que certains critiques considèrent que la fourniture gratuite de Narcan favorise la dépendance.

« Il s’agit de réaliser que si nous aidons les gens à rester en vie, voire même à se rétablir », a-t-il déclaré, « c’est le pont que nous essayons de créer ».

Jacob a déclaré qu’il connaissait personnellement de nombreuses personnes qui ont décidé de devenir sobres après avoir été secourues par Narcan, comme une sorte de signal d’alarme. Il espère également que la disponibilité accrue encouragera tout le monde à transporter sur soi les médicaments qui sauvent des vies.

« Vous pourriez marcher dans la rue et sauver une vie », a déclaré Jacob. « Ce n’est pas seulement pour les personnes qui utilisent activement [drugs].»

Les prochaines étapes de New Directions consistent à créer un immeuble d’appartements abordable et sobre à Woodstock, rendu possible grâce à un financement provenant de subventions. Gattone espère que l’organisation disposera d’un bâtiment d’ici la fin de l’année prochaine.

De nombreuses autres organisations à but non lucratif de rétablissement du comté de McHenry ont bénéficié d’un financement après que le comté a reçu 3,41 millions de dollars du règlement négocié à l’échelle nationale sur les opioïdes dans le cadre d’un procès intenté en 2017 contre de grands fabricants d’opioïdes.

Les distributeurs automatiques constituent un nouvel outil dans cette lutte, alors que les décès par surdose liés aux opioïdes se poursuivent de manière constante dans le comté.

Le comté de McHenry a signalé 23 décès par surdose cette année en juillet, selon le bureau du coroner du comté de McHenry. Parmi eux, 12 provenaient d’opioïdes et tous incluaient le fentanyl comme cause du décès.

Le nombre le plus élevé de décès par surdose liés aux opioïdes date de 2020, avec 47 décès et 34 impliquant le fentanyl, selon données du bureau du coroner. En 2019, le comté a signalé 32 décès par surdose d’opioïdes, dont 26 impliquant du fentanyl.

Le spray nasal Narcan a été approuvé par la FDA plus tôt cette année pour être vendu en vente libre dans les pharmacies, les dépanneurs, les épiceries, les stations-service et en ligne. Walgreens et CVS ont annoncé que le spray nasal était arrivé dans leurs magasins le mois dernier.

Des bandelettes de test de narcan et de fentanyl sont également disponibles gratuitement dans les services de santé du comté de McHenry à Crystal Lake et Woodstock, au Break Crystal Lake Teen Center et au Warp Corps à Woodstock. Live4Lali assure également la livraison des fournitures.

Gattone et Jacob voient les distributeurs automatiques comme un moyen de sensibiliser davantage à la crise des opioïdes. Ils constatent que la sensibilisation accrue lutte également contre les stéréotypes négatifs qui peuvent nuire davantage aux personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances.

« Il y a beaucoup de honte, de culpabilité et de stigmatisation qui entourent la dépendance », a déclaré Gattone. « Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point cela contribue à une surdose. »