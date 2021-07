Le parti au pouvoir du président Moon Jae-in a mis en place une liste de lois, dont certaines sont déjà devenues loi, visant à éliminer les faux récits sur certains sujets historiques sensibles, dont Gwangju. Ses partisans disent qu’il protège la vérité. Les défenseurs de la liberté d’expression et les ennemis conservateurs de M. Moon ont accusé le président d’utiliser la censure et l’histoire comme armes politiques.

SEOUL — Dans l’histoire de la lutte de la Corée du Sud pour la démocratie, le soulèvement de 1980 à Gwangju est l’un des moments les plus fiers. Des milliers de citoyens ordinaires sont descendus dans la rue pour protester contre une dictature militaire, et des centaines ont été abattus par les forces de sécurité. L’incident sanglant a été sanctifié dans les manuels scolaires sous le nom de « Mouvement de démocratisation de Gwangju ».

Les démocraties du monde entier luttent pour faire face aux effets corrosifs des médias sociaux et de la désinformation sur la politique, débattant de l’opportunité et de l’endroit où tracer des limites entre les fausses nouvelles et la liberté d’expression. Aux États-Unis et ailleurs, le débat s’est concentré sur le pouvoir des entreprises de médias sociaux, fustigé à gauche pour avoir répandu la haine et les fausses théories du complot, et à droite pour interdire des utilisateurs comme Donald J. Trump.

Mais peu de pays démocratiques ont cherché à contrôler le discours dans la mesure où la Corée du Sud l’envisage, et un débat est en cours pour savoir si les efforts visant à étouffer la désinformation conduiront à une censure plus large ou à encourager des ambitions autoritaires.

« Que j’aie raison ou tort doit être décidé par le biais d’un débat public libre, le moteur de la démocratie », a déclaré Jee Man-won, l’un des principaux partisans de la théorie de l’implication nord-coréenne à Gwangju. « Au lieu de cela, le gouvernement utilise son pouvoir pour dicter l’histoire. »