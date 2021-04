Les buveurs de whisky se sont habitués à ce que leurs favoris soient attribués quand il n’y en a pas assez pour tout le monde, grâce à la popularité continue de la boisson que nous connaissons et aimons. Les boissons que nous avions l’habitude de prendre au magasin de spiritueux du coin pour 25 $ sont maintenant des bouteilles insaisissables qui coûtent le double, car tout le monde prend le train en marche du bourbon.

Mais il s’avère qu’il y a un autre facteur dans le mélange ces jours-ci qui peut rendre plus difficile de mettre la main sur les whiskies que nous aimons: la pandémie. Merci, COVID-19.

Lors d’une dégustation Zoom avec quelques personnes de la distillerie Castle & Key – destinée à permettre à certains journalistes de goûter à son nouveau seigle Slow Hands Single Barrel – le cofondateur de la distillerie, Wes Murry, a déclaré qu’il avait dû acheter des billets d’avion en France. pour transporter le verre utilisé pour les magnifiques bouteilles contenant le seigle.

Attends quoi?

Je me suis donc rassis via Zoom avec Murry quelques jours plus tard pour obtenir l’histoire complète.

«C’était une chose réelle? J’ai demandé.

«Oh non, non, c’était très réel», a déclaré Murry. Normalement, le verre serait venu d’Europe par bateau, a-t-il dit, mais «avec la distanciation sociale et tout le reste, la productivité est bien en baisse».

Ils ont donc transporté par avion les 20 000 premières bouteilles pour leur nouveau whisky.

La production de l’esprit à l’intérieur de la bouteille elle-même n’est qu’un élément pour faire passer le bourbon du baril à l’étagère, a déclaré Murry. « Vous avez toutes ces pièces qui entrent dans votre marque, et elles ne sont pas fabriquées dans le pays, surtout si vous voulez obtenir des prix avantageux. »

Les matériaux qui alimentent la chaîne d’approvisionnement du whisky, comme le verre et le métal, sont confrontés aux mêmes problèmes de livraison retardée, ce qui entraîne également une flambée des prix du bois et de longs retards pour les consommateurs qui achètent des appareils électroménagers.

Et un retard dans ces produits peut avoir un effet d’entraînement important.

Selon la Kentucky Distillers Association, le bourbon est une industrie de 8,6 milliards de dollars au Kentucky, générant 20 100 emplois avec une masse salariale annuelle de 1 milliard de dollars. Et la production et la consommation de spiritueux versent chaque année plus de 235 millions de dollars dans les caisses fiscales des États et des communes.

En fait, avec 4,3 millions de personnes dans l’État, il y a maintenant près de deux barils de bourbon pour chaque personne vivant au Kentucky, selon la KDA.

Donc, c’est une grosse affaire. Et toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement des distilleries pourrait s’additionner.

«Ce n’est pas rapide pour le moment», a déclaré Murry. «Il y a des problèmes dans le système. Et vous devez prévoir du temps supplémentaire, et vous devez absolument créer un coût supplémentaire pour gérer ces problèmes. »

Les distillateurs, en particulier les plus petits comme Castle & Key, ressentent le pincement, selon David Ozgo, économiste en chef du Distilled Spirits Council.

Parlant du besoin de billets d’avion pour les bouteilles en verre, Murry m’a dit: « Il y a une pénurie de verre dans le monde en ce moment », a déclaré Ozgo. « De nombreuses usines ont fermé à la suite de la mise en quarantaine du COVID-19. Maintenant que les économies se rouvrent, les fabricants ont un arriéré de commandes. Malheureusement, il ne suffit pas de basculer un interrupteur et de rallumer une usine de verre moderne. Cela prend du temps. . «

Entre ces problèmes de capacité, la forte demande, les coûts d’expédition élevés et la difficulté à obtenir des conteneurs pour l’expédition, les petits distillateurs sans contrats de fournisseur à long terme sont les plus touchés, a-t-il déclaré.

Dans un effort pour minimiser les retards et les augmentations de coûts, ils achètent pendant au moins la moitié de l’année ou plus, a déclaré Murry. Et c’est dur.

«Vous savez, à la fin de la journée, nous ne sommes payés qu’une fois que le produit arrive dans les rayons, et qu’un distributeur nous paie», a-t-il dit, «nous devons donc faire flotter tout ce capital, tout ce coût, même cela. bien plus longtemps que les quatre ans pendant lesquels le produit reste dans un tonneau. »

Ils ont également dû passer à l’approvisionnement en bouchons de vin du Portugal, a-t-il déclaré.

Tout compte fait, les coûts de la douleur de la chaîne d’approvisionnement, comme l’appelle Murry, peuvent ajouter 2 ou 3 $ au prix d’une bouteille. Ils ont deux choix: augmenter le prix que les consommateurs paient ou l’absorber. Ils ont choisi de l’absorber.

«Il était important pour nous de commercialiser notre produit», a-t-il déclaré, «et donc vous en mangez le coût et espérez simplement qu’il est impermanent.»

Combinez tous ces défis logistiques avec une seule sortie de baril qui est assez limitée à être avec, et nous examinons des bouteilles assez exclusives (pour ne pas mentionner uniques à cette époque de l’histoire).

Si vous en voulez un, vous ferez une excursion à la distillerie du Kentucky. Vous aurez besoin d’une réservation et vous êtes limité à une bouteille par personne et par jour.

Le seigle Slow Hand coûte 59,99 $ par bouteille et, après avoir goûté les quatre versions, je peux vous dire que vous voudrez les essayer toutes.