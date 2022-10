Les “ dissimulations ” d’OVNI pourraient se terminer d’ici Noël avec le gouvernement américain “ dénonçant l’activité extraterrestre ”, selon un rapport

LA vérité entourant le mystère des ovnis et ce que le gouvernement américain sait vraiment à leur sujet pourrait enfin être révélée, selon un nouveau rapport.

Des sources ont déclaré au Liberation Times la semaine dernière que les dénonciateurs liés à des activités extraterrestres pourraient s’exprimer devant le Congrès.

Le Congrès pourrait tenir des audiences publiques sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés avant Noël cette année, selon un nouveau rapport Crédit : AFP

Les audiences pourraient mettre en vedette des lanceurs d’alerte liés aux informations sur l’activité des ovnis, selon le rapport Crédit : Getty

Le point de vente rapporte que des audiences publiques du Congrès sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés (UAP) devraient être attendues une fois que la loi sur l’autorisation de la défense nationale sera promulguée.

Selon le rapport, la NDAA – qui fournit généralement des conseils et un financement aux agences de défense nationale – inclut désormais le libellé de la loi sur l’autorisation du renseignement qui offre certaines protections aux lanceurs d’alerte.

Si cette langue demeure et que la NDAA est promulguée, des sources auraient déclaré au point de vente que des dénonciateurs liés aux informations sur les activités OVNI avaient été contactés pour parler devant le Congrès.

Certaines de ces sources, selon le rapport, disposent d’une “quantité substantielle d’informations impliquant des programmes secrets de récupération d’UAP et d’ingénierie de retour” qui ont également été “vérifiées par le Congrès”.

Alors que les dates d’action changent en raison de l’invasion russe en cours de l’Ukraine et des conséquences potentiellement mouvementées des élections de mi-mandat, Liberation Times a affirmé que le meilleur scénario était de voir des audiences du Congrès avant Noël.

Le comité spécial du Sénat américain sur le renseignement n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Sun sur la question.

“En ce qui concerne le mystère des ovnis, la Silver Bullet arrive”, a déclaré le journaliste Jeremy Corbell au point de vente.

« Au moment où le public comprend que non seulement nous avons obtenu des engins spatiaux – fabriqués par une intelligence non humaine – mais que nous avons également tenté de désosser cette technologie pendant des décennies… la boîte de Pandore est enfin ouverte », a-t-il ajouté.

Corbell a affirmé que la NDAA accorderait “amnistie et immunité” à ceux qui souhaitent se manifester.

“J’ai personnellement parlé avec de nombreuses personnes qui ont joué un rôle dans ces anciens programmes d’exploitation d’OVNI”, a-t-il affirmé.

Corbell a noté qu’il y a toujours eu une crainte de “représailles” pour avoir pris la parole, car le recul au sein du ministère de la Défense s’est produit “aussi récemment que cette année”.

“Et comme cela a été prédit – plus le public se rapproche des bonnes choses – plus le recul a augmenté. ne vous méprenez pas… le monde craque sous le stress et le poids de la réalité OVNI”, a-t-il dit.

“Et maintenant, nous avons une opportunité pour que cette vérité soit révélée, et notre société en sera à jamais changée.”

Le Sénat devrait voter sur la NDAA dans les semaines à venir après les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Le 11 octobre, la chambre haute s’est réunie à nouveau – quoique de façon éparse – pour commencer à débattre de la législation.

La NDAA fait face à une bataille acharnée pour passer facilement au Sénat 50-50, alors que le House Freedom Caucus a activement exhorté les républicains à voter contre le projet de loi sur les dispositions climatiques et un mandat de vaccination du personnel militaire, selon Politico.

Jusqu’à présent, le projet de loi a attiré plus de 900 amendements, par appel nominal.