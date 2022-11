Les dissidents iraniens au Canada disent être surveillés et menacés par le régime iranien

Les Irano-Canadiens sont de plus en plus inquiets, car ils disent être menacés, surveillés et même suivis lors de manifestations et à l’extérieur de chez eux par des affiliés au régime iranien qui sont ici au Canada.

“Ils connaissent la vue de mon appartement. Ils ont dit que c’était une école. Que j’ai trois chats. Ils connaissaient les amis qui sont venus chez moi”, a déclaré Maryam Shafipour, une militante iranienne qui vit maintenant au Canada et qui est dénoncer le régime malgré les dangers.

L’année dernière, les membres du Garde révolutionnaire islamique – une branche des forces iraniennes désignée comme organisation terroriste aux États-Unis – a rapporté ces informations sur sa vie à sa sœur en Iran, a déclaré Shafipour, et les a utilisées pour tenter de menacer sa famille et de l’attirer dans le pays.

“Après cela, j’ai juste coupé ma relation avec tous mes amis parce que j’ai vraiment peur”, a déclaré Shafipour. “Je suis juste isolé maintenant.”

Shafipour a raison d’avoir peur. Elle a passé une fois deux mois à l’isolement dans la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran pour “diffusion de propagande contre le système” – la même prison où Mahsa Amini était détenue. L’arrestation d’Amini le 13 septembre, apparemment pour ne pas avoir suivi le code vestimentaire strict de l’Iran, et la mort en détention ont déclenché des mois de manifestations majeures à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran.

La semaine dernière, pour la première fois, le SCRS a confirmé qu’il enquêtait sur « plusieurs menaces à la vie émanant de la République islamique d’Iran ».

Mais Shafipour et d’autres militants interrogés par CBC News disent qu’ils n’ont reçu aucune aide de la police canadienne ou des représentants du gouvernement et n’ont pas l’impression que la menace ici est prise au sérieux.

Bahr Abdul Razzak, à gauche, a vérifié le téléphone de Maryam Shafipour à la recherche de logiciels espions au Citizen Lab le 2 novembre 2022. Son téléphone n’a pas été piraté, mais Citizen Lab a trouvé près de 35 tentatives pour changer son mot de passe Instagram et 18 tentatives pour l’inciter à la changer. Identifiants Gmail. (Turgut Yeter/ Radio-Canada)

Préoccupations de l’espionnage numérique

Shafipour n’est pas le seul à avoir été surveillé au Canada.

En 2021, le FBI a rendu public les détails d’un complot pour kidnapper La militante irano-américaine Masih Alinejad de chez elle à New York – une partie de ce rapport a révélé des complots pour kidnapper trois personnes anonymes ici au Canada.

Le gouvernement de la République islamique d’Iran a même engagé des enquêteurs privés à Brooklyn, NY, et au Canada pour espionner Alinejad et quatre autres dissidents, selon des documents judiciaires.

Shafipour craint que le gouvernement iranien ait piraté son téléphone. Curieuse de savoir s’il y avait effectivement des logiciels espions sur son téléphone, Shafipour s’est entretenue avec des experts du Citizen Lab, un laboratoire de cybersécurité à Toronto qui aide les militants des droits de l’homme menacés d’espionnage numérique.

REGARDER | “Peut-être qu’ils sont déjà là”, déclare l’activiste Maryam Shafipour :

L’activiste Maryam Shafipour décrit comment elle a été surveillée Shafipour, qui est au Canada depuis 2016, a limité ses contacts avec sa sœur et ses amis depuis qu’elle a entendu parler de la surveillance.

Elle a dit qu’elle était reconnaissante que quelqu’un l’ait prise au sérieux, ajoutant que les autorités canadiennes n’avaient pas du tout examiné son cas.

“Nous savons pertinemment qu’ils [Islamic Republic] disposent de technologies étendues qui leur permettent d’explorer directement les téléphones mobiles personnels des gens, de savoir où ils se trouvent et avec qui ils communiquent », a déclaré Ron Deibert, directeur de Citizen Lab.

“En fait, il est courant que des personnes dans votre situation soient suivies par des agents ou des personnes qui sympathisent avec le gouvernement au Canada, peut-être essaient-elles de les intimider”, a-t-il déclaré.

Textes menaçants

Ce ne sont pas seulement des militants de haut niveau comme Shafipour et Alinejad qui se sentent en danger ; d’autres sans profil public pensent qu’ils ne sont plus en sécurité pour critiquer publiquement le régime. Deux personnes ont parlé à CBC News de la promesse d’anonymat en raison de craintes pour leur sécurité et celle de leurs familles en Iran.

Ils disent avoir reçu des appels menaçants et un SMS vers des numéros de téléphone portable censés être privés.

Les messages les ont avertis de cesser de publier sur les réseaux sociaux et de parler de l’Iran.

“J’ai tellement de membres de ma famille qui vivent en Iran et je les aime. Je ne veux pas qu’il leur arrive quoi que ce soit”, a déclaré la femme qui a reçu un SMS en farsi. Le texte était identique à un autre envoyé aux militants et journalistes en Iran il y a plusieurs années.

Il l’a avertie que parler avec “l’ennemi” à l’étranger par “e-mail … ou d’autres communications” était criminel et entraînerait des poursuites, déclarant également “Il est crucial pour vous de vous déconnecter et ce SMS est le dernier avertissement de sécurité”.

L’autre personne, un jeune homme, a reçu une série d’appels téléphoniques de numéros canadiens bloqués et locaux demandant pourquoi il avait publié des messages négatifs sur l’Iran sur les réseaux sociaux – en utilisant des comptes privés.

“Il s’est répété plusieurs fois et j’étais terrifié et j’ai coupé l’appel”, a déclaré l’homme.

REGARDER | Ils ont reçu des menaces, mais la police leur a dit qu’ils ne pouvaient pas aider:

Des Irano-Canadiens disent avoir tenté d’obtenir l’aide de la police après des menaces Deux Irano-Canadiens, qui gardent l’anonymat, disent s’être adressés à la police après avoir reçu des appels menaçants et un SMS, et la police leur a dit qu’ils ne pouvaient rien faire.

Encore plus effrayant, l’appelant s’est adressé à lui par son nom. Il ne sait pas comment ni lui ni son numéro ont été retrouvés.

Tous deux ont le sentiment d’avoir été observés lors de manifestations avec des personnes dans la foule utilisant leur téléphone pour prendre des photos de leurs visages. Ils pensent que ces informations sont ensuite renvoyées au gouvernement iranien.

“Je me sens terrifié”, a ajouté l’homme.

Ces deux jeunes Canadiens d’origine iranienne se sont rendus à la police et ont dit qu’ils ne pouvaient pas passer la réception. Ils affirment qu’on leur a dit que personne ne pouvait les aider.

“J’ai l’impression que la police, que ce soit à Toronto ou n’importe où au Canada… attend que quelqu’un meure et ensuite ils feront quelque chose”, a déclaré l’un d’eux.

Le SCRS enquête sur “plusieurs menaces”

CBC a parlé avec d’autres personnes qui ont eu des histoires similaires et qui disent avoir été à la police, à la GRC et même au SCRS sans avoir de nouvelles.

Interrogée par CBC News sur l’augmentation du nombre de dissidents iraniens recevant des menaces au Canada, la GRC a déclaré dans un communiqué qu’elle pensait que le problème “s’aggravait”, mais qu’elle ne pouvait pas le quantifier car elle pensait qu’il était encore sous-déclaré.

Le SCRS a reconnu qu’il surveillait la situation, annonçant pour la première fois vendredi dernier qu’il enquêtait sur “plusieurs menaces à la vie émanant de la République islamique d’Iran”.

Des membres de la communauté iranienne se rassemblent à Toronto pour protester contre la mort de Mahsa Amini, sur cette photo de septembre. (Darek Zdzienicki/CBC)

« Les Canadiens ne comprennent pas à quel point ce problème est grave », a déclaré Ardeshir Zarezadeh.

Zarezadeh, un Irano-Canadien qui a déjà passé deux ans en isolement cellulaire dans une prison iranienne, croit que la présence du régime au Canada augmente, causant détresse et confusion dans sa communauté.

“Ils [the Iranian regime and its affiliates] ont des entreprises ici. Organisations non-gouvernementales. Maisons. Ils sont partout. Et tout le monde le sait”, a-t-il déclaré.

La GRC n’a jamais répondu à mes messages. Quel est le problème avec le gouvernement? Pourquoi n’agissent-ils pas? – Ardeshir Zarezadeh

Zarezadeh a déclaré qu’il y a quelques années, un membre du régime s’était présenté à ses bureaux juridiques de Toronto après avoir appelé pour prendre rendez-vous à partir d’un téléphone public. Il s’est vu refuser un rendez-vous mais s’est quand même présenté soudainement, attrapant Zarezadeh dans le hall.

“Il a demandé à me parler pour mes services juridiques, je lui ai dit que j’étais pressé, mais je me suis senti nerveux immédiatement”, a déclaré Zarezadeh.

Zarezadeh a déclaré qu’il avait rapidement mis fin à la conversation en disant qu’il devait partir et que l’homme était parti.

“J’ai rencontré tellement d’officiers du renseignement quand j’étais en Iran. J’ai été arrêté 12 fois. Beaucoup d’entre eux m’ont interrogé, donc je sais comment ils se comportent, parlent, réagissent.”

Ardeshir Zarezadeh à son cabinet juridique le 22 novembre 2022, où il s’était déjà retrouvé face à face avec un agent de la République islamique connu du FBI. (Oussama Farag/ Radio-Canada)

Il a immédiatement contacté le FBI qui lui a confirmé que le visiteur était une menace connue et un haut responsable du régime, et l’a averti d’être très prudent.

Il dit qu’après avoir appelé la GRC à ce sujet, ils n’ont pas fait de suivi avec lui.

“La GRC n’a jamais répondu à mes messages. Qu’est-ce qui ne va pas avec le gouvernement? Pourquoi n’agit-il pas?

Zarezadeh a pris les choses en main. Il compile une liste de noms et d’adresses d’affiliés connus du régime ici au Canada et est prêt à rendre cette liste publique et à la partager avec le gouvernement et d’autres agences de renseignement.

“Je ne me sens pas en sécurité au Canada. Je surveille constamment mes arrières, j’emmène des gens avec moi partout où je vais parce que qui sait, je pourrais me prendre un couteau dans le dos à tout moment”, a déclaré Zarezadeh.

CBC News a interrogé le ministre fédéral de la Sécurité publique sur le manque de réponse de la police. Nous attendons toujours une réponse.