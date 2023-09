Les disparitions « témoignent des dangers » du militantisme environnemental aux Philippines | Actualités de l’environnement

Manille, Philippines – Jhed Tamano et Jonila Castro se portaient volontaires pour aider les communautés de pêcheurs touchées par le développement autour de la baie de Manille lorsque, juste après la tombée de la nuit du 2 septembre, ils auraient été arrêtés dans la rue par quatre hommes armés et masqués et forcés à monter dans un SUV gris.

Aujourd’hui, plus d’une semaine plus tard, les autorités n’ont fourni aucune réponse sur le sort de Tamano, 22 ans, et de Castro, 21 ans, laissant les collègues et les membres de la famille frustrés et méfiants.

« Je suis très en colère », a déclaré à Al Jazeera Rosalie Castro, la mère de Jonila. « Je veux juste que ma fille revienne. »

Dans un rapport publié samedi, des groupes progressistes ont imputé les enlèvements aux acteurs étatiques. Des officiers militaires présumés surveillaient Castro depuis des mois avant sa disparition, a déclaré sa mère.

La police nationale philippine a publiquement laissé entendre que des groupes extérieurs anonymes étaient responsables de ces disparitions. En privé, ils ont accusé les deux hommes d’être affiliés à la Nouvelle Armée populaire (NPA), un groupe armé communiste.

Ces enlèvements soulignent les dangers auxquels sont confrontés les défenseurs de l’environnement et des terres aux Philippines depuis l’entrée en fonction du président Ferdinand Marcos Jr en juin 2022.

Au moins 15 organisateurs et militants communautaires ont été enlevés depuis le début de sa présidence, a déclaré la semaine dernière Raoul Manuel, représentant du parti de gauche Kabataan Partylist.

Marcos a soutenu de grands projets miniers et d’énergies renouvelables comme moyen de libérer le potentiel économique du pays, mais les opposants à ces projets, notamment les militants pour la terre et les dirigeants autochtones des zones reculées riches en minéraux, sont confrontés à de graves dangers, selon un rapport publié mercredi par Global Witness, une ONG de défense de l’environnement basée au Royaume-Uni.

Aux Philippines, 11 défenseurs de l’environnement ont été tués en 2022, ce qui en fait le pays le plus meurtrier d’Asie pour les militants écologistes, selon le rapport. De nombreux autres ont été menacés, notamment des militants protestant contre une mine illégale de nickel sur l’île centrale de Sibuyan, selon le rapport.

Les disparitions de Tamano et Castro « témoignent des dangers » auxquels sont confrontés les défenseurs de l’environnement, a déclaré Rachel Cox, responsable de campagne pour Global Witness.

« C’est la réalité des défenseurs aux Philippines », a déclaré Cox. « Si vous contestez le statu quo, vous risquez d’être sapé et attaqué, apparemment en toute impunité. »

Remise en état des terres

Tamano et Castro faisaient du bénévolat auprès de l’AKAP Ka Manila Bay, un groupe de défense en partenariat avec des organisations religieuses pour s’opposer aux projets de remise en état des terres sur les rives de la baie, notamment le nouvel aéroport international de Manille de 15 milliards de dollars à Bulacan, près de la ville natale de Castro.

Les projets, qui ont débuté sous l’ancien président Rodrigo Duterte, ont suscité l’inquiétude de l’ambassade des États-Unis en raison de l’implication d’une entreprise de construction chinoise inscrite sur la liste noire. Ils ont également été critiqués pour avoir détruit les eaux de pêche et menacé l’écosystème, notamment les forêts de mangroves, cruciales pour prévenir les inondations dans la région métropolitaine de Manille, où vivent 26,7 millions d’habitants.

Marcos a déclaré le mois dernier qu’il suspendrait les projets de remise en état en attendant un examen plus approfondi. Mais il n’a pas publié de décret officiel, ce qui ne donne aucune force juridique à son annonce, et des groupes environnementaux ont depuis rapporté avoir vu des navires draguer la baie.

Lorsqu’ils ont disparu, Tamano et Castro travaillaient avec des habitants de villages de pêcheurs d’Orion, une ville côtière située en face de Bulacan, qui affirmaient que leurs moyens de subsistance étaient compromis par les projets de dragage de l’aéroport.

Thaad Samson, porte-parole par intérim de l’AKAP Ka Manila Bay, a déclaré que le groupe espérait « établir un lien » entre le développement de l’aéroport et d’autres projets de réhabilitation dans la baie de Manille.

Depuis sa création en 2018, l’AKAP Ka Manila Bay a subi des pressions de la part de l’armée et a été « étiquetée » ou étiquetée sans preuve comme une organisation de façade du NPA, qui mène une rébellion armée contre le gouvernement depuis plus de 50 ans. . Connue sous le nom de marquage rouge, il s’agit d’une tactique utilisée pour faire taire les militants, en particulier les défenseurs de l’environnement et des terres.

« Cela a un effet dissuasif », a déclaré Samson.

Rien de tout cela n’a dissuadé Tamano, diplômée de l’Université d’État de Bulacan, et Castro, qui a interrompu ses propres études pour devenir bénévole à temps plein.

« C’étaient d’excellents étudiants », a déclaré Samson, qui estimait que « cela valait la peine de faire cela et d’abandonner une partie de leurs cours ». [their] ambitions et rêves ».

« Nous étions en danger »

Rosalie Castro a déclaré que Jonila était inquiète à l’idée de rentrer chez elle après, en 2022, un homme se présentant comme un officier militaire lui a rendu visite à trois reprises, lui demandant de convaincre Jonila de se rendre aux autorités en tant que membre du NPA.

« J’ai dit non, ce n’est pas une rebelle. Elle n’a commis aucun crime », a déclaré Rosalie. « Elle est assez maigre. Elle n’a pas la capacité de faire toutes ces choses.

Cette année, un autre homme est venu trois fois faire la même demande, se présentant comme sergent des forces armées des Philippines. En juin, il était accompagné d’un homme qui a déclaré qu’il était un officier du groupe de travail anticommuniste controversé du gouvernement.

Rosalie se souvient que Jonila l’avait prévenue de ne pas laisser entrer les agents, mais elle leur faisait confiance. « Je n’étais pas certaine de l’ampleur du risque », a-t-elle déclaré.

Lorsque Rosalie a appris que Jonila avait été enlevée, elle a envoyé un SMS au sergent, qui lui a d’abord dit qu’il l’aiderait. Cependant, après un message, il se tut. L’officier n’a pas répondu aux appels et aux SMS envoyés par Al Jazeera.

Le 5 septembre, trois jours après la disparition des deux hommes, Rosalie et un groupe de représentants de la société civile et de l’Église se sont rendus au commissariat d’Orion pour déposer un rapport sur les disparitions. Mais les policiers ont plutôt présenté un diaporama montrant que Jonila était liée au NPA, selon plusieurs personnes présentes à la réunion.

La police a alors refusé de déposer un rapport, ce qui est une procédure standard, et a commencé à accuser le groupe d’être des partisans du communisme.

« Nous avions l’impression d’être interrogés », a déclaré Rosalie.

La police a également refusé de fournir des images de vidéosurveillance du bâtiment du district aquatique d’Orion, où les deux hommes auraient été enlevés. Les groupes progressistes se sont ensuite rendus chez le gérant du bâtiment, qui a déclaré que la caméra n’enregistrait pas à ce moment-là en raison d’une panne de courant.

« C’est pourquoi je pense que la police a quelque chose à voir avec cela », a-t-elle déclaré. La police n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera.

« Nous stigmatiser »

Global Witness a recensé 195 assassinats de défenseurs de l’environnement au cours des six années où Duterte était au pouvoir. La plupart de ces meurtres étaient liés à des manifestations contre les opérations des sociétés minières et agro-industrielles, précise le communiqué.

« Cela a été des années vraiment sombres pour les défenseurs », a déclaré Cox, responsable de la campagne. Mais même si le nombre de décès a diminué sous Marcos, « il y a peu de preuves que les défenseurs soient plus en sécurité », a-t-elle déclaré.

Les habitants de Sibuyan, une île centrale surnommée la «Galapagos d’Asie« En raison de sa biodiversité, ils ont été confrontés à « un barrage de menaces en ligne, d’appels téléphoniques anonymes et de surveillance suspectée » depuis la formation d’une barricade plus tôt cette année pour empêcher une opération d’extraction de nickel, a déclaré Cox.

En février, deux habitants de Sibuyan ont été blessés lorsque la police et des camions miniers ont brisé la barricade. Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a ordonné l’arrêt des opérations minières après que la vidéo de la confrontation soit devenue virale.

Même si Marcos considère l’exploration et l’extraction minières comme cruciales pour la transition vers une économie verte, ces projets sont également un « moteur courant d’attaques contre les défenseurs », a déclaré Cox.

« Il y a un effort concerté pour saper notre travail en nous qualifiant continuellement de mauvaises personnes », a déclaré Rodne Galicia, directeur exécutif de l’ONG environnementale Living Laudato Si et militant de longue date de Sibuyan. « Nous ne sommes pas des criminels pour vouloir protéger des endroits comme Sibuyan. »