Les disparités en matière de vaccins Covid à NYC révélées dans les données du code postal: fonctionnaires

Lorsqu’on lui a demandé si la ville savait si certains codes postaux avec des taux de vaccination élevés avaient également des concentrations élevées de résidents dans les premières catégories éligibles, comme les médecins et les infirmières, les policiers et les résidents des maisons de retraite, le maire Bill de Blasio a déclaré que la ville n’avait pas niveau de données idéal. »

Les chiffres des codes postaux individuels ont fourni l’une des images les plus détaillées de l’effort de vaccination de la ville à ce jour. Et il a ajouté plus de preuves suggérant que dans tout le pays, le vaccin semble couler de manière disproportionnée vers les zones avec des résidents riches et blancs, même si les communautés de couleur à faible revenu restent les plus durement touchées par le coronavirus.

Fonctionnaires à New York publié de nouvelles données par codes postaux mardi qui, selon eux, soulignaient des disparités troublantes dans l’effort de vaccination de la ville, avec la part de résidents qui sont entièrement vaccinés dans certains codes postaux plus riches de l’Upper West et de l’East Side, qui comptent des proportions élevées de résidents blancs, atteignant jusqu’à huit fois le taux dans certaines parties de quartiers à prédominance noire comme East New York.

Globalement, les codes postaux de Manhattan et de Staten Island affichaient des taux de vaccination plus élevés que ceux du South Bronx, du centre du Queens ou du centre de Brooklyn, selon le Dr Torian Easterling, commissaire adjoint et directeur de l’équité du département de la santé de la ville.

En revanche, dans deux codes postaux autour de East New York, seulement 2 pour cent des adultes ont reçu les deux doses de vaccin. Le revenu médian des ménages dans et autour de l’est de New York est d’environ 38 000 $, selon les données du recensement.

«Les données du code postal fournissent non seulement une carte des endroits où les New-Yorkais sont vaccinés, mais également une feuille de route pour notre réponse Covid», a déclaré le Dr Easterling.

Mardi également, le gouverneur Andrew M. Cuomo a publié des données montrant que les Blancs étaient vaccinés à un taux plus élevé que prévu en fonction de leur population éligible dans chaque région de l’État. Mais les Noirs étaient vaccinés à environ la moitié du taux attendu dans la plupart des régions.

À New York, par exemple, 58% des personnes vaccinées étaient de race blanche, tandis que les Blancs ne représentaient que 52% de la population éligible, selon les données de l’État. Environ 14,4% des personnes vaccinées étaient des Noirs, alors que les Noirs représentaient plus de 30% de la population éligible.

Environ 16% des personnes vaccinées dans la ville étaient hispaniques ou latino-américaines, mais les hispaniques ou latino-américaines représentent environ 24% de la population éligible, selon les données de l’État.

Les experts affirment que les gens de tout le pays qui vivent dans des quartiers mal desservis sont confrontés à divers obstacles à la vaccination, notamment des systèmes d’enregistrement et des sites Web dont la navigation peut prendre des heures, un manque de transport et des difficultés à s’absenter du travail pour se faire vacciner. De nombreuses personnes appartenant à des communautés de couleur sont plus susceptibles d’hésiter à se faire vacciner, à la lumière de l’histoire de la recherche médicale contraire à l’éthique aux États-Unis.

M. de Blasio a déclaré mardi qu’un nouveau site de vaccination ouvrait mercredi au Teachers Preparatory High School de Brownsville, Brooklyn, et serait ouvert six jours par semaine et donnerait la priorité aux aides à domicile et aux personnes vivant à Brownsville et dans l’Est. New York.

«Il s’agit de lutter contre les inégalités, de faire quelque chose de très tangible à ce sujet», a-t-il déclaré.

Un autre nouveau site de vaccination ouvrirait jeudi aux Empire Outlets à Staten Island, a-t-il déclaré.

La ville a vacciné 317 227 personnes la semaine dernière, dont 55 339 personnes en une journée, a déclaré M. de Blasio, ajoutant que plus de 10% des New-Yorkais avaient désormais reçu au moins une dose. Il a déclaré que la ville pourrait vacciner beaucoup plus de personnes chaque jour si elle pouvait obtenir plus de doses du gouvernement fédéral.