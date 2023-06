Les disjoncteurs frappent un billet d’après-saison derrière McLeod Bethel-Thompson, une défense avare

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

MEMPHIS – Après avoir lancé pour un creux de la saison de 88 verges la semaine dernière, le quart-arrière des New Orleans Breakers McLeod Bethel-Thompson a recommencé à le lancer autour de la cour.

Les Breakers ayant besoin d’une victoire pour maintenir leur saison en vie, Bethel-Thompson a complété 23 passes sur 31 pour 227 verges et deux touchés contre une solide défense des Houston Gamblers. Derrière la journée efficace de Bethel-Thompson et une solide performance de la défense de son équipe, les Breakers ont submergé les Gamblers pour une victoire 17-10 dimanche au Simmons Bank Liberty Stadium.

Avec la victoire, la Nouvelle-Orléans est passée à 7-3, gagnant une place en séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 2 de la division sud. Les Breakers affronteront les étalons de Birmingham, tête de série n ° 1, au stade de protection dimanche (19 h HE sur FOX) dans le championnat de la division sud de l’USFL.

Les Gamblers ont terminé leur saison à 5-5 avec la défaite.

Bethel-Thompson s’est réchauffé en seconde période, complétant 15 passes sur 18 pour 133 verges et un score.

Faits saillants : les Breakers devancent les Gamblers pour décrocher une offre pour les séries éliminatoires

« Offensivement, nous n’avons pas commencé comme nous le voulions », a déclaré Bethel-Thompson. « Une grande partie de cela consiste simplement à bien faire les choses simples. Si nous pouvons jouer un football propre en attaque, nous sommes assez dangereux. Nous devons juste le faire pendant quatre trimestres. Donc, ça va arriver au bon moment . Je ne doute absolument pas qu’il y ait un meilleur football là-bas. »

Défensivement, les Breakers ont maintenu Houston à 194 verges au total, ont limogé le quart-arrière des Gamblers Kenji Bahar à quatre reprises et ont forcé six bottés de dégagement à Houston.

Le secondeur Jerod Fernandez a mené la Nouvelle-Orléans avec 10 plaqués combinés, dont un plaqué pour perte. Fernandez a déclaré que la Nouvelle-Orléans avait bien déguisé ses blitz et mélangé ses fronts défensifs pour laisser Bahar deviner.

Une priorité pour les Breakers était de contenir le coureur physique Mark Thompson, qui n’a pas disputé la défaite 38-31 de Houston contre la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 2.

« Comme toutes les autres semaines, il est difficile pour une équipe de gérer son attaque si vous la rendez unidimensionnelle », a déclaré Fernandez. « C’est un grand joueur, il court fort, donc nous devions juste le frapper vite, le frapper tôt. Il va faire courir le ballon, donc vous devez juste limiter ce qu’il fait. Et j’ai l’impression que nous avons fait du bon travail dans ce domaine. aujourd’hui. »

Thompson a obtenu ses verges, terminant avec 84 verges au sol en 19 courses et un score. Mais il n’a pas pris le dessus sur le match. Bahar a complété 21 passes sur 30 pour 231 verges, sans touché ni interception.

L’entraîneur-chef des Gamblers, Curtis Johnson, a déclaré que Bahar avait joué avec un pied blessé pendant la majeure partie de la saison.

« Souvent, il ne s’entraînait pas », a déclaré Johnson. « Ce fut une année difficile pour lui en tant que joueur, mais les attentes au poste de quart-arrière sont toujours élevées. Je veux juste lui dire merci pour ce qu’il a fait cette année, malgré certaines blessures. »

Ce fut un match à faible score pour commencer, car les deux équipes étaient sans but après le premier quart et ont combiné pour 12 bottés de dégagement pour le match. Les Breakers sont arrivés les premiers sur le tableau de bord lorsque Bethel-Thompson a trouvé Johnnie Dixon sur un double mouvement pour un touché de 30 verges, donnant à la Nouvelle-Orléans une avance de 7-0 avec 11:14 à faire au deuxième quart.

Les Gamblers ont eu deux excellentes occasions de marquer des points en première mi-temps, mais ont gaspillé chacune d’entre elles.

À l’intérieur de la ligne des 20 verges et conduisant pour marquer avec 4:44 à faire en première mi-temps, le quart-arrière remplaçant Montel Cozart a roulé sur sa droite mais a été intercepté par le secondeur Vontae Diggs le long de la ligne de touche pour sa troisième interception de l’année.

Houston a forcé la Nouvelle-Orléans à tirer sur la possession qui a suivi et a récupéré le ballon. Les Gamblers sont rapidement revenus dans la zone rouge sur une passe de Bahar à Justin Hall sur une route de chaise avec deux minutes à jouer dans la demie, la première cible du match de Hall.

Les Gamblers ont calé et Nick Vogel s’est aligné pour lancer un court but sur le terrain. Cependant, Houston a eu une mauvaise communication avec le long vivaneau Ross Reiter claquant le ballon tôt, ce qui a conduit le titulaire Hunter Niswander à mal gérer le claquement et à ne lancer le ballon à personne dans la zone des buts, ce qui lui a valu une pénalité intentionnelle au sol.

L’entraîneur-chef des Breakers, John DeFilippo, a pris un temps mort juste avant le cliché bâclé.

« Le sentiment de l’intestin, faites-lui le coup de pied deux fois », DeFilippo. « C’était juste un sentiment que j’avais dans mes tripes. Parfois, vous ressentez ces sentiments. »

Les Breakers sont entrés à la mi-temps avec une avance de 7-0, puis ont pris une avance de 14-0 sur une passe oblique de 4 verges de Bethel-Thompson à Dee Anderson pour un touché avec 5:12 à faire au troisième quart.

Les Gamblers ont réduit le score à 14-7 lorsque Thompson s’est frayé un chemin vers un score sur une course de 6 verges, son 14e touché de la saison. Bahar a terminé 5 sur 5 pour 65 verges sur le lecteur.

Les Breakers ont obtenu un placement de 33 verges de Matt Coghlin pour pousser l’avance à 17-7, mais un placement de 49 verges de Vogel a réduit cet avantage à 17-10 avec 8:32 à faire.

Ce score a tenu. Houston a eu une chance d’égaliser le match en retard, mais Bahar a été limogé par l’ailier défensif de la Nouvelle-Orléans Jordan Brailford à la ligne des 36 verges des Breakers alors que le temps s’écoulait.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Casseurs de la Nouvelle-Orléans Joueurs de Houston

Tendance USFL

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les étalons terminent la saison des Showboats

Prédictions de la semaine 10 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les Maulers décrochent une place en séries éliminatoires après avoir vaincu les généraux





Playoffs USFL 2023: calendrier, image des séries éliminatoires, dates, heures, télévision

Semaine 10 de l’USFL : à quoi s’attendre dans les quatre matchs

Calendrier USFL 2023: dates, heures, chaîne, matchs complets semaine par semaine





L’heure a changé pour le match USFL de dimanche entre Gamblers, Breakers

Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

Les Maulers culminent-ils? La domination de la semaine 10 envoie Pittsburgh en séries éliminatoires