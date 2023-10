Les discussions sur l’IA et le partage de données avec la Chine donnent à Pékin un outil de contrôle potentiellement vital, préviennent les experts

Les flux de données transfrontaliers joueront un rôle essentiel dans l’évolution du paysage international de l’intelligence artificielle, mais la peur d’une technologie balkanisée ne devrait pas aveugler les pays occidentaux sur les ambitions et l’approche de longue date de la Chine, affirment les experts.

« Personne ne veut d’un monde balkanisé, et la Chine non plus », a déclaré à Fox News Digital Nate Picarsic, chercheur principal chargé de la politique chinoise à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD). « Mais nous ne devrions pas les laisser aux commandes et définir les termes de tous ces nouveaux domaines uniquement pour défendre le système mondial. »

« Nous devons être clairs sur ce qu’ils essaient de faire, défendre nos intérêts, avoir des dents et des garde-fous pour nous assurer qu’ils respectent les règles… sinon, nous nous retrouvons dans un environnement d’IA et de données défini par les normes et standards chinois, car c’est là leur ambition », a-t-il ajouté.

La Chine et l’Union européenne ont entamé le mois dernier des discussions sur les flux de données transfrontaliers – un élément essentiel pour garantir que l’IA ne crée pas un paysage mondial encore plus stratifié et balkanisé.

L’accent mis sur les flux de données transfrontaliers est resté important pendant plusieurs années : Brookings a publié en 2018 un article de son directeur et co-fondateur du projet de recherche technologique Peter Lovelock et de son chercheur principal Joshua P. Meltzer plaidant en faveur de l’importance des données. partage avec les nations asiatiques.

« La région Asie-Pacifique continue d’être l’une des régions à la croissance la plus rapide au monde, tant sur le plan économique qu’en termes de connectivité », ont écrit les deux hommes. « En 2017, l’Asie comptait le plus grand nombre d’internautes au monde, avec 1,9 milliard de personnes connectées. »

Le document souligne l’importance des économies numérisées et l’effet qu’elles auraient sur le commerce international.

Dans les années qui ont suivi la publication de cet article, la transformation numérique n’a fait que s’accélérer, atteignant une vitesse maximale grâce à l’accès généralisé aux modèles d’IA génératifs et aux grands modèles de langage qui ont surpris le public et enflammé l’imagination.

De nombreux dirigeants ont cependant vu le potentiel d’une fracture rapide du paysage international basée sur l’accès aux modèles d’IA disponibles et la qualité de ceux-ci. Le potentiel et les capacités de l’IA varient en fonction des données disponibles pour la former – un problème qui peut découler du fait que la plupart des pays n’ont pas confiance dans le partage de données de base alors que même quelque chose d’aussi simple que les voies de navigation peut être politisé.

« Je pense que le plus gros problème à l’heure actuelle est d’amener les gens à la table et de reconnaître qu’il est nécessaire de développer ces relations et de comprendre la mondialisation du partage global des données et d’essayer d’établir ce lien », James Hess, professeur à l’École. de sécurité et d’études mondiales du système universitaire public américain, a déclaré à Fox News Digital.

L’un des accords de partage de données les plus médiatisés est celui de l’Alliance Five Eyes, qui regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Les cinq pays partagent principalement des renseignements, mais ceux-ci comprennent également des données importantes.

Le partage de données avec les seuls alliés ne suffira pas, car cela pourrait entraîner une délimitation Est-Ouest plus forte que celle qui existe déjà grâce à la volonté de la Chine de protéger et de diviser ses données. Pékin interdit depuis des années les médias sociaux occidentaux et fait la promotion de ses propres équivalents ; au lieu de Facebook, les résidents chinois utilisent WeChat.

La Chine a interdit Youtube, WhatsApp, Gmail, Instagram, Wikipedia et Spotify, pour ne citer que quelques exemples qui montrent l’effet de la politique de censure d’Internet du pays. Même des médias comme la BBC, le New York Times et le Wall Street Journal figurent sur la liste.

La méfiance importante entre la Chine et d’autres pays à l’égard des données et de la censure désavantage les discussions sur les flux de données transfrontaliers.

« Le plus gros problème survient s’il y a un sentiment de manque de transparence ou de manque d’honnêteté totale lors du partage de ces informations », a déclaré Hess. « C’est l’une des choses qui me préoccupent lorsque nous parlons de partage avec d’autres nations, surtout lorsque vous parlez de la Chine ou si vous y ajoutez la Russie.

« Il n’y a pas vraiment d’histoire de transparence totale et en réalité, si vous voulez développer la confiance en elle, cela pourrait devenir problématique… l’un des plus grands problèmes avec lesquels nous voyons les décideurs se débattre en matière d’IA est de développer la confiance dans un système. qui a un énorme potentiel. »

Picarsic et sa collègue du FDD, Emily de La Bruyère, ont souligné que, aussi encourageants que puissent être des pourparlers comme celui-ci, ils ne peuvent ignorer l’histoire et la manière dont la Chine a utilisé l’information pour exercer son contrôle.

« La Chine a mis en place tout un système de réglementation pour garantir que ce qu’elle définit est stratégique et important d’un point de vue commercial, sécuritaire et politique », a déclaré de La Bruyère. « Les données sont localisées en Chine pour garantir que le gouvernement chinois ait accès à ces données en Chine ainsi qu’aux données collectées et utilisées par les entreprises à l’échelle internationale. »

Bruyere a qualifié les données de « facteur déterminant » dans l’approche chinoise de la production dans « un nouvel environnement technologique », ce qui contraste avec l’approche de l’Union européenne, qui a « longtemps donné la priorité à la confidentialité des données » et créé « des règles du jeu justes et claires lorsqu’il s’agit de données. »

Picarsic a souligné le « piège » de l’approche européenne, qui, selon lui, se concentrerait sur la garantie de l’accès au marché chinois au « sacrifice » de la sécurité.

« Les Chinois sont habiles à tirer parti des incitations du marché chinois pour gagner dans les négociations bilatérales multilatérales – à tous les niveaux – et je pense qu’il est possible que les acteurs de l’UE abordent ces conversations en pensant à l’accès au marché », a-t-il soutenu.

« Je pense que les réactions immédiates… ont apparemment été quelque peu positives, car il y a des perspectives sceptiques quant à l’approche de la Chine », a-t-il ajouté.

« [China’s] L’ambition n’est pas de respecter les règles et de jouer sur un pied d’égalité », a poursuivi Picarsic. « Le leur est d’avoir un contrôle asymétrique afin que nous puissions dialoguer avec eux et avoir un accord fondé sur des règles. C’est l’idéal, mais nous ne devrions pas sacrifier nos normes et nos attentes concernant le comportement du marché juste pour parvenir à un accord. »

