Les discussions sur la réduction du HS2 après 13 ans de travail montrent que le débat sur l’investissement au Royaume-Uni est « un désastre », selon un éminent économiste

La perspective que Rishi Sunak annule la phase nord du HS2 après 13 ans de travaux montre que l’approche du Royaume-Uni en matière d’investissement dans les infrastructures est « un désastre », a déclaré un économiste de renom.

Jim O’Neill, qui a également été ministre du Trésor sous David Cameron et Theresa May, a fustigé « l’obsession superficielle » du gouvernement à l’égard du respect des règles budgétaires.

Ça vient après L’indépendant a révélé que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt avaient eu des discussions sur l’opportunité de couper les parties nord de la ligne ferroviaire à grande vitesse – alors que les deux hommes cherchaient une marge de manœuvre pour les cadeaux pré-électoraux.

Lord O’Neill, qui est surtout connu pour avoir inventé le terme économique Brics, a déclaré à The Independent : « C’est très très décevant, et les décisions d’investissement à long terme du pays sont un désastre. »

Il a ajouté : « Le débat et le cadre entourant ces décisions d’investissement à long terme au Royaume-Uni sont épouvantables. »

« Nous avons besoin d’un système dans lequel notre obsession superficielle pour les règles budgétaires arbitraires à court terme ne restreint pas les décisions d’investissement à long terme en matière de stimulation de l’offre et de réduction de la dette.

« Un futur gouvernement doit donner plus de latitude à la Commission des infrastructures et à l’OBR pour influencer les choix d’investissement à long terme. »

L’ancien ministre du Trésor a déclaré que même s’il n’était « pas le plus grand fan du HS2 », si celui-ci était annulé, le gouvernement devrait au moins construire entièrement Northern Powerhouse Rail.

Cette ligne est-ouest proposée à travers le nord de l’Angleterre a déjà été réduite par les ministres. Mais le projet tel qu’il est actuellement conçu s’appuie sur une partie de la phase nord du HS2 pour faire entrer et sortir les trains de Manchester.

Lord O’Neill était auparavant président de la gestion d’actifs de Goldman Sachs et a obtenu un siège à la Chambre des Lords en 2015 en tant que pair conservateur.

Il a occupé le poste de secrétaire économique au Trésor, un poste ministériel, jusqu’en septembre 2016. Après avoir quitté le gouvernement, il a également démissionné du whip conservateur et est devenu député indépendant.

En tant que responsable de la recherche économique chez Goldman Sachs, il a publié en 2001 un article dans lequel il a inventé le terme « Brics » – Brésil, Russie, Inde, Chine – pour désigner les économies en développement à croissance rapide. Le terme est depuis devenu largement utilisé.

Ouvriers de la construction pour HS2 (Jacob King/PA) (Archives PA)

L’année dernière, ce collègue a mené un examen de la politique d’investissement du parti travailliste. Écrivant dans The Independent en août, l’économiste a déclaré que les deux partis devraient abandonner les « règles budgétaires mesquines et arbitraires » qui freinent la croissance et que le gouvernement avait besoin de meilleurs conseils formels sur les infrastructures dans lesquelles investir.

Il a suggéré que l’Office pour la responsabilité budgétaire (OBR) soit doté de pouvoirs lui permettant de déterminer quels investissements publics auraient un « effet multiplicateur » et réduiraient réellement le déficit budgétaire à long terme en améliorant la productivité et la croissance.

Ces engagements de dépenses pourraient alors recevoir le feu vert sans référence constante aux règles budgétaires « arbitraires », a-t-il suggéré.

