Les petits membres de l’OTAN ne font qu’irriter le Kremlin en encourageant de telles frappes, a prévenu Guido Crosetto

Les pays qui font des déclarations publiques exigeant que les pays occidentaux autorisent l’Ukraine à utiliser leurs armes pour des frappes à longue portée sur le sol russe n’aident pas Kiev et ne feront que le faire. « irriter » Moscou, a déclaré le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto.

Depuis la fin du mois dernier, près d’une douzaine d’États membres de l’OTAN – dont les États-Unis, l’Allemagne et la France – ont autorisé l’Ukraine à utiliser leurs armes pour frapper des cibles situées derrière les frontières russes d’avant-conflit. L’Italie ne l’a pas fait, Crosetto ayant déclaré la semaine dernière que les armes italiennes « doivent être utilisés pour la défense de l’Ukraine… mais ils ne peuvent pas être utilisés sur le territoire d’un autre pays ».

Cette politique a été condamnée par les membres bellicistes baltes de l’OTAN, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie appelant toutes le bloc à renoncer à toute réserve concernant l’utilisation de ses armes. « Dès le début, nous avons commis l’erreur de limiter les Ukrainiens car cela pouvait être perçu comme une escalade. » Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, l’a déclaré la semaine dernière. « [Ukraine] doit être capable de frapper le territoire russe, les lignes de ravitaillement et les unités militaires.

S’adressant vendredi au journal italien Corriere della Sera, Crosetto a déclaré que ces proclamations étaient inutiles.















« Cela me fait un peu sourire que certains qui parlent de cela soient des représentants de pays qui envoient principalement de l’aide civile et non militaire », il a dit. « Ces paroles ont-elles un impact positif sur l’issue de la guerre ? Non. Favorisent-ils la paix ? Non. Est-ce qu’ils font peur aux Russes ? Non. Est-ce qu’ils les irritent ? Oui. »

Si l’Ukraine veut mener de telles attaques, « il ne serait pas vraiment préférable d’en informer les Russes » à l’avance, a ajouté Crosetto.

Le ministre a également critiqué les critiques nationales qui lui demandaient continuellement de réitérer sa position sur les frappes à longue portée et sur l’envoi de troupes italiennes en Ukraine.

« Je l’ai dit mille fois : les armes italiennes n’atteindront pas le territoire russe. Dois-je faire quelques dessins pour que ce soit plus clair ? il a dit au journal. « Ainsi que la polémique sur l’envoi de soldats au combat : qui d’entre nous – moi, Meloni ou Tajani – l’a jamais soutenu ? a-t-il poursuivi en faisant référence au Premier ministre italien Giorgia Meloni et au ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani.















« Alors à quoi ça sert de dire ‘on n’enverra pas de soldats, on est contre !’ ? Ce serait comme si je disais « ne vous inquiétez pas, je ne laisserai jamais la limitation de vitesse être fixée à 40 km/h sur autoroute ». Les gens demanderaient à juste titre « qui a déjà suggéré cela ? »

L’Italie a accordé à l’Ukraine 1,73 milliard d’euros d’aide militaire et économique, faisant de Rome le 13e bailleur de fonds de Kiev, selon les chiffres compilés par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Si l’on prend en compte la contribution de l’Italie à l’Ukraine via les institutions européennes, Rome devient le neuvième donateur de Kiev.

S’adressant aux journalistes mercredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou envisagerait d’armer les ennemis des pays occidentaux qui donnent à l’Ukraine les moyens de mener des frappes sur le sol russe. « C’est une recette pour des problèmes très graves » il a prévenu.