Meta limite intentionnellement les résultats de recherche sur Sujets pour les mots-clés liés au c virus ovide-19 et une variété d’autres sujets potentiellement controversés. Dans une déclaration envoyée à Gizmodo, un porte-parole du géant de la technologie a confirmé les restrictions « temporaires » et a déclaré que le réseau social La fonction de recherche récemment publiée peut ne pas afficher les résultats pour les mots-clés qui « affichent un contenu potentiellement dangereux ou sensible ». Le porte-parole a déclaré que Meta avait l’intention d’ajouter les résultats de recherche « une fois que nous serons sûrs de la qualité des résultats ».

« Nous venons de commencer à déployer la recherche par mot clé pour Threads dans d’autres pays la semaine dernière », a déclaré le porte-parole. « La fonctionnalité de recherche ne fournit temporairement pas de résultats pour les mots-clés susceptibles d’afficher un contenu potentiellement dangereux ou sensible. »

La nouvelle des résultats bloqués survient quelques jours seulement après que la société a présenté son fonction de recherche très demandée. Presque immédiatement, les chercheurs en virologie et les critiques des politiques de modération des médias sociaux ont commencé à remarquer que les recherches de mots clés tels que « covid », « vaccin » et « long covid » renvoyaient un écran entièrement vide, à l’exception d’un lien contextuel redirigeant les utilisateurs vers le Center for Disease. Site Internet de Control.

Capture d’écran : Sujets

Lors d’un appel téléphonique, le porte-parole de Meta a déclaré que la décision de limiter les résultats avait été prise avec beaucoup de prudence face à l’itération rapide des produits. Les restrictions temporaires ne se limitent pas non plus aux sujets liés à la pandémie. Gizmodo a trouvé que les recherches sur « automutilation », « suicide » et « meurtre » n’ont pas donné de résultats similaires. Le porte-parole a déclaré à Gizmodo que d’autres résultats de recherche liés au suicide ou à l’automutilation étaient également limités par mesure de sécurité.

« Les gens pourront rechercher des mots-clés tels que « COVID » dans les futures mises à jour une fois que nous serons sûrs de la qualité des résultats », a ajouté le porte-parole.

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a reconnu les résultats de recherche limités dans un Twitter après lundi où il a déclaré que la société essayait d’adopter une approche plus prudente avec Threads.

« Nous travaillons pour prendre en charge davantage de recherches rapidement », a déclaré Mosseri. « Nous essayons d’apprendre des dernières erreurs et pensons qu’il est préférable de faire preuve de prudence lorsque nous déployons la recherche. »

Les restrictions de contenu interviennent dans un contexte augmentation des cas graves de Covid-19 . Les hospitalisations liées au virus ont augmenté de 16 % entre mi et fin août, selon données récentes du CDC, avec quelques les experts craignent que les chiffres réels soient même légèrement plus élevés. Même si la hausse des cas est bien inférieure aux niveaux des débuts de la pandémie, elle a néanmoins suscité des inquiétudes croissantes chez certains et chez les rétablissement des mandats de masque dans certaines écoles et universités. Ces exemples sont relativement rares, mais ils n’ont néanmoins pas suscité la colère des commentateurs virulents de la droite politique, craignant un retour à des fermetures économiques à grande échelle.

Tout cela est un territoire inconfortablement familier pour Meta, qui a reçu d’intenses réactions de toutes parts pour son projet. gestion du contenu lié au covid sur Facebook et Instagram au plus fort de la pandémie. À l’époque, certaines des conspirations les plus étranges d’Internet autour du virus et finalement du vaccin commençaient souvent leur ascension algorithmique sur les plateformes de Meta. Les experts de la santé et les législateurs ont critiqué Meta pour ce qu’ils considéraient comme une approche non interventionniste de la modération, le président Biden allant même jusqu’à accuser Facebook de «tuant des gens.» Le président plus tard j’ai légèrement reculé cette langue.

Président Biden : « Ils tuent des gens. »

Facebook interne documents révélés par Gizmodo dans le cadre de Les papiers Facebook illustrent comment la tolérance de Meta à l’égard du contenu anti-vaccin et de la désinformation sur la santé est bien antérieure aux premiers cas de Covid-19 aux États-Unis. Le document montre que les chercheurs de l’entreprise étaient bien conscients des niveaux de désinformation médicale apparaissant dans les flux des utilisateurs au début de la pandémie et comprenaient que la plateforme pourrait jouer un rôle en « impactant gravement les attitudes en matière de santé publique ».

Avec l’augmentation du nombre de cas en 2022 et une nouvelle plate-forme encore en cours de maturation, il est compréhensible que Meta puisse se sentir enclin à simplement éviter de se lancer dans la boue de la désinformation sur la santé. Mosseri l’a admis ouvertement en disant que Threads « ne ferait rien pour encourager » la politique ou les nouvelles dures.

« L’objectif n’est pas de remplacer Twitter », a déclaré Mosseri dans un communiqué. échange avec un journaliste de The Verge.

Mais des experts de la santé interrogés par le Washington Post affirment que la décision de Meta d’essayer de se retirer littéralement de la conversation pourrait avoir des conséquences néfastes pour les utilisateurs qui se tournent vers les médias sociaux pour trouver des ressources et des informations significatives. Près de la moitié (48) des adultes américains interrogé par Pew Research en 2021 ont déclaré avoir reçu une grande partie ou une partie de leurs informations sur le Covid-19 sur les réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux sont littéralement une bouée de sauvetage pour les patients. Des patients de longue date atteints de Covid sont morts d’une défaillance d’organe, d’infections, d’événements cardiaques et bien plus encore, et les médias sociaux sont un endroit où ils peuvent partager des informations », a déclaré Julia Doubleday, directrice de la sensibilisation du Réseau mondial de la santé. « Couper la communication entre les patients en souffrance et les patients handicapés est extrêmement cruel. C’est indéfendable. »