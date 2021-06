Les discussions entre le PSG et Sergio Ramos du Real Madrid ont heurté un problème

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: les discussions sur le contrat de Ramos avec le PSG ont échoué

Négociations entre le Paris Saint-Germain et le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos ont heurté une pierre d’achoppement, selon Le10 Sport.

Ramos devrait quitter Madrid à l’expiration de son contrat fin juin et le média français affirme que la hiérarchie du PSG n’a proposé qu’un contrat d’un an pour l’amener au Parc des Princes.

L’arrière central semblait certain de se diriger vers la Ligue 1, mais il semble qu’une décision pourrait être prise sur une glace mince, car le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’est pas prêt à offrir l’accord de deux ans qu’il souhaite.

L’ancien Los Blancos le capitaine a eu 35 ans en mars et n’a participé qu’à 15 matchs de Liga en raison de plusieurs problèmes de blessure. Il a également été exclu de l’équipe espagnole pour l’Euro 2020.

Ramos évalue les approches qu’il a reçues du PSG, de Manchester City et du Bayern Munich avant de prendre une décision sur son avenir, ont déclaré plusieurs sources à ESPN. Il a également été précédemment lié à des déménagements à Manchester United et Manchester City, City aurait proposé un accord qui l’inclurait également à jouer au New York City FC.

08.46 BST : L’Atletico MG a exercé l’option de signer Guilherme Arana à titre permanent de Séville après son impressionnant prêt au club.

Arana 24, a rejoint Séville en décembre 2017 après avoir obtenu des comparaisons avec style avec la star du Real Madrid Marcelo en jouant à Athletico Paranaense. Cependant, l’arrière gauche brésilien n’a pas eu l’impact attendu à la fois en Liga et a été prêté à l’Atalanta, où il a également fait un flop.

Cependant, Séville l’a envoyé en prêt à l’Atletico MG en janvier 2020 et Arana a retrouvé sa meilleure forme ; il pourrait même être inclus dans l’équipe d’André Jardine pour les prochains Jeux olympiques. L’Atletico MG lui a désormais confié un contrat jusqu’en décembre 2024.

08h30 BST : Arsenal est en pourparlers pour recruter l’arrière gauche de Benfica Nuno Tavares, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Le joueur de 21 ans est considéré comme une option de sauvegarde pour Kieran Tierney, qui a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club la semaine dernière.

Benfica valorise Tavares à environ 12 millions d’euros, mais Arsenal est confiant de conclure un accord moins cher avec le joueur désireux de passer en Premier League.

Les négociations se poursuivent pour Tavares, qui a disputé 24 matches pour Benfica la saison dernière, dont un remplaçant de cinq minutes contre Arsenal lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa en février.

Tavares est considéré comme un arrière latéral à l’esprit offensif qui peut avoir un impact positif dans le dernier tiers dans un moule similaire à deux autres arrières gauches que le club a envisagé de signer en janvier : Ryan Bertrand et Patrick van Aanholt.

Bertrand et Van Aanholt deviendront agents libres la semaine prochaine lorsque leurs contrats expireront respectivement à Southampton et Crystal Palace.

jouer 1:25 Rob Dawson discute de la possible signature de Jack Grealish d’Aston Villa à Manchester City.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Aston Villa espère conserver son milieu de terrain offensif Jack Grealish avec Manchester City prêt à leur offrir 100 millions de livres sterling pour le signer. Le télégraphe rapporte que le club est prêt à offrir à la star anglaise un nouveau contrat d’une valeur de 150 000 £ par semaine pour rester à Villa Park et mettre fin à la spéculation sur le transfert. Grealish a été impliqué dans les deux buts mardi alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-0 à Wembley pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

– Franco Vazquez est rentré en Italie et a conclu un accord avec Parme sur un transfert gratuit, rapporte Fabrice Romano. Le milieu de terrain de 32 ans a déjà joué pour Palerme avant de signer pour le Sevilla FC en 2016, mais a principalement été utilisé comme remplaçant la saison dernière, apparaissant 18 fois sur le banc.

– L’Atalanta et l’Udinese ont conclu un accord pour Juan Musso, selon Gianluca Di Marzio. Le gardien devrait rejoindre l’Atalanta pour un montant de 20 millions d’euros et se lancera le défi d’être le meilleur gardien du club en Ligue des champions la saison prochaine. Le joueur de 27 ans ajoute de l’expérience à l’équipe d’Atalanta, ayant participé à 35 matchs de Serie A pour l’Udinese la saison dernière.

– Le jeune de Liverpool Liam Millar pourrait être sur le point de déménager en Suisse, le FC Bâle offrant 1,5 million de livres sterling pour le signer, écrit Initié au football. Le club suisse de Super League aimerait beaucoup l’attaquant qui a passé la saison dernière en prêt en League One avec Charlton Athletic. Le joueur de 21 ans a été sélectionné 11 fois par le Canada.

– celui de Barcelone Samuel Umtiti ne serait pas intéressé par un retour en Ligue 1, selon L’Équipe. Le défenseur de 27 ans a suscité l’intérêt de Marseille, mais on pense qu’Umtiti a sondé les approches du club. Le Barça serait désireux de faire avancer Umtiti alors que le club se reconstruit après avoir terminé troisième de la Liga la saison dernière.

– Incertitude sur Jason Denayerle contrat de se poursuit, avec Le10 Sport rapportant que le défenseur lyonnais souhaite jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine. L’agent du joueur a cité Napoli et l’AS Roma comme deux clubs intéressés par les services du défenseur central, bien qu’aucun des deux clubs ne participe à la Ligue des champions l’année prochaine. Une décision pourrait ne pas être finalisée avant l’Euro 2020, Denayer se préparant actuellement pour les quarts de finale avec la Belgique.

– Le PSG a fait Pablo Sarabia disponible pour le transfert après les bonnes performances du milieu de terrain pour l’Espagne lors de l’Euro 2020. Rapports AS que l’Atletico Madrid souhaite conclure un accord pour le joueur de 29 ans, qui a rejoint Les Parisiens de Séville en 2019. L’attaquant a joué 27 fois en Ligue 1 la saison dernière, marquant six buts et faisant quatre passes décisives.