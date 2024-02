Les discussions du PDG de TikTok, Chew Shou Zi, sur les relations avec la Chine pourraient « porter atteinte » à l’image des États-Unis, selon l’envoyé de Singapour

« Poussé trop loin », un questionnement tel que celui vécu par Chew Shou Zi, un Singapourien de longue date, « peut parfois saper l’image et la compréhension de la façon dont les États-Unis sont perçus dans différentes parties du monde, pas seulement en Asie et pas nécessairement seulement ». dans Singapour », a déclaré Lui Tuck Yew, l’ambassadeur de Singapour aux États-Unis.

Quelques semaines après que les Singapouriens aient été rendus furieux par les propos d’un législateur américain TIC Tac du PDG de sur sa nationalité et ses liens avec Le Parti communiste chinois le principal envoyé de la nation insulaire à Washington a suggéré que la ligne de questions allait trop loin et pourrait ternir la perception des États-Unis.

Le 31 janvier, Chew est apparu aux côtés des PDG des sociétés technologiques Discord, Meta, Snap et X témoigner devant la commission judiciaire du Sénat américain au sujet des préoccupations concernant les effets nocifs de réseaux sociaux sur les enfants.

Au cours de l’audience, le sénateur Tom Cotton, un républicain de l’Arkansas, a demandé à Chew s’il était citoyen d’une « autre nation » que Singapour, s’il avait déjà demandé la citoyenneté chinoise et s’il avait des liens avec le Parti communiste chinois.

Extraits de l’échange tendu devenu viral sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #Singaporean tendance internationale sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. De nombreux internautes de la cité-État et au-delà n’ont pas été impressionnés.

« Pure ignorance au plus haut degré », lit-on dans un commentaire. “Ce n’est pas parce qu’il a l’air chinois qu’il vient de Chine.”

Les immigrants chinois sont arrivés en nombre important à Singapour au XIXe siècle. Aujourd’hui, plus de 70 pour cent des 5,9 millions d’habitants du pays sont d’origine chinoise.

Lui a déclaré mardi que Singapour avait vu la rencontre très chargée entre Cotton et Chew sous deux angles.

Premièrement, les hommes politiques américains étaient censés tenter de rassurer leur public national « dans un esprit de saison électorale “, il a dit.

Deuxièmement, de profondes inquiétudes persistent concernant les entreprises « que ce soit en Chine même ou hors de Chine » possédant « une quantité importante de données, peut-être même des données sensibles » concernant les citoyens américains.

TikTok, une application de partage de vidéos appartenant à une entreprise chinoise ByteDance est très populaire aux États-Unis, avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Après que les législateurs démocrates et républicains aient exprimé leurs appréhensions quant à l’accès des données des utilisateurs de l’application par le gouvernement chinois à Pékin, la société a décidé en 2020 de déplacer son siège social à Singapour.

Lui a appelé à trouver un « juste équilibre » entre les sensibilités sécuritaires et « l’image et l’impression globales que les États-Unis voudront continuer à projeter et à donner au reste du monde ».

Cotton s’est déjà rendu à Singapour, a ajouté l’envoyé, affirmant que le pays tenait en « haute estime » le vétéran militaire américain formé à Harvard.