Les discussions bloquent « temporairement » les termes de recherche liés à Covid

Sujets la recherche bloque des termes tels que « Covid », « vaccins », « long Covid » et d’autres, mais cela ne serait que temporaire selon le responsable d’Instagram, Adam Mosseri. Cela arrive une semaine après qu’il ait dit l’application n’amplifierait pas l’actualité.»

Lorsque les utilisateurs de Thread saisissent des termes de recherche liés à Covid pour des articles de presse ou d’autres informations, la plateforme bloque toute information de s’afficher, à l’exception d’un lien vers le site Web des Centers for Disease Control and Prevention. Le Washington Post en premier signalé en septembre, et la société mère de Threads, Meta, a reconnu qu’elle bloquait intentionnellement les termes de recherche.

« La fonctionnalité de recherche ne fournit temporairement pas de résultats pour les mots-clés susceptibles d’afficher un contenu potentiellement sensible », a déclaré la société dans un communiqué au média. Il a ajouté que la fonctionnalité de recherche ne serait appliquée qu’« une fois que nous serons sûrs de la qualité des résultats ».

Mosseri posté sur Threads lundi, la société n’a pas de calendrier pour savoir quand elle annulera le blocage, mais affirme que cette décision est temporaire et est en cours d’élaboration. Il a évoqué la guerre en Israël et à Gaza, affirmant que la gestion responsable de ce contenu est prioritaire et constitue « le plus grand objectif de sécurité à l’heure actuelle ». Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, pour inverser le blocage, selon Mosseri.

Mosseri a déclaré que l’entreprise était désormais tiraillée dans trop de directions pour se concentrer sur les problèmes de recherche et qu’elle cherchait principalement à garantir que l’application continue de croître ainsi qu’à « travailler sur des intégrations plus approfondies dans Instagram et Facebook, la création de graphiques, la conformité à l’UE, » et « Soutien Fediverse ».

Les discussions sont entrées dans la mêlée comme alternative à X, anciennement appelé Twitter, en juillet. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a présenté Threads comme un retour à l’essentiel en déclarant : « La vision de Threads est de créer une option et un espace public convivial pour la conversation. »