La personne que beaucoup considèrent comme le plus grand manager de football de tous les temps, Sir Alex Ferguson, a eu 79 ans aujourd’hui.

En 27 ans avec Manchester United, le légendaire Écossais a remporté 38 trophées remarquables, dont un record de 13 titres en Premier League.

Ajoutez cinq FA Cup et deux ligues des champions et l’impact de Sir Alex non seulement sur United, mais sur le football britannique dans son ensemble, est clair à voir.

Après son arrivée en 1986, Ferguson a construit une dynastie qui a rarement été vue ou reproduite dans un sport majeur.

En plus d’un cabinet de trophées pour rivaliser avec n’importe quel manager de l’histoire, il a également joué un rôle majeur dans le développement de certaines des plus grandes stars du jeu moderne, avec des personnalités comme Cristiano Ronaldo, David Beckham et Paul Scholes grandissant sous sa direction. .

United n’a pas réussi à remporter un titre national depuis sa retraite en 2013, son héritage étant toujours clair au club.

Mais non seulement il était un maître tacticien et un expert en transfert, mais il a développé une réputation comme l’un des meilleurs man-managers de l’histoire du jeu.

Voici une liste de certains de ses discours les plus mémorables et les plus inspirants, comme l’ont rappelé quelques-uns de ses joueurs les plus fiables.