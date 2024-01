Les discours en duel révèlent les divisions mondiales – POLITICO

DAVOS, Suisse — L’état fracturé du monde a été mis en évidence mardi dans la station de montagne suisse de Davos alors que les dirigeants européens et chinois ont prononcé des discours en duel pour ouvrir la réunion annuelle des élites politiques et commerciales mondiales.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a fait ce qui équivaut à un discours de vente sans vergogne aux sociétés multinationales pour qu’elles investissent dans une économie chinoise qui semble de plus en plus fragile ; tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a répondu en défendant fermement la démocratie et les intérêts géopolitiques de l’Occident.

Dans un discours soigneusement conçu pour un public d’affaires international au Forum économique mondial, Li a présenté une vague proposition en cinq points qui, selon lui, visait à « reconstruire la confiance et à renforcer la coopération dans le domaine économique » entre la Chine et l’Occident.

Il a déclaré que cela devrait impliquer davantage de coordination macroéconomique, maintenir les chaînes d’approvisionnement centrées sur la Chine libres de toute obstruction, davantage de coopération sur les objectifs verts et davantage de coopération technologique.

Bien que Li n’ait pas mentionné une seule fois les États-Unis, il a fait des références répétées à des nations anonymes, « capricieuses », indignes de confiance et autoritaires – le code du Parti communiste chinois pour l’Amérique.

L’essentiel du discours de Li visait à apaiser les inquiétudes des investisseurs mondiaux qui se sont refroidis à l’égard de la Chine alors que l’économie ralentit et que le régime devient plus totalitaire et plus interventionniste sur le marché.

Au troisième trimestre de l’année dernière, la Chine a enregistré sa toute première sortie nette trimestrielle d’investissements étrangers depuis le début des records à la fin des années 1990 et cette tendance devrait se poursuivre.

Li a comparé l’économie chinoise aux Alpes suisses et à sa « chaîne de montagnes vallonnées aux sommets magnifiques ».

« Pour apprécier pleinement ces sommets majestueux, nous devons faire un zoom arrière », et c’est ce que les investisseurs doivent faire lorsqu’ils évaluent l’économie chinoise, a-t-il déclaré.

« Choisir le marché chinois n’est pas un risque mais une opportunité » et le Parti communiste accueille les investisseurs étrangers « à bras ouverts », a ajouté Li.

« Fragmentation et peur »

La tentative de Li de séduire les investisseurs a été suivie par les propres remarques de von der Leyen à Davos, chargées de maximes occidentales : le chef de l’UE a mentionné la démocratie neuf fois et la liberté six fois dans un discours de 20 minutes.

Face aux défis mondiaux croissants – exacerbés par la désinformation – von der Leyen a décrit l’Europe comme un leader mondial, façonnant les efforts mondiaux visant à rétablir une confiance érodée et à relever les défis mondiaux.

Et bon nombre de solutions nécessitent une collaboration non seulement entre les pays, mais également entre les entreprises et les gouvernements, a-t-elle déclaré.

« Il n’a jamais été aussi important pour les secteurs public et privé de créer un nouveau tissu conjonctif. Aucun de ces défis ne respecte les frontières », a-t-elle déclaré, ajoutant une fois de plus que l’Europe est « particulièrement bien placée pour montrer comment cela peut fonctionner ».

Le président de la Commission a averti que le monde est confronté « au plus grand risque pour l’ordre mondial de l’après-guerre », avec des risques « qui se chevauchent et s’aggravent ».

Malgré cette époque de « conflits et de confrontations, de fragmentation et de peur », von der Leyen a fait preuve de courage en clôturant son discours, exprimant sa confiance dans l’avenir de l’Europe.

« La liberté des affaires repose sur la liberté de nos systèmes politiques », a déclaré von der Leyen. « C’est pourquoi je pense que renforcer notre démocratie et la protéger des risques et des ingérences auxquels elle est confrontée est notre devoir commun et durable. »

« Nous devons plus que jamais rétablir la confiance et l’Europe est prête à jouer un rôle clé », a-t-elle ajouté.

Mais les paroles de collaboration et de front uni de von der Leyen sont tombées à plat dans le contexte de Davos, où les divergences flagrantes entre les dirigeants mondiaux étaient pleinement visibles.

Mardi, la majeure partie de la délégation américaine, inhabituellement petite, avait déjà quitté les Alpes, un autre symptôme d’une volonté diluée de dialoguer sur la scène mondiale.