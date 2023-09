Les discours de haine anti-musulmans en Inde augmentent à l’approche des élections, selon un rapport | Actualités sur l’islamophobie

Les incidents de discours de haine anti-musulmans en Inde ont été en moyenne de plus d’un par jour au premier semestre 2023 et ont été observés le plus souvent dans les États où les élections sont à venir, selon un rapport d’Hindutva Watch, un groupe basé à Washington qui surveille les attaques contre les minorités.

Il y a eu 255 incidents documentés de rassemblements de discours de haine visant des musulmans au cours du premier semestre 2023, indique le rapport publié lundi. Il n’existe pas de données comparatives pour les années précédentes.

Le groupe a utilisé la définition du discours de haine des Nations Unies comme « toute forme de communication… qui emploie un langage préjugé ou discriminatoire à l’égard d’un individu ou d’un groupe sur la base d’attributs tels que la religion, l’origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe ou autre. facteurs d’identité ».

Environ 70 pour cent des incidents ont eu lieu dans des États devant organiser des élections en 2023 et 2024, selon le rapport. Il ajoute que 80 % des discours de haine ont eu lieu dans des États gouvernés par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi.

#Rapport—— 255 incidents documentés d’événements/rassemblements de discours de haine ciblant des musulmans enregistrés au cours du premier semestre 2023. Dans une écrasante majorité, 205 (80 %) de ces événements de discours de haine ont eu lieu dans des États et des territoires de l’Union dirigés par le BJP. Lire le rapport complet ici: https://t.co/RFpLx8Ac1C pic.twitter.com/URqtmLuc7a -HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) 26 septembre 2023

Les États du Maharashtra, du Karnataka, du Madhya Pradesh, du Rajasthan et du Gujarat ont enregistré le plus grand nombre de rassemblements de discours de haine, le Maharashtra représentant 29 % de ces incidents, selon le rapport.

La majorité des discours de haine mentionnaient des théories du complot et des appels à la violence et au boycott socio-économique contre les musulmans.

Hindutva Watch a déclaré avoir suivi l’activité en ligne des groupes hindous de droite, vérifié les vidéos de discours de haine publiées sur les réseaux sociaux et compilé des données sur des incidents isolés rapportés par les médias.

Le gouvernement de Modi nie l’existence d’abus envers les minorités. L’ambassade indienne à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Abu Asim Azmi, un législateur musulman de Mumbai, capitale du Maharashtra, a déclaré à Al Jazeera que « la loi antiterroriste devrait être invoquée » pour contrôler les discours de haine.

« La Cour suprême a déjà formulé des observations fermes sur les discours de haine. Les gouvernements sont-ils devenus si impuissants qu’ils ne peuvent pas agir en conséquence ? Il a demandé. « Si la situation de l’ordre public s’est détériorée dans le pays, c’est à 70 % à cause des discours de haine. »

Azmi a déclaré que des discours de haine étaient prononcés même au sein du Parlement indien. Il faisait référence à l’incident de la semaine dernière, lorsqu’un parlementaire du BJP avait tenu des propos islamophobes et racistes à l’encontre d’un député musulman lors d’un débat.

« Les gens qui ont prêté serment sur la Constitution font de telles remarques. Il ne pourrait y avoir rien de plus honteux que cela », a déclaré Azmi à Al Jazeera.

Des groupes de défense des droits ont également dénoncé des mauvais traitements infligés aux musulmans sous Modi, devenu Premier ministre en 2014.

Ils soulignent une loi sur la citoyenneté de 2019 qualifiée de « fondamentalement discriminatoire » par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour avoir exclu les migrants musulmans, une législation anti-conversion contestant le droit à la liberté de croyance protégé par la Constitution et la révocation en 2019 du statut semi-autonome du Cachemire à majorité musulmane.

Des propriétés musulmanes ont également été démolies au nom de la suppression des constructions illégales et de l’interdiction du port du hijab dans les salles de classe du Karnataka lorsque le BJP était au pouvoir dans cet État du sud.

En réponse, le porte-parole du BJP, Tom Vadakkan, a accusé les partis d’opposition d’avoir prétendument « encouragé le discours de haine ».

« Si vous parlez du discours de haine prononcé par un député du BJP au parlement, c’est une question de [parliamentary] orateur qui prendra des mesures », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Sur quelle base le rapport affirme-t-il que 80 % des discours de haine ont été prononcés dans les États gouvernés par le BJP ? il ajouta.

Mais la militante et journaliste Teesta Setalvad a déclaré que la haine « vient d’en haut » en Inde. « La haine est une politique d’État utilisée à des fins de mobilisation politique », a-t-elle déclaré.

Setalvad a déclaré que les élus occupant des postes constitutionnels ont eu recours aux injures, à la stigmatisation et aux abus contre les minorités indiennes, principalement les musulmans. « Les États qui se rendent aux urnes sont principalement les lieux de tels discours instigateurs », a-t-elle déclaré à Al Jazeera, ajoutant qu’il y a peu de mesures contre les auteurs de ces actes malgré l’indignation.

« C’est le silence de la complicité. C’est ce silence et l’impunité dont jouissent les criminels auteurs de haine qui ont rendu la vie quotidienne des minorités indiennes fragile et vulnérable.

Reportage supplémentaire de Waquar Hasan de New Delhi, Inde