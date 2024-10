Les dirigeants universitaires de Géorgie demandent à la NCAA d’interdire les femmes transgenres du sport

ATLANTE– Les régents qui gouvernent les 26 universités et collèges publics de Géorgie ont voté mardi pour demander à la NCAA et à une autre fédération sportive universitaire d’interdire aux femmes transgenres de participer aux sports féminins.

Le vote unanime a eu lieu après que le lieutenant-gouverneur de Géorgie, Burt Jones, un républicain, s’est engagé en août à adopter une loi cela interdirait aux femmes transgenres de participer à des événements sportifs dans les collèges publics.

Les régents ont demandé à la NCAA et à la National Junior College Athletics de conformer leurs politiques à celles de la National Association of Intercollegiate Athletics. Cette fédération a voté en avril à l’exception d’interdire aux athlètes transgenres de participer à des sports féminins dans ses 241 collèges, pour la plupart petits.

Sur les 25 écoles gouvernées par les régents qui proposent des programmes sportifs, quatre sont membres de la National Junior College Athletic Association, cinq sont membres de la NAIA et les 16 autres sont membres de la NCAA. L’Université de Géorgie et Géorgie Tech sont membres de la NCAA.

Tous les athlètes sont autorisés à participer aux sports masculins parrainés par la NAIA. Mais les seuls athlètes autorisés à participer aux sports féminins sont ceux dont le sexe biologique attribué à la naissance est féminin et qui n’ont pas commencé de traitement hormonal.

La NCAA, beaucoup plus grande, a commencé en août à suivre les normes des organismes directeurs nationaux et internationaux pour chaque sport. Avant cela, le Politique de la NCAA pour la participation des athlètes transgenres en place depuis 2010, a demandé un an de traitement de suppression de la testostérone et des niveaux de testostérone documentés soumis avant les compétitions de championnat.

Le secrétaire du Board of Regents, Chris McGraw, a déclaré que la fédération des collèges juniors autorise certains étudiants transgenres à participer à l’athlétisme féminin dans certaines circonstances.

« Ce sont trois ensembles de règles très différentes par lesquelles les programmes sportifs de nos institutions sont régis à ce stade », a déclaré McGraw, également avocat en chef du conseil, qui a brièvement présenté la résolution avant qu’elle ne soit approuvée sans débat. Kristina Torres, porte-parole, a déclaré que les membres du conseil d’administration et le chancelier Sonny Perdue n’avaient aucun autre commentaire. Perdue est un ancien gouverneur républicain tandis que les membres du conseil d’administration ont été nommés par le gouverneur républicain Brian Kemp.

La NCAA n’a pas immédiatement répondu à un courriel sollicitant des commentaires mardi.

Les opposants affirment que ceux qui cherchent à interdire la participation des transgenres aux sports féminins et féminins recherchent un gain politique.

Jeff Graham, directeur exécutif du groupe de défense des droits LGBTQ+ Georgia Equality, a déclaré que le système universitaire « devrait reconnaître l’importance de la diversité à plusieurs niveaux et devrait être là pour se soucier de l’expérience éducative de tous ses étudiants, quel que soit leur sexe ou leur identité de genre. »

« Je suis certainement déçu de voir le Conseil des régents du système universitaire de Géorgie passer son temps à adopter des résolutions qui ne servent qu’à stigmatiser les étudiants transgenres et à perpétuer la désinformation sur la réalité de ce qui se passe dans les compétitions sportives impliquant des athlètes transgenres », Graham a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

Jones, un possible candidat républicain au poste de gouverneur en 2026, a remercié les régents pour leur vote dans un communiqué publié mardi. Les républicains du Sénat ont présenté la question en août lorsqu’ils ont entendu cinq anciens nageurs universitaires. qui poursuivent la NCAA et Georgia Tech au sujet de la participation d’une femme transgenre aux championnats de natation féminins de la NCAA 2022 à l’université d’Atlanta.

« Le travail des athlètes féminines en compétition doit être protégé à tout prix, quel que soit leur âge », a déclaré Jones. « Cette action nous rapproche un peu plus de la réalisation de cet objectif ultime. »

Participation des transgenres aux sports féminins l’Assemblée générale de Géorgie a été troublée en 2022, lorsque les législateurs ont adopté une loi autorisant la Georgia High School Association à réglementer la participation des femmes transgenres aux sports. L’association, composée majoritairement de lycées publics, puis participation interdite par des femmes transgenres lors des événements sportifs qu’elle sponsorise.

Cette loi ne concernait pas les collèges. Selon le Movement Advancement Project, un groupe qui milite en faveur des droits LGBTQ+, 23 États ont interdit aux étudiants transgenres de participer à des sports universitaires, bien qu’un tribunal ait statué que L’interdiction du Montana était inconstitutionnelle en 2022.

L’audience du Sénat de l’État d’août s’est concentrée sur la participation aux championnats de natation NCAA 2022 de Lia Thomasune femme transgenre qui a nagé pour l’Université de Pennsylvanie et a remporté le 500 mètres nage libre. Les témoins et les sénateurs ont également visé Georgia Tech, arguant que l’hôte de l’événement partageait la responsabilité d’avoir permis à Thomas de participer et de partager un vestiaire avec d’autres nageurs.

Georgia Tech et le système universitaire ont nié dans des documents judiciaires avoir joué un rôle dans la décision de savoir si Thomas participerait ou quel vestiaire elle utiliserait.