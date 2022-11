Les dirigeants travaillent discrètement pour augmenter la pression sur la Corée du Nord au G-20

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Avec tous les grands problèmes qui dominent la réunion de cette semaine des dirigeants des plus grandes économies du monde – la guerre, la famine, la pauvreté, pour n’en nommer que quelques-uns – il y a eu peu de discussions publiques sur la Corée du Nord et sa poursuite du nucléaire -missiles armés.

Cela a été le cas pendant une grande partie de cette année, bien que la Corée du Nord ait testé des dizaines de missiles, y compris des armes à courte portée qui sont probablement à capacité nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux qui pourraient viser le continent américain.

Les États-Unis et leurs deux principaux alliés asiatiques ont cependant travaillé discrètement en marge des réunions du Groupe des 20 de cette semaine à Bali, en Indonésie, pour soulever la question de l’agressivité croissante de la Corée du Nord et construire une coalition plus large d’États partageant les mêmes idées. pour aider à maintenir la pression internationale sur elle.

La Corée du Nord a eu du mal à attirer l’attention des dirigeants mondiaux consumés par la guerre d’Ukraine, la chute des économies, une concurrence de plus en plus tendue entre les États-Unis et la Chine, le changement climatique et les tensions au Moyen-Orient – ​​et ces problèmes ont tous occupé une grande partie de la bande passante lors du G-20.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida tentent de changer cela, appelant à l’action lors de leurs entretiens privés avec d’autres dirigeants cette semaine. Tous deux ont eu des discussions intensives sur la Corée du Nord lors d’une réunion à trois avec le président américain Joe Biden avant le G-20.

Les inquiétudes concernant la Corée du Nord ont également été évoquées lors de discussions très médiatisées entre Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping à Bali, selon le président américain.

Les responsables sud-coréens affirment que la Corée du Nord pourrait dans les prochaines semaines faire exploser son premier dispositif d’essai nucléaire depuis 2017. Il viserait à forcer les États-Unis et d’autres à accepter l’idée de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire, ce qui pourrait lui permettre de négocier des accords économiques et concessions de sécurité en position de force.

Les États-Unis ont également accusé la Corée du Nord de fournir des munitions pour reconstituer les stocks russes épuisés en Ukraine. La Corée du Nord a nié ces allégations.

Après que Biden a rencontré ses homologues japonais et sud-coréens, les dirigeants ont donné le bon ton quant à la solidité de leur partenariat face aux tests d’armes nord-coréens, a déclaré Sung-Yoon Lee, expert nord-coréen à la Tufts University Fletcher School of Law. et Diplomatie.

Mais, a-t-il dit, cela laisse les alliés ouverts à davantage de provocations nord-coréennes, le Nord « enclin à utiliser la critique rhétorique ou les exercices militaires défensifs de ses adversaires comme prétexte à une escalade ».

Kishida, le dirigeant japonais, a discuté de la Corée du Nord lors de ses entretiens bilatéraux à Bali, notamment avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lundi, avec qui il partageait “de sérieuses inquiétudes concernant les problèmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord” et a accepté de coopérer étroitement, selon au ministère des Affaires étrangères du Japon.

La question sera également cruciale pour le dirigeant sud-coréen alors qu’il cherche à exhorter les dirigeants mondiaux à Bali à renforcer la pression internationale sur la Corée du Nord.

La diplomatie de Yoon intervient alors que la division au sein du Conseil de sécurité de l’ONU s’approfondit à propos de la guerre en Ukraine ; cela, à son tour, complique les efforts internationaux pour sanctionner et faire pression sur la Corée du Nord au sujet de ses ambitions nucléaires.

La Corée du Nord a profité de la distraction créée par la guerre pour accélérer ses lancements d’armes. La Russie et la Chine, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ont rejeté une proposition dirigée par les États-Unis visant à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord pour ses récentes activités d’essais de missiles.

Le prochain essai nucléaire de la Corée du Nord, qui serait son septième au total depuis 2006, pourrait être le premier auquel le Conseil de sécurité ne parvient pas à répondre par des mesures punitives significatives.

La réunion du G-20 est l’occasion pour Yoon de faire savoir aux dirigeants mondiaux que la menace nucléaire à croissance rapide de la Corée du Nord s’étend bien au-delà de la péninsule coréenne, a déclaré Bong Young-shik, analyste à l’Université Yonsei de Séoul. Ce message est devenu clair pour le Japon, qui a vu un missile à portée intermédiaire survoler son territoire en septembre lors de l’un des tests les plus provocateurs de la Corée du Nord depuis des années.

La Corée du Sud tente de jouer un rôle plus affirmé dans les affaires internationales, et Yoon s’est engagé à adopter de nombreuses politiques asiatiques de Biden pendant sa campagne présidentielle.

Cela pourrait toutefois compliquer les relations de la Corée du Sud avec la Chine, son principal partenaire commercial, alors que les tensions s’intensifient entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan, des droits de l’homme et des chaînes d’approvisionnement industrielles.

En attendant, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui n’hésite jamais à utiliser ses armes pour afficher ses griefs sur la scène mondiale – et agiter ses rivaux – pourrait reprendre les tests d’armes dans les semaines à venir.

“Je pense que Kim Jong Un a aiguisé son couteau en ce moment même et exploiterait avec joie l’absence de Yoon et de Kishida de chez eux en tirant, à tout le moins, plus de missiles dans les eaux (sud-coréennes)”, a déclaré Lee, les Tufts. professeur.

“Kim Jong Un pense peut-être:” Ne laissez jamais une opportunité de créer une crise domestique pour mes ennemis se perdre “”, a déclaré Lee.

___

Kim a rapporté de Séoul, en Corée du Sud. L’écrivain de l’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport.

Foster Klug et Kim Tong-hyung, Associated Press