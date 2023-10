Accenture Services Fédéraux

Viveca Pavon-Harr a accédé au poste de data scientist en chef dans cette filiale de la société mondiale de services professionnels de conseil.

Elle supervisera tous les travaux d’intégration et de livraison de la science des données dans les comptes fédéraux, l’élaboration des opportunités de marché de la science des données et la fonction de recrutement de talents.

Pavon-Harr continuera à diriger le laboratoire de découverte de l’intelligence appliquée d’Accenture Federal Services, dont l’équipe comprend plus de 75 scientifiques des données, ingénieurs et spécialistes de la visualisation.

Elle a rejoint Accenture Federal en 2019 en tant que data scientist après avoir travaillé dans des institutions universitaires telles que l’Université de l’Arizona et l’Université du Texas à Dallas.

Arcfield

John Avalos a rejoint le fournisseur d’ingénierie système et de services professionnels en mars en tant que directeur de la croissance et occupe désormais le poste nouvellement créé de directeur de l’exploitation.

Dans son rôle précédent, Avalos supervisait la fonction de développement commercial d’Arcfield et la recherche d’acquisitions qui l’ont amené à acheter Strategic Technology Consulting au cours de l’été. Il dirige désormais l’organisation unifiée de croissance et d’exploitation d’Arcfield en tant que COO.

Avant Arcfield, Avalos était COO chez SOS International et dirigeait les opérations quotidiennes de cette entreprise. Il est également un ancien responsable du développement commercial chez Booz Allen Hamilton et la filiale américaine de BAE Systems.

Anduril

Keith Flynn a rejoint la startup de technologie de défense au poste nouvellement créé de vice-président senior de la fabrication, une fonction qu’Anduril cherche à développer davantage au cours de cette phase de sa stratégie.

Il supervisera les opérations de fabrication de plus de 200 ingénieurs et techniciens aux États-Unis et en Australie qui construisent des systèmes autonomes, notamment des véhicules aériens, des munitions et des armes.

Anduril est allé plus loin dans le matériel avec ses trois acquisitions les plus récentes : les achats du fabricant de sous-marins robotiques Dive Technologies, du fabricant de moteurs de fusées à poudre Adranos et du fournisseur de véhicules aériens autonomes Blue Force Technologies. Ces mesures visaient à compléter l’approche d’Anduril en matière de technologie de défense, principalement centrée sur les logiciels.

Flynn a récemment travaillé chez Tesla à des postes de direction dans les fonctions d’ingénierie, d’exploitation et de recherche et développement de cette entreprise, en mettant l’accent sur les nouveaux produits, l’automatisation et les technologies. Sa carrière comprend également des postes de direction au sein de la startup de camionnage autonome Starsky Robotics et Toyota.

Technologies de rayonnement

Jim Scanlon est membre du conseil d’administration de cette entreprise de services gouvernementaux appartenant aux employés depuis trois ans et a maintenant rejoint l’équipe de direction en tant que président.

Scanlon rejoint Radiance environ deux ans après avoir pris sa retraite de Science Applications International Corp., où il était récemment vice-président exécutif et directeur général des systèmes de défense. Ce rôle impliquait la responsabilité d’un portefeuille de revenus annuel d’environ 2,9 milliards de dollars au sein de l’armée, de la marine, du corps des marines et de l’agence de logistique de la défense.

Il a travaillé au total 32 ans chez SAIC et a fait partie de l’équipe de direction principale responsable de la séparation en 2013 qui a donné naissance à la version actuelle de SAIC et de la société désormais connue sous le nom de Leidos.

La nomination de Scanlon par Radiance fait suite à l’annonce par la société de la promotion de Tim Massey au poste de directeur de la croissance.

Cheval Rouge

Matt Teschke a rejoint cette société gouvernementale de services technologiques en tant que directeur de la technologie, chargé de la poursuite de l’itération et du développement des offres pour les clients fédéraux.

Redhorse vante l’expérience technologique de Teschke, qui comprend le cloud computing, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l’IA générative.

Teschke a récemment travaillé en tant que directeur de projets spéciaux chez Accenture Federal Services et Novetta, qui a été acquise par le premier en 2021. Il a dirigé une grande partie des travaux de R&D non classifiés en matière d’apprentissage automatique de Novetta.

Virtru

Fondé en 2012, ce fournisseur mondial de cryptage de données et de confidentialité numérique cherche à étendre sa présence dans le paysage gouvernemental, en mettant particulièrement l’accent sur la défense nationale et le renseignement.

Virtru a recruté deux dirigeants pour diriger cette initiative : Carrick Longley, aujourd’hui vice-président senior du secteur public mondial, et Jason Green, vice-président des ventes fédérales.

Longley était plus récemment vice-président des opérations techniques chez l’intégrateur de systèmes de défense Two Six Technologies, tandis que Green est un vétéran d’entreprises technologiques telles que Confluent et Sonatype.

Une grande partie de cette croissance prévue impliquera des partenariats avec les intégrateurs qui ont dirigé le déploiement de la plateforme Virtru à l’usage du gouvernement. Cette année, Virtru a obtenu l’autorisation de sécurité cloud FedRAMP et était l’un des 10 participants au NCCoE Data-Centric Security and Classification Consortium du National Institute of Standards and Technology pour aider à développer des pratiques recommandées pour la classification des données et la sécurité centrée sur les données.