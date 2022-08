Les dirigeants syndicaux soutiennent une action coordonnée sur les salaires alors que la crise du coût de la vie s’aggrave

Les dirigeants syndicaux ont soutenu une action coordonnée sur les salaires alors que la crise du coût de la vie au Royaume-Uni s’intensifie.

Frances O’Grady, secrétaire générale du Congrès des syndicats (TUC), a déclaré : « Il est toujours logique que les travailleurs travaillent ensemble ».

Les deux plus grands syndicats du Royaume-Uni cherchent à coordonner l’action revendicative alors qu’ils intensifient leurs revendications salariales cet hiver.

La réunion du TUC du mois prochain devrait voir une série de motions appelant les syndicats à travailler ensemble pour augmenter les salaires face à la flambée de l’inflation. Le mouvement s’arrêterait avant une “grève générale”.

Une motion du syndicat Unite demande de l’aide pour “faciliter et encourager la coordination industrielle entre les syndicats afin que les travailleurs en conflit puissent exploiter le plus efficacement possible leur pouvoir syndical pour gagner”.

Il se lit également comme suit : “Le Congrès reconnaît la nécessité pour les syndicats de se concentrer sur l’action collective et le pouvoir industriel pour mieux représenter et faire avancer les intérêts des travailleurs. Le collectif est le véritable pouvoir du mouvement syndical.”

Cela survient après des semaines de relations dégradées entre le gouvernement et les syndicats.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a appelé à la modération salariale afin d’éviter d’aggraver la crise de l’inflation dans le pays.

Mais cet appel a été rejeté par Mme O’Grady, qui a déclaré que ce sont les prix de l’énergie et non les salaires qui alimentent l’inflation galopante.

Elle a également averti les ministres qu’il y avait “une réelle sympathie du public” pour l’action revendicative.

Les gens “veulent juste que leur salaire suive le coût de la vie”, a-t-elle déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4.

Payer davantage les travailleurs serait bon pour l’économie, a-t-elle suggéré. Les entreprises craignent que si les salaires sont réduits, les gens n’auront pas d’argent à dépenser localement, a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que son organisation n’avait pas rencontré le chancelier, malgré la crise, car elle s’est dite surprise qu’il se rende aux États-Unis au cours de ce qui devrait être sa dernière semaine de travail.